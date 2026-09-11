关于派送员等候区规模与设计的新指导原则

建议包括设置清晰标志和防滑地板，以保障从业人员的福祉。

派送指南建议，为每辆脚踏车或电动脚踏车分配0.7米乘1.8米的空间，为每辆摩托车分配0.8米乘2.4米的空间。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新的建筑指导原则确认，应为使用摩托车、脚踏车或电动脚踏车的派送员划定指定停车位作为等候区。

这是九月初向建筑业主、管理者、开发商及其他相关专业人士发布的、关于食品和包裹派送的数项建议之一。

陆路交通管理局 (陆交局) 和市区重建局在新发布的《发展项目最后一英里派送指南》中写道，发展项目的设计必须“在支持及时派送的同时，维持一个宜居的环境”。

陆交局和市区重建局早在2022年就已呼吁，商场应为派送员提供足够的摩托车停车位和等候区，以及充足的停车宽限期。

派送指南建议，为每辆脚踏车或电动脚踏车分配0.7米乘1.8米的空间，为每辆摩托车分配0.8米乘2.4米的空间。指南补充说，应给予派送人员至少15分钟的停车宽限期，并为他们提供季票停车选项。

派送等候区应设在入口、电梯和等候点附近，并设有清晰的标志指明其位置。为方便派送员并提高安全性，这些区域应有充足的照明。

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根据该指导原则，派送车辆的路径可与其他交通分开，并应设置速度控制、安全的人行横道点和防滑地板。

该指南同时确认，发展项目应允许派送人员及其车辆进入，而这对于分层地契项目已是一项法律要求。

此外，应允许派送人员使用电梯，以及地下停车场等公共区域的移动网络或Wi-Fi网络，以便他们完成派送工作。

应鼓励建筑住户和租户在大堂（而非各自单位门口）领取包裹，以简化最后一英里的派送流程。同时，注重安保的地点应在入口或警卫室旁提供收集点或储物柜。

派送指南指出，由于电子商务的发展，本地派送量有所增加，近40%的居民每周至少在线订餐或购物一次。

陆交局和市区重建局表示：“随着电子商务的发展，我们的建筑与环境产业群必须与时俱进。通过更安全的停车、更顺畅的运营和更快捷的派送，做出适当的改变能为派送和安保人员、建筑管理者以及消费者带来好处。”

这些建议源于2023年11月成立的“最后一英里派送三方工作小组”，并采纳了派送人员的反馈意见。

当局表示，该指南有助于设计和管理发展项目，以方便派送工作，并补充说：“发展项目应实施最适合自身需求的解决方案。”