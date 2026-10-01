在变革时代实现永续成功

BT50: THE NEXT CHAPTER

在一个日益关注“下一个风口”的世界里，更重要的问题或许是“什么才能永续”。

塑造未来的，往往不是那些对变化反应最快的人，而是那些有远见、能识别永恒价值，有耐心、能等待最佳时机，并有纪律、能果断迅速执行的人。

回顾新加坡的增长历程，我对此深有感触。每一代人都曾面临看似前所未有的时刻：战争、金融危机、技术革命、经济转型，以及今天人工智能的加速发展。

然而，不确定性本身并非新鲜事。历史告诉我们，永续的成功并非源于预测每一次颠覆，而是源于坚守能够抵御变化的原则，同时以勇气和清晰的思路去适应。

在一个日益关注“下一个风口”的世界里，更重要的问题或许是“什么才能永续”。

在历史长河中，成功大多取决于获取信息的能力。如今，信息已是唾手可得，更大的挑战在于判断力。市场被源源不断的数据、头条新闻和各种说法所塑造。趋势瞬息万变，信心也可能在转瞬间变为谨慎。

人们很容易倾向于不断做出反应、追逐势头，或在毫无确定性之处寻求确定性。但对于任何希望蓬勃发展的机构而言，正如UBS 160年来所做的那样，成功是建立在远见、纪律和一套指导原则之上的。

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动荡时期的永恒原则

尽管市场环境不断变化，但帮助投资者、企业家和商界领袖创造并守护财富的原则却始终如一：长期思维、多元化投资、严谨的风险管理、审慎的决策以及可信赖的建议。

这些原则或许不常成为头条新闻，但它们之所以能经久不衰，是因为它们至关重要。

新加坡的成功并非在于完美预测未来，而在于创造条件，以便在任何一种未来情境下都能蓬勃发展。 照片：商业时报资料图

最成功的投资者和企业家不会假定自己能预见前路的每一个转折。他们为不同的情景做准备，建立能够抵御下行风险、把握机遇的企业和投资组合，并确保在环境变化时仍与长期目标保持一致。这正是永续成功的基石。

新加坡自身的发展历程就体现了这一点。

其成功并非在于完美预测未来，而在于创造条件，以便在任何一种未来情境下都能蓬勃发展。新加坡通过保持开放、韧性和连通性，并担当全球资本与区域机遇之间的桥梁，实现了这一点。

随着亚洲进入下一个增长阶段，这些品质将变得愈发重要。

过去60多年来，UBS有幸与亚洲的转型共同成长，主导了该地区许多里程碑式的交易，并支持企业家、家族和机构应对代代相传的变革、机遇和责任。

三管齐下的方针

我们帮助客户思考这一问题的方法之一，是通过我们的“流动性、长期性和传承性”（Liquidity, Longevity and Legacy）框架。该框架旨在将财富与不同目标和时间范围相联系，但其理念同样适用于企业。

流动性（Liquidity）是指确保充足的现金流和资源以满足短期需求，同时在整个市场周期中保持灵活性。财务韧性始于有能力应对波动，而无需被迫牺牲长期规划图。

长期性（Longevity）是指将成功延续到单一业务、单一角色或单一收入来源之外。

这一点在亚洲尤为重要，因为这里许多多代同堂的商业家族仍处于第一代或第二代。在我们的《2026年瑞银全球企业家报告》中，近三分之一的企业家表示，他们尚未在自身业务之外建立起私人财富。

将财富多元化到公司以外，有助于在更长的人生中支持不断变化的抱负、家庭责任和生活服务产业群目标。重点是通过多种来源创造持续的增长和收入。

例如，瑞银全球品牌大使 Roger Federer 就展示了在职业网球成就之外，通过商业、慈善及其他事业，建立生活和传承的重要性。

Roger Federer 展示了在职业网球成就之外，通过商业、慈善及其他事业，建立生活和传承的重要性。 照片：路透社

传承性（Legacy）关乎未来。它不仅是资产的转移，也是价值观、机遇和使命的传递。

对于成功的企业家和商界领袖而言，传承意味着培养未来的领导者、加强家族治理、支持慈善事业，并确保财富在被创造出来后能继续产生长远的积极影响。

这意味着更早地开启对话，更周到地让下一代参与进来，并就如何利用资本支持家族延续和社会进步做出审慎的选择。

在这一点上，永续的成功超越了财务成就，升华为一种责任的传承。

对瑞银而言，帮助塑造亚洲的未来，意味着协助客户在这种平衡中前行。这意味着支持企业家建立未来的企业，帮助家族实现财富的代际守护与传承，并让客户能够利用资本推动增长、增强韧性并创造影响力。

没有人能准确预测未来。但历史表明，未来不属于那些追逐每一种潮流的人，而属于那些在适应变化的同时坚守根本的人。

永恒的原则依然不变：着眼长远、明智地进行多元化投资、严谨地管理风险、为不同情景做好准备，以及建立值得信赖的合伙业务。变化的是每一代人如何将这些原则应用于新的机遇。

在一个以持续变化为特征的世界里，衡量成功最持久的标准，不仅在于我们积累了什么，更在于我们创造、守护和传承了什么。

作者为瑞银全球财富管理亚太区联席主管兼瑞银新加坡区域主管