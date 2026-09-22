增长领域裁员潮来袭，警惕就业与经济脱节
为何支撑新加坡经济强劲增长的产业，同时也在削减工作岗位？
Annabeth Leow
- 经济表现优异的领域中，商业成果与就业状况可能出现脱节，这敲响了警钟。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】根据人力部最新数据，裁员人数已升至冠病疫情以来的最高点，而该季度的职位空缺数量也有所萎缩。
这些数据除了预示劳动力市场可能放缓外，还可能揭示一个更深层次的结构性问题。
引人注目的是，正在削减工作岗位的行业，与推动新加坡第二季度国内生产总值（GDP）强劲增长的领域高度重合。
鉴于这一趋势可能带来的负面影响，确保工人不被落下，并公平地分享经济利益，就显得尤为重要。
脱节的现象
在4月至6月期间进行大规模裁员的行业，包括增长了12.5%的制造业产业群，以及扩张了8.3%的批发贸易业。
金融与保险业（增长6.2%）以及信息与通信服务业（增长5%）也出现了裁员情况。
裁员的主要理由是业务重组和结构调整。
“增长和重组可能在同一行业同时发生，”专业服务公司Marsh的薪酬与职场业务主管Lewis Garrad告诉《商业时报》（The Business Times）。
他称此次裁员是“针对性的，而非普遍性的”，并认为受影响的行业可能主要是在将更多员工转移到新的、更高价值的岗位上。
SEE ALSO
但这些新岗位是否真的出现？其数量又是否足以吸纳新近失业的人员？
职位空缺数量从3月底的7万3300个减少到第二季度的6万8600个。目前的空缺数量远低于2025年中期报告的7万6200个。
令人担忧的是，职位空缺环比降幅最大的领域，正是一些同时在加紧裁员的增长型行业。金融服务的未填补职位减少了22.4%，信息与通信业则减少了17%。
人工智能驱动的裁员？
对于至少一位观察家而言，新加坡劳动力市场疲软的一个关键原因是明确的。
Maybank经济学家Chua Hak Bin在一封电邮中告诉《商业时报》：“到目前为止，人工智能热潮正在冲击服务业就业，摧毁的岗位比创造的更多。”他补充说：“人工智能的采用也可能导致更大范围的员工被取代。”
然而，由人工智能引起的业务中断是否是就业格局变化的真正原因，目前尚不清楚。这种缺乏清晰洞察力的情况本身也可能构成一个问题。
人力部人力研究与统计司司长Ang Boon Heng在周一（9月21日）表示：“我们尚未确定人工智能在多大程度上导致了裁员人数的增加。我们仍在对此进行研究。”
鉴于人工智能正迅速成熟——已经从生成式人工智能发展到智能体（agentic）领域——理解这项新技术在多大程度上改变了社会和经济，变得愈发紧迫。
虽然研究往往需要事后回顾的优势，但准确性不能以过长的等待为代价。
我们需要迅速获得更多信息，以便在企业采用人工智能确实对就业构成重大风险时，决策者能够做出适当的回应。
雇主须挺身而出
到目前为止，新加坡的策略一直强调对工人进行再培训。这是一个明智的做法，其逻辑是企业需要能够熟练使用人工智能工具的员工。
不幸的是，那些表现良好的行业仍在裁员，这一事实可能会对上述假设构成考验。
这或许意味着，企业要么找到了用更少劳动力实现繁荣的方法，要么就是在进行一场可能不会成功的机器人赌注。这两种情况都预示着不同方面的不利前景。
如果资本与劳动力之间的分歧得不到解决，新加坡备受推崇的劳资政三方模式可能会岌岌可危，因为雇主和工人之间的关系将受到侵蚀。
在现行的社会契约下，这种情况是绝不能被允许发生的。
围绕“K型经济”幽灵的讨论，主要集中在科技相关产业等增长领域与落后领域之间的差距。
但是，在经济表现优异的领域中，商业成果与就业状况之间可能出现脱节，这带来了新的警示信号。
政府在5月确认，新加坡将追求“无失业增长的人工智能转型”。兑现这一承诺的挑战，可能比预期来得更早。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Simba admits exceeding spectrum limits amid failed M1 deal; parent company Tuas’ full-year profit surges 277%
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
What’s on the agenda when Xi and Trump meet in Washington
Ex-execs of CW Group, Allied Tech charged with offences linked to lawyer’s S$76 million misappropriation