伊朗战争后首次金管局调查：经济学家上调通胀预测，下调增长预期
更多人认为金管局将在7月收紧政策，但多数人仍预期政策将保持不变
- 全年预测中值显示，总体通胀率为2.3%，核心通胀率为2%，均高于3月调查中的1.5%。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡金融管理局（MAS，简称金管局）于周三（6月17日）发布的最新专业预测人士季度调查显示，私人领域经济学家大幅上调其2026年的通胀预测，同时小幅下调了增长预期。
全年预测中值显示，总体通胀率为2.3%，核心通胀率为2%，两者均高于3月调查中的1.5%。
经过此次上调，经济学家对总体和核心通胀率的预测已接近当局1.5%至2.5%预测区间的上限。
第一季度，总体通胀率为1.5%，与上次调查的预测相符。
核心通胀率为1.4%，比受访者的预期低0.2个百分点。
经济学家预计，第二季度总体通胀率和核心通胀率将分别达到2.1%和1.6%。
与此同时，6月调查中的2026年全年增长预测中值从3月份的3.6%小幅下降至3.5%。尽管各行业的增长预期有所提高。
官方对2026年全年增长的预测区间为2%至4%。
第一季度，国内生产总值（GDP）增长率为6%，略高于上次调查中5.8%的预测中值。
经济学家预计第二季度经济将增长4.3%。
大多数受访者仍预计央行将在即将到来的7月会议上维持货币政策设置不变，但预计会收紧政策的比例有所增加。
本次最新调查于5月25日发送给25位专业预测人士，共收到22份回复。该调查反映的是他们的观点，而非金管局的观点。
上次调查于2月10日发出，当时距离当前中东冲突爆发还有数周时间。美国和以色列于2月28日对伊朗发动了袭击。
各行业分析
尽管整体增长预测有所下调，但对个别行业的预期却有所改善。
制造业产业群现预计增长5%，显著高于上次调查中的4.3%。金融与保险业预计增长4.5%，高于此前的3.6%。
建筑业仍被认为是增长最快的行业，增长率预计为6.5%，高于此前的5%。
批发和零售贸易业预计增长4.9%，高于此前的4%。
住宿和餐饮服务业的增长预测中值从3月调查中的1.3%升至1.8%。
金管局指出，虽然所有受访者都提供了总体预测，但只有部分人提供了分行业的具体数据。
整体GDP还包括其他未提供具体数据的行业，例如交通仓储和专业服务业。
与制造业产业群的较高预期相符，非石油国内出口的增长预测从4.5%上调至6.1%。
但私人消费增长的预期从3.5%下调至3.2%。
全年整体失业率预期保持在2.1%不变。
货币政策转向
大多数受访者预计，在即将到来的7月政策会议上，货币政策设置将保持不变，但预测会采取紧缩措施的比例有所增加。
在最新调查中，38.1%的受访者预计金管局将在7月通过调高新加坡元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的斜率来收紧政策。这一比例高于上次调查的23.5%。
其余受访者预计政策区间的斜率将保持不变。
对于10月的会议，紧缩预期同样有所上升，现在有30%的受访者预计S$NEER政策区间的斜率将被上调，高于上次调查的17.6%。
对于7月的会议，一名受访者预计金管局将上调S$NEER政策区间的中点。而在上次调查中，没有受访者预计该中点会发生变化。
没有经济学家预测政策区间的宽度会发生任何变化。
在4月的上一次会议上，央行上调了S$NEER政策区间的升值斜率。
这是自2022年10月以来首次收紧政策。当时，金管局为抗击后疫情时代的通胀，完成了一轮连续五次的紧缩行动。
在4月会议之前，金管局自2025年7月以来一直维持政策设置不变，而在此之前，它曾于2025年1月和4月连续两次放宽政策。
前景风险
由于这是对伊朗战争爆发后的首次调查，中东地区长期或不断升级的冲突被85%的受访者列为新加坡经济前景面临的最主要下行风险。
此外，70%的受访者将其视为头号风险。
在上次调查中，被提及最多的下行风险是其他地缘政治紧张局势（如贸易紧张）。而在最新调查中，提及这一风险的受访者比例从之前的94.4%降至仅35%。
在6月的调查中，提及人工智能泡沫可能破裂的经济学家比例有所下降，从66.7%降至60%。
在新加坡前景的上行风险方面，科技周期是提及最多的因素。所有受访者都提到了这一点，高于3月份的94.4%，其中80%的人将其列为首要上行风险。
其次被提及最多的上行风险是中东冲突降级（55%的受访者提及），再次是资金流入新加坡（25%）。
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