此际，技术工具在信息检索和处理常规任务方面的能力日益增强。

（左起）《海峡时报》副编辑 Jeremy Au Yong 于11月27日主持专题讨论，参与者包括 Trip.com 集团首席执行官 Jane Sun、华侨银行 (OCBC) 集团首席执行官 Tan Teck Long、Temus 首席执行官 Sng Ren Yeong，以及亚马逊云科技 (Amazon Web Services) 亚太及日本地区合作伙伴组织首席技术官兼前沿人工智能负责人 Aaron Sempf。 图片来源：《海峡时报》

【新加坡】随着人工智能工具在信息检索和处理常规任务方面的能力日益增强，雇主们正将目光转向算法无法复制的技能：创造性地解决问题以及与他人建立稳固关系的能力。

在2026年亚洲未来峰会一场题为“亚洲会塑造人工智能的未来吗？”的专题讨论中，商界领袖们表示，企业正将目光投向大学学位等传统资历之外，更加重视那些能够应对复杂模糊情境并熟练使用人工智能工具的人才。

Temus 首席执行官 Sng Ren Yeong 表示，虽然在特定领域拥有深厚专业知识的员工仍然很有价值，但现在人们期望员工成为“建设者和问题解决者”。他举例说，这包括乐于试验、主动将想法转化为实际应用等特质。

Sng 说：“问题在于如何在当今的体系中识别这些特质——大学教育不再是一个很好的信号，因为大量的知识和信息现在已经商品化了。”

但他补充说，员工在解决问题和应对模糊情况时所表现出的创造力和韧性，才是真正值得关注的。

人工智能对就业的影响已成为全球关注的焦点。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

在新加坡，总理 Lawrence Wong 已表示，政府担心职业阶梯的“底层”可能被人工智能打破，并敦促雇主更有意识地培训和指导初级员工。

同为小组成员的亚马逊云科技 (AWS) 的 Aaron Sempf 表示，人工智能应该被用来提高对员工的基准期望。

他将人工智能的使用与科学计算器进行了比较，过去学生是不允许使用科学计算器的。

“但我儿子现在用科学计算器参加考试——他不必学习所有的公式，但他要解决的问题却复杂得多，”担任 AWS 亚太及日本地区前沿人工智能负责人的 Sempf 说。

他补充说，那些考察候选人知识水平的传统招聘形式现在已不那么重要，像 AWS 这样的组织选择测试候选人解决问题的能力。

Sempf 说：“将某人置于一个困难或模糊的场景中，让他们‘解决它’，这给了他们展示学习能力或自己解决问题、摆脱困境能力的机会。”

该专题小组指出，虽然机器擅长计算逻辑，但高风险决策最终仍取决于人类的谈判和明智的判断。

例如，Trip.com 利用人工智能为旅客提供个性化推荐，支持全天候多语言客户服务，并生成营销材料。

然而，该旅游预订平台的集团首席执行官 Jane Sun 表示，像竞标新合同这样至关重要的商业互动是不能外包给人工智能的。

Sun 说：“你可以使用人工智能来赋能员工，让他掌握客户的良好背景信息——但你绝不能派它去谈判争取更多利益。”她补充说，随着旅游需求增长，公司正在加紧招聘导游等职位。

对人类独有价值观的强调在银行业也得到了体现。

今年7月早些时候，华侨银行 (OCBC) 推出了人工智能虚拟形象，可以全天候回答客户关于投资组合表现的问询，并帮助客户关系经理监控不同时区的市场，更好地了解客户需求。

该银行非但没有取代客户关系经理，反而计划在未来三年内为其个人银行业务增聘600名员工来担任这些职位。

华侨银行集团首席执行官 Tan Teck Long 表示，随着客户对自己的投资组合越来越了解，并有更深层次的问题需要协助，客户关系经理有助于提供所需的人工建议。

Tan 说：“这为我们提供了一种新的工作方式，让我们能够更好地帮助客户，同时也帮助我们的员工。”

Sun 说：“我真心鼓励我们的年轻人关注那些顾及人类价值观、无法被复制且工作内容不纯粹是逻辑性的领域。在这些领域，人类仍然可以扮演非常重要的角色。” 《海峡时报》