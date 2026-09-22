增长领域裁员潮来袭，警惕就业与经济脱节

NEWS ANALYSIS

为何支撑新加坡经济强劲增长的产业，同时也在削减工作岗位？

经济表现优异的领域中，商业成果与就业状况可能出现脱节，这敲响了警钟。 图片来源：海峡时报

【新加坡】根据人力部最新数据，裁员人数已升至冠病疫情以来的最高点，而该季度的职位空缺数量也有所萎缩。

这些数据除了预示劳动力市场可能放缓外，还可能揭示一个更深层次的结构性问题。

引人注目的是，正在削减工作岗位的行业，与推动新加坡第二季度国内生产总值（GDP）强劲增长的领域高度重合。

鉴于这一趋势可能带来的负面影响，确保工人不被落下，并公平地分享经济利益，就显得尤为重要。

脱节的现象

在4月至6月期间进行大规模裁员的行业，包括增长了12.5%的制造业产业群，以及扩张了8.3%的批发贸易业。

金融与保险业（增长6.2%）以及信息与通信服务业（增长5%）也出现了裁员情况。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

裁员的主要理由是业务重组和结构调整。

“增长和重组可能在同一行业同时发生，”专业服务公司Marsh的薪酬与职场业务主管Lewis Garrad告诉《商业时报》（The Business Times）。

他称此次裁员是“针对性的，而非普遍性的”，并认为受影响的行业可能主要是在将更多员工转移到新的、更高价值的岗位上。

但这些新岗位是否真的出现？其数量又是否足以吸纳新近失业的人员？

职位空缺数量从3月底的7万3300个减少到第二季度的6万8600个。目前的空缺数量远低于2025年中期报告的7万6200个。

令人担忧的是，职位空缺环比降幅最大的领域，正是一些同时在加紧裁员的增长型行业。金融服务的未填补职位减少了22.4%，信息与通信业则减少了17%。

人工智能驱动的裁员？

对于至少一位观察家而言，新加坡劳动力市场疲软的一个关键原因是明确的。

Maybank经济学家Chua Hak Bin在一封电邮中告诉《商业时报》：“到目前为止，人工智能热潮正在冲击服务业就业，摧毁的岗位比创造的更多。”他补充说：“人工智能的采用也可能导致更大范围的员工被取代。”

然而，由人工智能引起的业务中断是否是就业格局变化的真正原因，目前尚不清楚。这种缺乏清晰洞察力的情况本身也可能构成一个问题。

人力部人力研究与统计司司长Ang Boon Heng在周一（9月21日）表示：“我们尚未确定人工智能在多大程度上导致了裁员人数的增加。我们仍在对此进行研究。”

鉴于人工智能正迅速成熟——已经从生成式人工智能发展到智能体（agentic）领域——理解这项新技术在多大程度上改变了社会和经济，变得愈发紧迫。

虽然研究往往需要事后回顾的优势，但准确性不能以过长的等待为代价。

我们需要迅速获得更多信息，以便在企业采用人工智能确实对就业构成重大风险时，决策者能够做出适当的回应。

雇主须挺身而出

到目前为止，新加坡的策略一直强调对工人进行再培训。这是一个明智的做法，其逻辑是企业需要能够熟练使用人工智能工具的员工。

不幸的是，那些表现良好的行业仍在裁员，这一事实可能会对上述假设构成考验。

这或许意味着，企业要么找到了用更少劳动力实现繁荣的方法，要么就是在进行一场可能不会成功的机器人赌注。这两种情况都预示着不同方面的不利前景。

如果资本与劳动力之间的分歧得不到解决，新加坡备受推崇的劳资政三方模式可能会岌岌可危，因为雇主和工人之间的关系将受到侵蚀。

在现行的社会契约下，这种情况是绝不能被允许发生的。

围绕“K型经济”幽灵的讨论，主要集中在科技相关产业等增长领域与落后领域之间的差距。

但是，在经济表现优异的领域中，商业成果与就业状况之间可能出现脱节，这带来了新的警示信号。

政府在5月确认，新加坡将追求“无失业增长的人工智能转型”。兑现这一承诺的挑战，可能比预期来得更早。