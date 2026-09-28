「我祖父的传承」：郭益升阐述城市发展三年计划以推动回报

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该集团计划脱售60亿新元资产，投资50亿新元，并重新发力中国和日本市场。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在耗时近一年详尽审视 城市发展有限公司 (CDL) 庞大的资产组合后，集团首席执行官Sherman Kwek已清楚地规划出这家房地产巨头应在哪些领域继续发展、应脱售哪些资产，以及未来的增长方向。

对他而言，这次改革也带有个人情感。

Sherman Kwek在周一（9月28日）的简报会上发布了城市发展更新后的三年战略，并在回答提问时表示：「我想延续我们家族的传承，尤其是我祖父的基业，他在我成长过程中对我产生了非常深刻而有意义的影响。」

「这是我希望能贯彻到底的事情。」

Kwek Hong Png于1941年创立了丰隆集团（Hong Leong Group），即城市发展的母公司，并于1984年将管理权交给了他的儿子Kwek Leng Beng。

作为Kwek Leng Beng的儿子，Sherman Kwek于2018年接任城市发展首席执行官一职，其父则继续担任执行主席。

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在此次战略评估后——Sherman Kwek早前在公司经历了「一些困难」和去年的内部纠纷后称之为「及时的」评估——城市发展将脱售至少60亿新元的传统及表现不佳的资产，并投资50亿新元作为增长资本。

在这些脱售计划中，很大部分将来自其核心的酒店业务（约三分之一），以及商业资产（近一半，即45%）。

该集团将从表现不佳的英国和澳大利亚市场退出，把注意力集中在新加坡的核心业务上，并将在中国和日本进行「机会导向型」的投资。

其目标是维持至少35%的年度股息派发率，并通过资产脱售获得超过10亿新元的利润。

该集团还希望到2029财年，将净负债率从2026财年上半年的75%降至55%左右，并将资产管理规模翻倍至100亿新元。

Sherman Kwek表示，设定三年时间框架是经过深思熟虑的，这将给予城市发展足够的空间来执行变革，而无需为了达成年度目标而被迫进行交易。

他补充说，以三年为期审视业务，能让集团「更好地规划，确保利益最大化，并真正确保我们能妥善地将资产货币化」。

「我们确实需要三年时间来脱售60亿新元的资产，除非你想让我进行大甩卖，把所有东西都卖掉，而这显然是没人想看到的。」

60亿新元是「底线，而非上限」

城市发展的脱售计划将涵盖其投资组合的多个部分。其中，商业地产预计将占60亿新元目标的最大份额，即45%。酒店将占30%，传统住宅及其他资产占20%，其余5%为居住型资产。

Sherman Kwek表示，城市发展可能会脱售更多资产。他将该目标形容为「底线，而非上限」，并称集团「实际的脱售清单规模超过60亿新元」。

城市发展计划加速退出英国和澳大利亚市场，这些市场中的一些资产已经闲置，另一些则表现不佳。

在英国，该集团已确定约8亿新元的传统住宅资产用于脱售，其中包括三个开发地块和两个已竣工项目中的未售单位。

该集团还在伦敦市中心拥有三处商业地产——125 Old Broad Street、Aldgate House和St Katharine Docks——总价值约10亿英镑（13亿美元）。

Sherman Kwek表示，城市发展曾试图将其三处英国办公楼产以新加坡上市房地产投资信托（Reit）的形式上市，但计划未能成功。

城市发展将继续监控这些资产并优化其表现，等待合适的市场时机再制定下一步行动。

在澳大利亚，该集团于2015年进入该市场，但未能达到其寻求的规模，因此计划退出大部分业务。Sherman Kwek说：「对我们来说，这个市场确实不太成功。」

该集团打算退出其在当地的住宅、商业和居住型资产业务，但会保留其酒店业务。

其在澳大利亚的住宅投资组合包括两个开发地块和四个已竣工项目，截至2025年底的账面价值约为2.2亿新元。

城市发展还计划在市场条件允许时，退出其在墨尔本330 Collins Street项目中所持有的50%直接合资股权；其在澳大利亚的居住型资产组合包括563个单位。

