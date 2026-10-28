拥车证检讨：车商建议以车长、引擎容量和功率为汽车分类标准

商会支持陆交局提议，但认为使用汽车抵岸价划分汽车等级的标准需更明确

A组涌入大量高价值车型，导致其拥车证保费在2026年追平，甚至一度超过B组的保费。 照片：DERRYN WONG, 商业时报

[新加坡] 新加坡汽车商会 (MTA) 支持陆路交通管理局（LTA）对拥车证（COE）制度的改革提议，但主张在区分大众市场车型和豪华车时，应采用车身外部长度作为标准。

这是对现有引擎容量和马力指标的补充。

MTA是新加坡授权汽车分销商和经销商的行业组织。该商会表示，更倾向于将尺寸作为一个考量因素，因为它客观，有认证记录支持，并且欧洲和日本已经在使用该标准来区分大众市场车型和高端车型。

商会补充说，如果使用汽车抵岸价（OMV）来对车辆进行细分，则需要更明确的说明。

MTA会长Glenn Tan说：“对于汽车而言，引擎大小、马力和尺寸仍然是判断其所属细分市场的明确方法。如果要使用汽车抵岸价，我们认为应该采用一种更简单、更透明的方式，包括设定一个固定的汽车抵岸价上限。”

在《商业时报》于周三（10月28日）看到的一份日期为10月20日的文件中，MTA阐述了其关于维持大众市场和高价值汽车区别的建议。

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尺寸与功率仍是关键

新加坡汽车商会会长Glenn Tan表示，在判断一辆车是大众市场车型还是豪华车型时，引擎大小和马力仍是重要因素。 照片：MOTOR IMAGE

MTA表示，该文件是为回应陆交局对拥车证制度的改革提议而准备的，并已提交给监管机构。

陆交局于10月8日宣布就其提议展开公开咨询。该提议呼吁将现有的主流车（A组）和豪华车（B组）合并为一个单一的汽车组别。

然后，汽车将根据其汽车抵岸价进行分级，较昂贵的车辆将征收高达15,000新元的附加费，而较便宜的车辆将获得最高同等金额的回扣。

这些分级将根据注册车辆的百分位数确定，并会参考上一年度所有乘用车注册的汽车抵岸价分布情况。

汽车抵岸价的评估将基于特定型号在过去一段时间内的注册记录，并取其中位数，以消除汇率和经销商变动引起的价格波动。

提出这些调整是因为A组涌入了大量高价值车型（尤其是电动汽车），导致其拥车证保费在2026年追平，甚至一度超过B组的保费。

大众市场车型应尺寸更小

MTA指出，大众市场车型应“尺寸相对较小，引擎较小，功率输出较低”。

商会表示：“车身外部长度是一个易于理解的客观衡量标准，它强化了大众市场车型应相对较小的原则。重要的是，一个车型的外部长度在其整个生命周期中通常保持不变。”

因此，该商会呼吁保留现有的引擎容量和功率限制，并增加车长作为区分主流车和豪华车的因素。

对于主流汽车，普通汽车的引擎和功率限制分别为1600立方厘米（cc）和97千瓦（kW），电动汽车则为110千瓦。

MTA表示，车长是可靠且易于验证的数据，因为它广泛发布在产品目录和在线资源中，并且在车辆于新加坡进行使用审批时也会进行申报。

商会补充道：“车辆尺寸已在欧洲和日本的各种交通和排放政策中使用，这表明车身外部长度是用于车辆分类的一个实用、可衡量且可靠的参数。”

在回应《商业时报》关于使用尺寸来判断车辆细分市场的询问时，陆交局表示：“虽然尺寸易于理解，但它并不能始终如一地区分大众市场和高价值汽车。”

“例如，一辆豪华跑车的物理尺寸可能比一辆大众市场的家用多功能车更小。从道路使用和拥堵的角度来看，一辆大众市场汽车和一辆高价值汽车所占用的道路空间相当。”

建议设定汽车抵岸价上限

MTA还表示，回扣和附加费的分级不应仅基于汽车抵岸价的百分位数，还应考虑尺寸、引擎容量和马力，以便更准确地衡量汽车价值。

例如，一辆拥有2500cc较大引擎或200kW高马力的汽车，只要其汽车抵岸价在正确的分级范围内，仍可被视为主流车型。

此外，使用历史汽车抵岸价中位数存在滞后于当前市场状况的风险。这是因为一个车型在前一年的汽车抵岸价可能低于获得回扣的资格门槛，但后续的升级可能使其当前的汽车抵岸价超过了该门槛。

不同销售商对相似车型的汽车抵岸价也不同。例如，授权经销商的汽车抵岸价通常高于平行进口商。

该商会建议，将每辆车的当前汽车抵岸价与陆交局预设的上限进行比较。它建议，主流车的汽车抵岸价上限为3万新元，中档车介于3万至4万新元之间，高价值或豪华车则高于4万新元。