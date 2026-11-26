美国提议的关税或将挤压制造商的利润空间，并削弱其竞争力

近期一项调查显示，大多数制造商已预计运营成本将在2027年上升；任何额外的关税都将加剧他们所面临的压力。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡商界团体于周四（11月26日）反驳了美国关于新加坡政策导致制造业产业群产能过剩的指控。

他们警告称，高达20%的美国拟议关税不仅可能削弱制造商的竞争力，还可能不公平地影响企业的投资和生产决策。

新加坡工商联合总会 (SBF) 表示，对美国贸易代表办公室 (USTR) 前一天发布的报告内容感到“失望”。

新加坡工商联合总会指出：“我们认为，调查结果未能准确反映新加坡的市场驱动型经济、我们作为全球贸易与物流中心的角色，以及美新之间互惠互利的经济关系。”

该商会补充说，美国对新加坡一直保持贸易顺差，2025年达到约333亿美元，其中包括半导体、电气设备和石化产品等调查中提到的行业顺差。

新加坡工商联合总会指出，全球需求是推动新加坡制造业产业群投资的动力，并驳斥了有关新加坡旨在提高生产力和竞争力的产业政策维持了“闲置或不具经济效益的产能”的批评。

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新加坡半导体行业协会 (SSIA) 也对新加坡支持芯片制造商导致结构性产能过剩的调查结果提出异议。

执行董事 Ang Wee Seng 告诉《商业时报》，制造业产业群产能的增长不应必然等同于结构性产能过剩。

小型开放经济体

新加坡工商联合总会还警告说，针对不同经济体提出的关税税率缺乏一致性，可能会影响新加坡企业的竞争力，并影响其投资、生产和供应链决策。

该联合会表示：“我们认识到，这其中仍有进一步谈判的空间。”并补充说，希望谈判能考虑到新加坡作为一个小型开放经济体的具体情况。

新加坡制造商总会 (SMF) 总裁 Wayne Yap 表示，拟议的关税可能“进一步削弱制造商的竞争力”。

新加坡制造商总会近期的一项调查发现，超过八成的受访者已预计运营成本将在2027年上升；Yap 表示，任何额外的关税都可能进一步挤压利润空间，并影响投资和招聘。

他指出，精密工程部件、工业设备、医疗器械、塑料和加工食品等行业较为脆弱，风险敞口因产品而异。

约65%的新加坡制造商总会成员报告称，已直接或间接受到美国关税和其他贸易措施的影响，其中59%的公司报告称，由于关税或贸易中断，其2026年的收入有所下降。

Yap 表示：“制造商无法在不影响新加坡制造业产业群竞争力的情况下，继续吸收额外成本。”

尽管针对芯片、芯片制造设备和某些零部件的拟议豁免让新加坡半导体行业协会的 Ang 稍感安心，但他强调，半导体行业“在一个高度互联的全球生态系统中运作”。

他指出，影响电子产品、汽车系统、工业设备和数据中心基础设施等下游产品的关税，会影响半导体的整体需求；而对未获豁免的商品征税，也可能增加小型设备、材料和精密工程供应商的成本，并使其供应链规划复杂化。

征求反馈

Ang 承认，现在评估对个别公司的影响为时过早，因为半导体投资需要数年规划和大量资本。美国贸易代表办公室尚未明确拟议的关税将于何时生效。

他表示：“持续的不确定性可能会影响投资、产能扩张和招聘决策的节奏与时机。”

一些公司告诉《商业时报》，它们在美国的风险敞口各不相同。

主板上市公司 Addvalue Technologies 开发卫星通信设备，并将美国视为一个重要市场。

首席执行官 Tan Khai Pang 指出，美国对于“本质上是全球性的”卫星通信和航天工业及其“高度专业化的技术和供应链”也至关重要。

另一方面，主板上市的半导体和电子设备供应商 Ellipsiz 的总经理 Ray Goh 则预计直接影响有限。

该公司在亚太地区分销设备和耗材，其中包括一些从美国进口的设备，但并不向美国运送货物。

能源、贸易和工业部已鼓励受影响的公司分享它们的担忧；新加坡工商联合总会、新加坡半导体行业协会和新加坡制造商总会向《商业时报》证实，它们将咨询企业以评估风险敞口，与政府分享反馈并提供建议。

新加坡工商联合总会总裁 Kok Ping Soon 说：“虽然我们无法控制全球贸易环境的发展，但我们可以决定如何应对。我们的企业必须继续保持敏捷，适应不断变化的形势，并积极寻找新机遇。”