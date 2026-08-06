每日简报：今日要闻（8月6日）

您可能错过的重点新闻

利率下行无碍财富业务增长，星展银行上调2026年业绩指引

[新加坡] 上半年盈利创下历史新高后，星展银行 (DBS) 上调了全年业绩指引。该行预计，财富管理和其他收费业务的强劲增长势头，将有助于抵消利率下行带来的压力。

星和扩大协议，将MyRepublic的4G用户纳入其网络

[新加坡] 星和 (StarHub) 与 MyRepublic 扩大了双方在移动业务领域的合伙业务，将 MyRepublic Mobile 的所有用户转移至星和的网络。

新加坡人力部：全球人才签证持有者在2025年增至8500人

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

[新加坡] 代理人力部长Jasmin Lau于周三（8月5日）公布的数据显示，自顶级专才准证（Overseas Networks and Expertise Pass，简称One Pass）于2023年推出以来，该准证的持有者人数已增加了一倍以上。

银河-联昌证券（新加坡）推出首只追踪新交所中小型股的主动型ETF

[新加坡] 银河-联昌国际证券（新加坡）(CGS International (CGSI) Securities Singapore) 正在推出首只主动型交易所交易基金 (active exchange-traded fund, ETF)，旨在追踪新加坡交易所（SGX）中小型股的表现。该基金名为“CGS富国新加坡未来50主动型ETF”(CGS Fullgoal Singapore Next 50 Active ETF)，其基准指数为 iEdge新加坡未来50指数 ，该指数追踪的是新交所主板上市的、市值排名在前30大公司之后的50家公司的表现。

Venture第二季度净利增长10.3%至6300万新元，并提高中期股息

[新加坡] 科技解决方案供应商 Venture Corp 公布，在截至6月30日的第二季度，其净利增长10.3%至6300万新元，高于去年同期的5710万新元。

星展银行点名七只“深层价值”股，把握新加坡价值释放主题机遇

[新加坡] 星展集团研究部 (DBS Group Research) 预计，新加坡股市的“价值释放”主题将重获动力。该主题受到多项催化剂的支持，例如在2025年推出的50亿新元股市发展计划（Equity Market Development Programme）。