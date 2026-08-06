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每日简报：今日要闻（8月6日）

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Navene Elangovan

Navene Elangovan

Published Thu, Aug 6, 2026 · 06:20 PM
    • 星展银行 (DBS) 的总收入增长6%，达到创纪录的60.9亿新元。
    • 星展银行 (DBS) 的总收入增长6%，达到创纪录的60.9亿新元。 图片来源：《商业时报》资料图

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