经济学家上调新加坡2026年增长预测至5%；更多人视人工智能泡沫为首要风险

在新加坡金融管理局的最新调查中，45%的受访者预计10月份将收紧新元政策区间，该比例高于此前的30%。

一名受访者预计，在新加坡金融管理局即将召开的会议上，政策区间的中心点将下调。 图片来源：商业时报资料图片

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【新加坡】私人领域经济学家已将新加坡共和国2026年的增长预测从之前的3.5%上调至5%。

在新加坡金融管理局（MAS）最新的专业预测员季度调查中，该预测中值接近4.5%至5.5%官方预测区间的上限。

在周三（9月2日）发布的9月份调查中，大多数受访者仍认为货币政策不会立即发生变化，但对政策收紧的预期已进一步增强。

本次上调之前，由于上半年经济表现强于预期，8月份的预测已从2%上调至4%。继2026年第一季度增长6.3%之后，新加坡经济在第二季度增长了5.9%。

第二季度的数据超过了上次调查4.3%的预测中值。经济学家预计第三季度经济将增长4.6%。

至于2027年，目前预计国内生产总值将增长3.1%。

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最新调查于8月11日发送给25位专业预测员，共收到21份回复。该调查反映的是他们的观点，而非新加坡金融管理局的观点。

9月份对2026年增长预测的上调，反映了大多数行业增长预期的提高。

制造业产业群目前预计全年增长8.4%，高于6月份调查中的5%。

金融与保险业预计增长5.4%，高于6月份的4.5%。

9月份的调查预计建筑业将增长7.1%，高于此前的6.5%。

最新调查预测，批发和零售贸易将增长7.4%，高于6月份调查的4.9%。

在调查的细分项目中，仅有住宿和餐饮服务业的预测被下调。经济学家目前预计该领域将增长1%，低于上次调查的1.8%。

整体国内生产总值还包括其他未提供细分数据的行业，如交通仓储和专业服务业。

与对制造业产业群的更高预期一致，2026年全年非石油国内出口的增长预期从此前的6.1%飙升至17%。该预测建立在第二季度27%的强劲增长之上，这主要由人工智能相关需求带动。

在9月份的调查中，经济学家预计全年整体通胀率为2.1%，核心通胀率为1.9%。 图片来源：商业时报资料图片

该调查还下调了今年整体通胀和核心通胀的预测。

经济学家预计整体通胀率为2.1%（低于此前的2.3%），核心通胀率为1.9%（低于上一轮调查的2%）。这些数据均落在当局对整体和核心通胀1.5%至2.5%的预测区间内。

第二季度，整体通胀率为1.8%，低于上次调查2.1%的预测中值。核心通胀率为1.5%，略低于该季度1.6%的预期。

对于第三季度，经济学家预计整体通胀率和核心通胀率将分别达到2.5%和2.4%。

全年总体失业率预期维持在2.1%。

货币政策转向

大多数受访者仍预计新加坡金融管理局将在10月份维持货币政策设置不变，但目前预测将收紧政策的比例有所增加。

在9月份的调查中，45%的受访者预计央行将在10月份通过调高新元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的斜率来收紧政策。这一比例高于上次调查的30%。

其余受访者预计该区间的斜率不会改变。

相比之下，一名受访者预计新加坡金融管理局将在10月份的会议上通过下调新元名义有效汇率政策区间中心点的方式来放宽政策。而在上次调查中，没有受访者预计该中心点会调整。

没有经济学家预测政策区间的宽度会发生任何变化。

对于2027年1月的会议，通过调高斜率来收紧政策的预期也有所增加，目前有一名受访者预计会采取这一举措，而上次调查中则无人预测。

对于1月份的会议，没有经济学家预计政策区间的中点或宽度会发生任何变化。

在7月的上一次会议上 ， 央行“非常小幅地”上调了新元名义有效汇率政策区间的升值斜率，调整幅度小于4月份。此举出乎市场维持政策不变的预期。

这也标志着自2022年10月以来的第二次政策收紧。

在4月会议之前，继2025年1月和4月连续两次放宽政策后，新加坡金融管理局自2025年7月以来一直维持其政策设置不变。

旷日持久或不断升级的中东冲突是新加坡经济前景中最常被提及的下行风险，有70.6%的受访者提及此项，但该比例低于6月份的85%。

47.1%的受访者也将其列为首要风险。

人工智能泡沫破裂是提及率第二高的风险，达到64.7%，高于6月份的60%。

其他地缘政治紧张局势（如贸易紧张）被41.2%的受访者视为下行风险，高于6月份的35%。仅有5.9%的受访者将其列为首要下行风险。

在新加坡经济前景的上行风险方面，由人工智能驱动的科技周期持续上行是提及最多的风险。所有受访者都指出了这一点，与6月份相同。所有受访者也将其列为首要上行风险。

中东冲突的缓和或解决是提及率第二高的上行风险，有35.5%的受访者提出，但这一比例低于6月份的55%。

其次是强于预期的全球或外部增长，提及率为29.4%，高于6月份的20%。