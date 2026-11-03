拥车证检讨：多数反馈者支持分五个等级的回扣-附加费计划

政府不考虑为电动车设不同回扣-收费水平，德士相关政策仍在检讨中

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【新加坡】交通部长 Jeffrey Siow 于周二（11月3日）在国会表示，大多数反馈者赞成针对拥车证（COE）系统提出的回扣-附加费计划，其中多数人支持采用五个等级的制度。

陆路交通管理局 (陆交局) 于10月8日至11月2日进行的公开咨询显示，大部分反馈者支持该计划，且多数人赞成将汽车分为五个等级，以减少悬崖效应。

10月8日，陆交局公布了拥车证系统的拟议改革，其中包括合并主流车和豪华车的竞标组别，同时根据汽车的公开市场价值增设回扣或附加费。

汽车将根据其公开市场价值进行分级，大众市场汽车可获得高达1万5000新元的回扣，而豪华车则需支付高达1万5000新元的附加费。此项更新旨在区分大众市场和高端汽车的保费。

德士部分仍在检讨中

Siow 也回应了多位国会议员就拥车证检讨提出的询问。

盛港集选区安谷（Anchorvale）区的工人党议员 Jamus Lim 询问，在拟议的回扣-附加费框架下，德士和私召车（PHC）将如何处理。

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Siow 表示，德士的处理方式仍在检讨中，而私召车不会获得单独的拥车证组别。

Siow 说：“另一方面，私召车是私家车，具备可用于私人召车服务的额外灵活性，因此它们与完全不能用于私人用途的德士不完全相同。”

他补充说：“我们曾考虑为私召车设立一个单独的拥车证组别，但这样做会限制私召车的拥车证供应，从而提高私召车司机的租金并推高乘客的乘车费用，这对那些没有车或不会开车的人来说是不公平的。”

在回答蔡厝港集选区登加（Tengah）区的议员 Choo Pei Ling 的提问时，Siow 表示，不会为电动车设立一套单独的拥车证回扣-附加费结构，因为这会“使系统过于复杂”，政府将继续通过车辆减排税务计划支持电动车的普及。

该计划将实行至2027年底，为洁净车型提供高达2万2500新元的奖励，并对污染较严重的车型处以高达3万5000新元的罚款。

荷兰-武吉知马集选区正华（Zhenghua）区的议员 Edward Chia 建议，回扣-附加费可以按百分比而非固定金额计算。

Siow 表示，此举将进一步减少悬崖效应，但购车者在拥车证拍卖开始前将无法知晓具体的回扣或附加费金额。