在其核心的酒店业领域，城市发展预计在未来三年内实现约18亿新元的销售额。

该集团直接拥有54家酒店，总价值约86亿新元。其中，约50亿新元（按价值计占60%）的资产被视为将保留的核心资产；另有18亿新元的物业被确定用于提升改造，余下的18亿新元则被指定用于处置。

城市发展集团首席运营官Kwek Eik Sheng表示，待售资产中既包括表现良好的成熟酒店，也包括一些「表现不尽人意」的酒店。

「通过出售这些酒店，我们确实预计回报率将会提高。」他指的是资本运用回报率。他拒绝透露可能被出售的具体酒店名称。

30亿新元投向新加坡

随着城市发展从一些海外市场撤回，新加坡正稳固地处于其增长计划的中心。

该集团已将其50亿新元增长资本中的60%（即30亿新元）指定用于新加坡，并计划在此继续扩大其土地库存。

城市发展在新加坡已有相当规模的开发项目储备。

截至9月28日，仍有五个项目尚未推出；其中包括位于丹戎禺路（Tanjong Rhu Road）和必街（Peck Hay Road）的地块，以及Wynwood Grand（约430个单位）和Solano Grand（约300个单位）两个执行共管公寓项目，还有Lucerne Grand项目。

另外15亿新元将投向中国和日本。

加上在中国的两个项目，城市发展预计到2029财年，将从房地产开发销售中获得超过60亿新元的现金流入。

新天地项目是对中国市场雄心的一次考验

中国将是城市发展面临的一大考验。该集团在2020财年遭受了高达17.8亿新元的巨额减值损失，实际上减记了其对总部位于重庆的协信远创集团总投资的93%。

Sherman Kwek说：「是的，我知道，一提到中国，大家都会感到担忧。」

他补充说：「尽管存在各种杂音，而且中国经济确实状况不佳，承受着巨大压力，但其中仍然有机遇可寻。」

Sherman Kwek表示，市场对豪华住宅物业的需求强劲。其位于上海的综合用途项目「新天地」（Xintiandi）正是针对这一细分市场。

该项目由城市发展持股51%，中国联发集团（Lianfa Group）持有剩余49%的股份。项目共包括145套住宅——70套面积超过400平方米的高层公寓，以及75套面积介于250至700平方米的别墅。

城市发展计划于12月推出高层公寓单位，别墅则从2027年起推出。Sherman Kwek表示，住宅部分预计将产生「不低于150亿元人民币（22亿美元）的销售额」。

他补充说，未来在中国的投资可能会更多地以合伙业务驱动，上海仍是重点关注的城市，不过城市发展将保留灵活性，考虑其他高线级城市的投资机会。

该集团也在加大发展其基金管理业务，目标是到2029财年将资产管理规模（AUM）提升至100亿新元。这比截至6月30日的约50亿新元翻了一番——该集团旨在利用第三方资本扩大投资规模，并释放资本用于再部署。

尽管这项三年计划涉及众多数字，但Sherman Kwek最终还是回到了贯彻该计划的个人意义上。

「我们只希望看到城市发展有最好的发展。我们希望为所有股东的最佳利益行事，并确保我们继续为每个人实现价值和回报的最大化。」

此次战略评估的背景是，2025年父子二人曾因公司控制权问题发生公开争执。此后，首席执行官和主席均已决定搁置分歧。

在城市发展的简报会上，当被问及Kwek Leng Beng是否计划制定继任计划时，Sherman Kwek指出主席并未出席简报会：「我无法代表他回答。」

当被问及既然他「经济宽裕，并不需要这份工作」，是什么让他保持工作热情时，Sherman Kwek笑着说，他「仍未能实现工作与生活的平衡」。

「我在这方面做得很糟糕，」他补充道。「但这件事对我很重要。因为我祖父的传承，它对我意义重大。」