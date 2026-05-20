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商用车拥车证保费上涨5.4%至92,223新元，创历史新高

B组成价创六个月新高，A组是唯一价格下跌的组别

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Derryn Wong

Derryn Wong

Published Wed, May 20, 2026 · 04:30 PM — Updated Wed, May 20, 2026 · 11:09 PM
    • 业内观察家表示，对电动重型商用车的需求已将拥车证保费推向新高。
    • 业内观察家表示，对电动重型商用车的需求已将拥车证保费推向新高。 照片：DERRYN WONG,《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在5月20日（星期三）结束的5月份第二轮拥车证 (Certificate of Entitlement, COE) 投标活动中，大部分组别的保费上涨，其中商用车拥车证保费创下新纪录。

    适用于商用车和巴士的C组保费上涨5.4%至92,223新元，超过了2023年3月创下的91,101新元的旧纪录。

    业内观察家将此归因于商用车需求的增加，特别是电动重型车 (EHVs)，这得益于2026年推出的激励措施

    Wearnes Automotive 旗下 Renault 总经理 Vynn Tu 说：“随着柴油价格居高不下，以及针对电动重型车的新激励措施出台，更多公司正在加速用电动车取代其（内燃机）车队，导致近期需求激增。”

    陆路交通管理局 (Land Transport Authority, LTA) 的一位发言人在一份媒体声明中表示：“特别是在C组，自2026年1月以来，我们观察到（电动重型货车）和电动巴士的注册量有所增加，这可能是由于重型车辆零废气排放计划 (HVZES) 的采用率越来越高。”

    该组别在2026年一直呈上升趋势——自2月第一轮投标活动报74,801新元以来，最新的保费上涨已是其连续第七次上涨。

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    大众市场车组是唯一出现下跌的组别。A组保费下跌0.4%或561新元至124,229新元，这是该组别自2月第一轮投标活动以来的首次下跌。

    A组适用于引擎容量不超过1600立方厘米 (cc) 或功率不超过97千瓦 (kW) 的汽车，或功率不超过110千瓦的电动车 (EV)。

    B组保费上涨2.6%或3,265新元至129,501新元， 为六个月来的高点，也是自去年11月以来的最高水平。

    B组适用于引擎容量超过1600cc或功率超过97千瓦的大型及更强马力汽车，或功率超过110千瓦的电动车。

    摩托车组（D组）上涨2.5%或237新元，至9,689新元。

    可用于注册除摩托车外任何类型机动车辆的公开组（E组）上涨1.8%或2,300新元，至130,000新元。

    全面震荡

    两大因素加剧了商用车拥车证的需求：柴油价格上涨和政府对电动重型车的激励措施。

    据《商业时报》报道，今年头两个月，这类车辆的注册量同比增长了十倍。重型车辆零废气排放计划 (HVZES) 下的新激励措施于1月开始实施，每辆车可获40,000新元补贴，每个配套充电器最高可获30,000新元补贴。

    由于伊朗冲突导致原油供应减少，柴油价格飙升。

    在主要零售商处，每公升柴油价格已从冲突开始前的2月份的2.57至2.66新元，上涨至4.32至4.48新元。

    三一 (Sany) 商用车代理商 EcoSwift 的首席执行官 Ryan Woon 表示：“如此高的保费是在意料之中的——随着针对电动重型车的40,000新元激励措施开始实施，这是必然会发生的事。”

    Wearnes 的 Tu 说：“柴油价格急剧上涨，现在甚至比一些高档汽油还要贵。”

    “很自然地，企业正在探索更具成本效益的替代方案，许多企业在轻型和重型商用车领域都转向电动车。”

    需求旺盛的一个原因是，与私家车主不同，商业车队通常一次性更换多辆车，并且对交付时间有严格要求。

    她补充说：“公司需要保持业务高效运营，因此车辆交付时间表仍然至关重要。”

    “我们也看到，自2月以来，C组拥车证保费呈上升趋势，反映出商业领域的稳定和不断增长的需求。”

    逼近纪录？

    对于私家车拥车证，一些业内观察家曾预计，在5月9日至11日举行的名为 The Car Expo 的大型车展后，A组的销量会增加。

    新加坡社科大学 (Singapore University of Social Sciences) 副教授 Victor Kwan 表示：“我认为我们看到了A组的一些理性竞标，特别是在更多来自 The Car Expo 的订单进入系统后。”

    他指出，如此高的A组保费——接近该组别128,105新元的历史最高纪录——可能会压缩经销商的利润，促使他们更保守地出价。

    陆交局 (LTA) 表示，就汽车组别而言，“拥车证价格持续高企，可能是由于近期 The Car Expo 带来的季节性需求所致”。

    近期几轮投标中A组和B组保费的接近可能是导致后者此次上涨的原因之一。

    Octagon Motors Group 董事总经理 Ng Lee Kwang 表示，购车者可能在 The Car Expo 上选择了B组车型，而该组别保费的上涨也反映了需求的增加。

    他说：“A组和B组（的保费）差距一直很小——过去几轮都不到4,000新元，所以用比平时更小的价差购买B组车是合理的。”

    奇瑞 (Chery) 经销商 Vertex Automobile 的执行董事 Sng Khai Hing 表示：“由于汽车组别的价差比历史上任何时候都小，一些以前可能直接选择A组车的买家现在也在考虑B组，因为价值主张已经改变。”

    但业内观察家认为保费不会很快回落。

    Kwan 教授说：“我认为两个汽车组别的价格都将保持高位，特别是当我们进入下半年时，经销商和汽车制造商必须完成年度目标，或减少库存并改善资产负债表以进行年终报告。”

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