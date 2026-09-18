城市发展将于9月28日公布战略评估结果

评估涉及集团的全球投资组合和资本配置优先事项

【新加坡】房地产巨头城市发展 (City Developments Ltd, CDL) 将于9月28日开市前公布其战略评估的结果，随后在上午10点为分析师和媒体举行简报会。该简报会将在其网站上进行直播。

这项战略评估旨在审视集团的全球投资组合和资本配置优先事项，于今年2月的集团业绩发布会上首次宣布。

集团首席执行官 Sherman Kwek 当时表示：“为实现股东回报最大化，我们正积极评估我们的增长战略、投资组合结构和资本配置优先事项。”

待评估的资产包括集团在英国的旧有开发项目组合，其中包含五处房产，截至2025年12月底的总账面价值约为8亿新元。

全球咨询公司 Teneo 正在进行此次评估，该评估原定于6月完成。预计 CDL 将在评估完成后为集团提供正式目标。

此次评估是在 Sherman Kwek 与其父亲，即公司执行主席 Kwek Leng Beng，就公司控制权发生公开冲突一年后宣布的。该事件现已得到解决。

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Sherman Kwek 后来称，鉴于他与父亲之间的内部分歧，这次评估是“及时的”。他在4月份发言时指出，地缘政治挑战以及内部问题在2025年对公司造成了冲击，而此次评估将有助于 CDL 向前迈进。

2025年初，因父子二人在公司控制权问题上发生激烈冲突，CDL 一度成为公众焦点。年长的 Kwek 曾在2月份指控其子企图发动董事会政变，引发了一系列的指控和反诉，但两周后他撤销了诉讼。

这场纠纷于2025年8月得到解决，当时 Kwek Leng Beng 表示，CDL 的高管们已经“将过去的问题抛诸脑后”，董事会和管理层在有效执行和价值创造方面已达成一致。

在财务方面，该开发商于8月报告称，得益于强劲的开发收入和更快的建设进度，其上半年净利润增长两倍至3.016亿新元。每股收益从0.097新元增至0.333新元，中期股息则翻倍至每股0.06新元。

该开发商于周三（9月16日）表示，其拥有570个单位的 Lucerne Grand 公寓项目将于周五开始预览，为10月的正式推售做准备。该位于裕廊湖（Jurong Lake）的项目定价在每平方英尺2250新元至2420新元之间。

周四，CDL 的股价上涨1.4%，收盘报8.14新元，上涨0.11新元。