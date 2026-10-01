BT50: THE NEXT CHAPTER

预计所有本地股票板块将在下一财年实现每股盈利正增长

在更强劲的经济增长、更广泛的盈利势头和投资者参与度上升的支撑下，新加坡股市正迈入一个新阶段。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

过去五十年来，新加坡股市随着国家崛起成为全球商业和金融中心而不断发展。在此过程中，《商业时报》（The Business Times）一直帮助投资者追踪企业、行业和市场的发展动态。

该报的<金禧庆典>恰逢新加坡股市迈入一个新阶段。这一新阶段得到了更强劲的经济增长、更广泛的盈利势头、投资者参与度上升以及旨在加强资本形成、流动性和研究覆盖面的措施所支持。

这个时机意义重大。新加坡2026年的国内生产总值增长预测已从6月份的3.5%上调至5%，这反映了市场对制造业、非石油国内出口、银行贷款以及金融和保险业的预期更为强劲。

这种改善也体现在公司盈利上。目前，预计所有本地股票板块都将在下一财年实现每股盈利正增长，其中科技、金融服务和工业板块表现尤为强劲。此外，约有25家上市公司在最近的财报季中恢复盈利。

目前，海峡时报指数（STI）相对于分析师加权目标价的折让幅度已远低于2021年底以来的平均水平。因此，市场的下一波涨势将更多地依赖于盈利、现金流、资本回报和执行力，而非估值修复。

海峡时报指数只反映了部分情况。投资者最终是将资本投向公司，评估的是其盈利、现金流、资产负债表以及长期创造价值的能力。

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当上市公司公布业绩、筹集新资本、扩大业务、进行收购以及向股东返还现金时，清晰的报道有助于投资者区分短期市场波动与长期业务表现。

这正是《商业时报》（BT）在过去五十年里保持其重要性的原因——追踪新闻头条背后的公司，并帮助投资者理解正在发生的变化及其重要性。

衡量一个市场重要性的标准之一，是企业是否持续利用它来支持自身增长。自2017年以来，新加坡股市已融资约900亿新元，其中二次融资约占总额的五分之四。

五十年来，《商业时报》一直帮助投资者追踪影响新加坡上市公司和资本市场的各项发展。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

大多数融资都有明确目的，无论是为收购提供资金、扩大产能、进入新市场还是支持新的增长计划。

投资者很少只关注融资本身。他们希望了解管理层打算如何使用这些资本，以及这些计划能否在未来带来更强劲的业务表现。

这就使得投资者互动、公司沟通和业绩指引变得更为重要。一次融资可能在几天内完成，但投资者通常会花费数月甚至数年的时间来评估资金的部署情况以及预期效益是否实现。

随着公司不断更新其战略、执行和业绩情况，投资者能更好地判断管理层是否正在实现融资时所设定的目标。

随着越来越多的市场活动与业务扩张、收购、产能投资和企业转型相关联，清晰的报道和分析的价值只会与日俱增。

持续不断的业绩发布、信息披露和公司动态，使得投资者不仅需要了解发生了什么，更需要理解其重要性。

五十年来，《商业时报》一直帮助投资者追踪影响新加坡上市公司和资本市场的发展动态。如今，当投资者评估公司过去的业绩以及未来的计划时，这一角色依然至关重要。

市场本身也正变得更易于追踪。

持续不断的业绩发布、信息披露和公司动态，使得投资者需要了解发生了什么，并理解其重要性。 摄影：《商业时报》资料图

近年来，研究覆盖范围显著扩大，使更多上市公司进入新闻报道和投资者的讨论范围。

越来越多的首次评级报告得以发布，更多的投资者能够获得关于公司业务表现、行业发展和公司战略的详细分析。

这对中小型上市公司而言尤其重要。

这些公司中，许多都处于受益于新加坡经济发展和区域增长的行业，但它们受到的关注度通常不及市场上的大型企业。

更广泛的研究覆盖面为投资者提供了更多研究这些公司的机会，同时也帮助管理团队传达他们如何部署资本、实现盈利增长以及长期创造股东价值。

更广泛的研究覆盖，加上公司的信息披露、业绩公告和投资者互动，有助于投资者随时了解信息，更好地理解他们所关注的公司。

《商业时报》将继续报道、审视这些发展，并为其提供背景解读。

新加坡股市不断变化的构成也值得关注。金融业仍是其最大板块，这反映了新加坡作为区域金融中心和全球领先财富管理中心之一的地位。

三家本地银行占海峡时报指数近60%的权重，占富时亚细安全股指数（FTSE Asean All-Share Index）的20%以上，并持续为投资者提供参与区域增长、财富管理和跨境资本流动的机会。它们的规模和盈利能力反映了数十年的经济发展、强大的监管实力和国际连通性。

三家本地银行占海峡时报指数近60%的权重，占富时亚细安全股指数的20%以上。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

随着新加坡市场的发展，投资者也得以接触到更广泛的结构性主题，包括：

数字化与人工智能；

先进制造业；

区域化；

能源转型；以及

新加坡作为金融、财富管理和融资中心的持续增长。

尽管潜在驱动因素可能不同，但这五大主题都在重塑我们市场中的行业格局、资本配置决策和投资机会。

然而，仅有主题并不能创造股东回报。投资者仍需评估个别公司如何将机遇转化为成果。近年来，这一点通过更多样化的企业行动和战略举措而变得日益明显。

资本形成、资本回报、增长与转型、资产优化、财务优化、价值释放、市场认可和企业重组等因素，都共同影响着公司创造股东价值的方式以及投资者评估它们的方法。

当今市场上发生的许多动态，都可以通过这些视角来审视。

无论一家公司是在为扩张融资、进行收购、优化资产、加速盈利增长，还是向股东返还多余资本，投资者都日益超越简单的盈利指标，以理解价值创造的更广泛驱动力。

第一个50年，确立了《商业时报》作为新加坡企业和市场发展值得信赖的观察者地位。未来的50年，也必将有层出不穷的公司、决策和市场动态值得关注。

作者是新交所集团（SGX Group）的市场策略师