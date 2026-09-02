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涉30亿新元洗钱案的10套豪华公寓将于9月23日拍卖

这些豪华公寓位于里峇峇利和丹戎巴葛

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    • SRI负责拍卖的房产包括位于Martin Modern的六套豪华公寓，涵盖两卧、三卧和四卧单位，起售价为每平方英尺2874新元。
    • SRI负责拍卖的房产包括位于Martin Modern的六套豪华公寓，涵盖两卧、三卧和四卧单位，起售价为每平方英尺2874新元。 图片来源：谷歌地图截图

    Grace Leong

    Published Wed, Sep 2, 2026 · 12:49 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡讯】与新加坡30亿新元洗钱案相关的首批10套豪华公寓正在挂牌出售，这批公寓位于里峇峇利和丹戎巴葛，指示价介于223.8万新元至678万新元之间。这批房产是涉案的80多处房地产中的首批。

    房地产经纪公司SRI是这10处房产拍卖的独家营销代理，拍卖会将于9月23日在SRI位于Great World City的办公室举行。

    除了SRI，另外两家经纪公司Edmund Tie & Company和Knight Frank也被委任进行房产拍卖，而部分特定房产将由List International Realty通过意向书征集程序进行营销。

    会计事务所德勤新加坡 (Deloitte Singapore) 于8月29日表示，与该调查相关的80多处房产将逐步进行拍卖。德勤新加坡于2025年受新加坡警察部队委任，负责管理和变现与新加坡最大宗洗钱案相关的被没收非现金资产。

    SRI负责的房产组合包括位于Martin Modern的六套豪华公寓，涵盖面积从764平方英尺到1733平方英尺不等的两卧、三卧和四卧单位，起售价为每平方英尺2874新元。指示价介于223.8万新元至498万新元之间。

    Martin Modern位于里峇峇利的核心地带，步行即可到达Great World City以及汤申—东海岸线上的大世界地铁站。

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    此次拍卖还将挂牌出售位于华利世家 (Wallich Residence) 的四套优质公寓，涵盖三卧和四卧户型。它们面积约从1313平方英尺到1991平方英尺不等，起售价为每平方英尺3347新元。

    华利世家位于中央商业区，靠近丹戎巴葛广场。SRI表示，此次挂牌公寓的指示价介于442万新元至678万新元之间。

    本地拍卖行Hotlotz此前曾表示，计划在2026年9月至2027年5月期间举行15场拍卖会。预计将有超过1000件物品被拍卖。

    作为销售过程的第一阶段，两场拍卖会——一场针对珠宝，另一场针对手提包——将于9月7日举行。线上竞标将于新加坡时间9月7日上午10点开始，并于9月20日下午4点结束。

    该拍卖行表示，首两场拍卖会中上拍物品的电子目录将于9月7日上午10点在其网站上发布。

    首批拍卖品将包括超过300件奢侈品牌手提包和配饰，品牌包括香奈儿 (Chanel)、路易威登 (Louis Vuitton) 和迪奥 (Christian Dior)；以及超过250件高级珠宝，品牌包括格拉夫 (Graff)、宝格丽 (Bulgari) 和梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)。

    出售这些资产的所有收益都将缴入统一基金。

    一位警方发言人此前告诉《海峡时报》，截至2025财政年度末，约14亿新元（包括被扣押银行账户中的现金和其他已变现的收益）已被缴入统一基金。

    在对这起洗钱案的调查中，警方于2023年8月15日展开了首次全岛突击搜查行动，并逮捕了10名外国人。此后，他们均已被定罪并被驱逐出新加坡。

    在对这起全国最大宗洗钱案的调查期间，警方查获或控制了约12.5亿新元的非现金资产，包括汽车、房产、艺术品、手表、珠宝、金条、手提包和瓶装酒。

    总计，政府没收了207处房产、77辆汽车、超过14.5亿新元的银行账户存款，以及超过7600万新元的各国货币现金。

    除此之外，还有数千瓶烈酒和葡萄酒、价值超过3800万新元的加密货币、68根金条、483个名牌包、169只名牌手表和580件珠宝也被查获。《海峡时报》

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