消息人士：淡马锡旗下丰树产业传将于2027年在新交所上市
据称丰树产业已开始为其上市委任银行家和法律顾问
- 丰树产业的投资组合包括三只在新加坡上市的房地产投资信托基金——丰树泛亚商业信托 (Mapletree Pan Asia Commercial Trust)、丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust) 和丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust)。 图片来源：海峡时报
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【新加坡】消息人士称，淡马锡（Temasek Holdings）旗下的房地产巨头丰树产业（Mapletree Investments）可能将于2027年进行首次公开募股（IPO）。市场传闻该公司已开始为上市做准备。
据称，该集团已委任银行家和顾问，为最早可能在2027年初进行的上市发行做准备。
在被问及此事时，丰树产业的一位发言人表示：“根据公司政策，我们不对市场传闻置评。若有任何重大信息，将通过适当渠道进行沟通。”
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