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新加坡10月份工厂增长放缓，制造业产业群采购经理指数降至51.4

电子业活动扩张有所放缓，但人工智能相关需求持续为该领域提供支撑

Low Youjin

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Published Mon, Nov 2, 2026 · 09:00 PM
    • 工厂活动的整体放缓归因于新订单、工厂产出、投入品库存和就业增长的减速。
    • 工厂活动的整体放缓归因于新订单、工厂产出、投入品库存和就业增长的减速。 图片来源：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡工厂活动在10月份连续第15个月扩张，尽管增速有所放缓。经济学家预计，在人工智能相关电子产品需求持续的支撑下，制造业产业群增长将保持韧性。

    新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 周一（11月2日）发布的数据显示，采购经理指数 (PMI) 从9月份的水平下滑0.3点，于上月降至51.4。

    指数高于50表示扩张，低于50则表示萎缩。

    在制造业产业群内部，关键的电子业采购经理指数有所降温，下跌0.4点至52.5，表明扩张持续但速度放缓。

    新加坡采购与材料管理学院执行董事 Stephen Poh 表示，最新的数据应被视为“该行业从高基数降温，而非失去增长动力”。

    自2025年下半年以来，主要受全球人工智能相关需求激增的推动，新加坡的制造业产业群领域在电子业的强劲增长提振下表现出色。

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    报告显示，10月份的放缓是由新订单、工厂产出、投入品库存和就业增长减速所致。

    进口和积压订单的扩张速度也有所放缓，而新出口和投入价格的增长则略有回升。

    与此同时，产成品库存的收缩速度减慢，而供应商交货指数“收缩速度要慢得多”，表明交货延迟有所减少。

    Poh 表示，强劲的出口、人工智能相关订单和高位的积压订单继续支撑着电子业的增长，但产出仍然落后于订单，且较高的投入成本依然是一个隐忧。

    他表示：“供应商延迟的缓解有所帮助，但中东航运中断的再现可能会限制产出。”

    DBS 高级经济学家 Chua Han Teng 预计，新加坡的制造业产业群领域在短期内将保持韧性。

    他指出，10月份电子业新出口订单指数升至53.2，为2018年5月以来的最高水平，而积压订单仍处于高位，表明对电子产品的需求持续。

    Chua 表示，这反映了“在持续的人工智能基础设施建设的推动下，对人工智能相关硬件的强劲外部需求”。 

    OCBC 首席经济学家 Selena Ling 同样预计制造业产业群活动将继续扩张，但她警告称，不应将该领域今年的卓越表现推断至2027年。

    她表示：“尽管持续扩张的前景合理，但到2027年，增长率可能会恢复正常。”

    Ling 也指出了投资者日益增长的担忧，即全球人工智能投资热潮的可持续性，特别是企业能否产生足够的回报来证明其巨额支出的合理性。

    她指出，中国大陆、台湾和韩国的制造业产业群采购经理指数也有所走软，这表明此次放缓并非新加坡独有的现象。

    区域趋势

    10月份，整个区域的制造业产业群状况喜忧参半，印度尼西亚和泰国录得更强劲的增长，而韩国和台湾的扩张则有所放缓。

    中国的官方采购经理指数陷入萎缩，尽管一项私人调查继续显示增长信号。

    中国的官方制造业产业群采购经理指数从9月份的50.1降至10月份的49.3，在国内需求疲软和出口走软迹象的背景下，这标志着该指数四个月内第三次出现萎缩。

    相比之下，由 S&P Global 编制的私人指数 RatingDog 中国通用制造业产业群采购经理指数从52.1微降至52，连续第11个月保持在扩张区间。

    RatingDog 创始人 Yao Yu 指出，在强劲需求和生产能力提升的支撑下，工厂产出以4月份以来最快的速度增长。新订单持续增加，而出口订单则连续第四个月扩张，尽管速度有所放缓。

    然而，他补充说，在对投入成本上升和竞争加剧的担忧中，商业信心降至九个月来的低点。

    在亚洲其他地区，韩国的采购经理指数从53.9降至51.3，标志着自2月份以来制造业产业群状况改善最为疲弱的一次。

    台湾的采购经理指数从9月份创下的五年多高点56.7回落至54.9，但仍连续第11个月稳稳地处于扩张区间。

    东南亚制造商普遍报告了更强的经营状况。印度尼西亚的采购经理指数从52.4攀升至54，为2024年3月以来的最高水平；而泰国的读数从54.3升至54.8，达到自2025年底以来的最高水平。

    越南的采购经理指数从51.9微升至52.3，将其商业状况改善的势头延续至连续16个月。

    马来西亚也重返扩张区间，其采购经理指数从49.9升至51，标志着自4月份以来制造业产业群状况最强劲的改善。

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