The Business Times
business-time-50

城市发展将于9月28日公布战略评估结果

评估涉及集团的全球投资组合和资本配置优先事项

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Sep 18, 2026 · 09:30 AM
    • 该战略评估于今年2月宣布。
    • 该战略评估于今年2月宣布。 照片：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】房地产巨头城市发展 (City Developments Ltd, CDL) 将于9月28日开市前公布其战略评估的结果，随后在上午10点为分析师和媒体举行简报会。该简报会将在其网站上进行直播。

    这项战略评估旨在审视集团的全球投资组合和资本配置优先事项，于今年2月的集团业绩发布会上首次宣布。

    集团首席执行官 Sherman Kwek 当时表示：“为实现股东回报最大化，我们正积极评估我们的增长战略、投资组合结构和资本配置优先事项。”

    待评估的资产包括集团在英国的旧有开发项目组合，其中包含五处房产，截至2025年12月底的总账面价值约为8亿新元。

    全球咨询公司 Teneo 正在进行此次评估，该评估原定于6月完成。预计 CDL 将在评估完成后为集团提供正式目标。

    此次评估是在 Sherman Kwek 与其父亲，即公司执行主席 Kwek Leng Beng，就公司控制权发生公开冲突一年后宣布的。该事件现已得到解决

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    Sherman Kwek 后来称，鉴于他与父亲之间的内部分歧，这次评估是“及时的”。他在4月份发言时指出，地缘政治挑战以及内部问题在2025年对公司造成了冲击，而此次评估将有助于 CDL 向前迈进。

    2025年初，因父子二人在公司控制权问题上发生激烈冲突，CDL 一度成为公众焦点。年长的 Kwek 曾在2月份指控其子企图发动董事会政变，引发了一系列的指控和反诉，但两周后他撤销了诉讼。

    这场纠纷于2025年8月得到解决，当时 Kwek Leng Beng 表示，CDL 的高管们已经“将过去的问题抛诸脑后”，董事会和管理层在有效执行和价值创造方面已达成一致。

    在财务方面，该开发商于8月报告称，得益于强劲的开发收入和更快的建设进度，其上半年净利润增长两倍至3.016亿新元。每股收益从0.097新元增至0.333新元，中期股息则翻倍至每股0.06新元。

    该开发商于周三（9月16日）表示，其拥有570个单位的 Lucerne Grand 公寓项目将于周五开始预览，为10月的正式推售做准备。该位于裕廊湖（Jurong Lake）的项目定价在每平方英尺2250新元至2420新元之间。

    周四，CDL 的股价上涨1.4%，收盘报8.14新元，上涨0.11新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    City Developments Ltd (CDL)

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Higher Singapore dollar rates should support the net interest margins of DBS, OCBC and UOB.

    Fed hike throws Singapore banks a margin lifeline; UOB likely to benefit more

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    BT takes a look at big names in the segment – both home-grown Singapore champions and massive regional operators.

    From Haidilao to Oriental Kopi: How some of Asia’s favourite F&B players are faring in 2026

    The Philippines has lost between 42.3 billion pesos (US$675.6 million) and 118.5 billion pesos to flood-control corruption since 2023.

    Floods compound Philippine growth woes from public-works scandal

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More