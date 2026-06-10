Applied Materials投资5亿美元扩建新加坡园区，旨在满足人工智能芯片需求，并推动其在新加坡的制造业产业群发展

这家美国公司超过80%的收入来自亚洲

【新加坡讯】总部位于美国的半导体材料与工程解决方案供应商Applied Materials于周三（6月10日）宣布，已扩大其在新加坡的制造与研发业务。

这座耗资5亿美元的新园区位于本岛东部的淡滨尼，将使该公司在新加坡的先进洁净室产能增加一倍以上。

该设施旨在服务于那些为满足日益增长的人工智能驱动的需求而扩大生产的芯片制造商。

Applied Materials总裁兼首席执行官Gary Dickerson在接受《商业时报》采访时表示：“由人工智能驱动的计算需求正在大幅增长。”

“我们扎根新加坡已有35年，在这里建立了我们的制造能力，如今公司很大部分收入也来自这里。”

“因此，为了应对这日益增长的需求，我们进行了重大投资，我相信未来这种增长还将持续。”

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副总理Gan Kim Yong在淡滨尼园区的开幕仪式上致辞时表示，Applied Materials在新加坡的投资“有力地证明了其对新加坡作为可靠合作伙伴的信心，相信能在这里发展业务、服务全球客户并为未来构建能力”。

副总理Gan Kim Yong解释说，新加坡正从“一个开放、互联和高效的枢纽”，转型为一个“值得信赖、创新和富有韧性的基地，尤其是在半导体等快速增长的行业，以支持企业在此发展壮大”。

Applied Materials提供制造设备、服务和软件，芯片制造商利用这些产品来生产全球众多的半导体芯片和先进显示器。

该公司在新加坡的业务是其在美国以外规模最大的，并且邻近其主要收入来源地。

根据Applied Materials的最新季度报告，截至4月26日的三个月内，公司实现营收79.1亿美元，同比增长11%。其超过80%的收入集中在中国台湾、韩国、中国大陆和日本。

该公司自1991年起便在新加坡开展业务，最初从事销售和服务，自2010年起扩展到制造业产业群、物流和供应链领域。

Applied Materials在东南亚拥有约4000名员工。此次新加坡业务扩张预计将在未来12个月内，为本地增加1000个新就业岗位。

该公司周三还宣布与新加坡国立大学（国大）及新加坡理工大学建立合伙业务，旨在为行业培养具备人工智能技能的人才。

半导体行业贡献了新加坡近6%的国内生产总值（GDP）。作为全球供应链的关键节点，新加坡生产了全球约20%的半导体制造设备和约10%的芯片。

全球许多顶级的逻辑芯片和存储芯片制造商，包括台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co）和美光（Micron），都在亚洲拥有重要的制造产能。

这些芯片制造商已从强劲的人工智能需求中受益，这股需求已成为推动其发展的顺风，并反过来为Applied Materials的业务提供了支持。

在早前与记者和分析师的炉边谈话中，Dickerson表示，他相信人工智能是“一项极具变革性的技术”，而世界目前仅处于这一转折点的“初期阶段”。

他解释说，当前围绕“代理式人工智能”（agentic AI）的热潮将推动近期需求，而未来如机器人技术等实体人工智能（physical AI）的发展，将在更长远的时间里进一步推动需求。