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专题小组：人工智能重塑入门级工作，应届毕业生须为“第三年的工作”做好准备

他们需要更加重视实习、工读计划和适应能力

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Meera Pathmanathan

Published Thu, May 21, 2026 · 06:14 PM
    • 从左至右：本次专题讨论主持人、新加坡资讯通信媒体发展局的 Yvonne Lim；代理交通部长 Jeffrey Siow；新加坡管理大学的 Professor Lily Kong；以及新加坡电信的 Ng Tian Chong。
    • 从左至右：本次专题讨论主持人、新加坡资讯通信媒体发展局的 Yvonne Lim；代理交通部长 Jeffrey Siow；新加坡管理大学的 Professor Lily Kong；以及新加坡电信的 Ng Tian Chong。 照片来源：IMDA

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡电信新加坡总裁 Ng Tian Chong 表示，工作流程的重新设计和工作流程的重新思考，正导致一些入门级工作被自动化，由代理式人工智能接管某些任务。

    他补充说，这些由技术进步带来的变化，导致应届毕业生现在承担的角色“相当于在他们加入公司时，已经拥有大约两年或更多工作经验的人”。

    他是在周四（5月21日）于新加坡嘉佩乐酒店举行的2026年亚洲科技峰会（Asia Tech x Summit 2026）期间，一个题为“工作的未来：人工智能赋能世界中的就业与技能”的专题讨论上发表上述言论的。

    同为专题小组成员的新加坡管理大学校长 Professor Lily Kong 对此表示赞同。

    她说，由于应届毕业生在进入职场时被期望已具备相关经验，大学需要专注于为学生“第三年的工作”做好准备。

    她指出，如果头两年的工作将被“代理式人工智能”或其他技术所取代，那就更是如此了（*见备注）。

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    Ng 补充说，大学生需要通过“精心设计的实习和工读计划”，来帮助他们在加入职场时创造价值。

    该专题小组还讨论了人工智能驱动的效率提升如何重塑就业市场，并考验各行业人才管道的韧性

    同为专题小组成员的代理交通部长 Jeffrey Siow 强调，尽管当今就业市场“安稳的道路变少了，但激动人心的道路变多了”。

    他说，重要的是应届毕业生迎接挑战和走上“较少有人走过的道路”的态度。

    交通领域着眼于人工智能

    在谈到人工智能对交通领域的影响时，Siow 表示，需要确保所建设的基础设施“与数字技术和人工智能深度融合”，以满足互联互通的需求。

    他以空中交通管制员的角色为例。

    “当我们建设第五航站楼时，机场容量预计将增加 50%，（但）我们的空中交通管制员队伍不可能也相应增长 50%。”

    兼任财政部高级政务部长的 Siow 表示，这正是需要使用人工智能的地方，以便每位空中交通管制员“能在其能力范围内完成更多工作”。

    他还指出了帮助员工适应颠覆性变化的重要性。

    “（关键绩效指标）是帮助人们重新振作，帮助他们接受正在被创造出来的工作，并帮助创造足够的机会。”

    Ng 补充说，保持适应能力和好奇心也将有助于应届毕业生的就业。

    Siow 指出，在经济转型期间，新加坡的立场一直是“保人，不保工作”。

    他补充说，重点在于确保为工人们创造良好的机会，并在他们承担新出现的角色时获得支持。

    备注：为使表述更清晰，本文已进行修订

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