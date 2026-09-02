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人工智能热潮助推 新加坡制造业采购经理指数升至51.5

强劲的人工智能需求使电子业保持韧性，但制造业产业群前景依然不均衡

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Low Youjin

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Published Wed, Sep 2, 2026 · 09:00 PM
    • 在制造业产业群内部，作为支柱产业的电子业采购经理指数上升0.2点至52.6，标志着该指数已连续15个月实现增长。
    • 在制造业产业群内部，作为支柱产业的电子业采购经理指数上升0.2点至52.6，标志着该指数已连续15个月实现增长。 照片：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡讯】尽管持续的中东危机使供应链和能源成本承压，但在人工智能 (AI) 驱动的半导体超级周期的支持下，新加坡8月份的工厂活动扩张速度仍略有加快。

    新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 周三（9月2日）公布的数据显示，采购经理指数 (PMI) 上个月从7月份的水平微升0.1点至51.5。

    这标志着该指数已连续13个月实现增长。指数高于50表示扩张，低于50则表示萎缩。

    在制造业产业群内部，作为支柱产业的电子业采购经理指数上升0.2点至52.6，标志着该指数已连续15个月处于扩张区间。

    SIPMM执行董事 Stephen Poh 表示，最新数据表明，新加坡的制造业产业群仍然“在人工智能驱动的半导体超级周期的强力推动下”，导致积压订单创下历史新高，就业市场也表现强劲。

    尽管如此，他警告说，不断加深的中东供应链危机持续“严重影响”供应商的交货时间，并导致投入品价格，尤其是能源成本飙升。

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    DBS高级经济师 Chua Han Teng 表示，这些数据指向“制造业产业群依然保持韧性，近期前景乐观”，并且电子业预计仍将是主要驱动力。

    他表示，对存储芯片和服务器相关设备等产品的强劲外部需求，持续受到大规模人工智能基础设施投资的支持，尤其是来自美国主要超大规模数据中心运营商的投资。

    UOB经济师 Jester Koh 表示，走强的电子业PMI表明，近期电子业非石油国内出口和工业产值的疲软，可能反映的是产能限制，而非需求放缓。

    他说，制造商在新出口订单和积压订单增加的同时，仍在持续消耗成品库存，这一点可以作为证明。

    “考虑到最终需要补充库存，这应会在未来几个月支撑电子业（的产出）。”

    OCBC首席经济师 Selena Ling 同样预计制造业产业群不会出现急剧回调，即使今年剩余时间的增长将有所放缓。

    她指出，在新加坡金融管理局的最新调查中，私营领域经济师已将制造业产业群的增长预测从此前的5%上调至8.4%。Ling 自己的预测则略高，约为9%。

    她说：“因此，尽管未来几个月增长步伐可能会放缓，但我们预计现阶段不会出现大幅回调。”

    Chua 预计，制造业产业群内部各集群的表现将继续不均衡。

    他说，供应链中断和更高的投入成本对能源密集型制造商构成了更大挑战，而化工和一般制造业集群则面临“相对疲弱的前景”。

    Koh 也指出，一些货物运输可能正从苏伊士运河和曼德海峡转向好望角航线，从而导致交货时间延长。

    区域趋势

    8月份，亚洲主要经济体的制造业产业群状况喜忧参半，大多数受调查的经济体仍处于扩张区间，但增长势头各不相同。

    中国官方PMI连续第二个月处于收缩区间，尽管该指数已从7月份的49.2回升至8月份的49.8。

    然而，由S&P Global编制的民间指数 RatingDog 中国通用制造业PMI 则从7月份的50.9升至两个月高点51.5。

    这种差异部分反映了两项调查在覆盖范围上的不同，民间指数更侧重于中小型和出口导向型制造商。

    RatingDog 创始人 Yao Yu 表示，随着需求、产出和出口均加速增长，中国制造业产业群在8月份有所增强。新出口订单也创下六个月来的最快增速。

    他预计制造业PMI近期将保持在扩张区间，尽管企业对未来12个月前景的信心已降至1月份以来的最低点。

    在亚洲其他地区，韩国的PMI从上个月的53.1降至8月份的52.3

    在其他东南亚经济体中，菲律宾的改善最为强劲，其制造业PMI从7月份的51.8升至54.9，创下自2016年12月以来的最高水平。

    泰国的制造业产业群也保持稳定扩张，尽管其PMI从54.2微降至53.8。马来西亚继续扩张，但速度有所放缓，其PMI从50.7滑落至50.2。

    与此同时，印度尼西亚则陷入收缩区间，其PMI从50.2降至49.8。

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