贸工部：经新加坡转运货物的公司必须申报真实原产国

美国点名新加坡及其他数十个经济体，称其存在被中国出口商利用以规避美国关税的风险。

贸工部指出，新加坡的经济竞争力以健全的法治、透明的法规以及对欺诈、腐败和犯罪活动的零容忍态度为基础。 照片：BT

【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 于周六 (8月15日) 表示，经新加坡转运货物的公司必须完全遵守新加坡的法律法规，包括准确申报原产国和地区。

贸工部是在回应《海峡时报》的询问，该询问关于美国总统 Donald Trump 政府于8月13日发布的一份报告。该报告将新加坡及其他数十个经济体列为有被中国出口商利用以规避美国关税的风险。

这份由白宫发布的报告题为《转运大骗局》(The Great Transshipment Scam)，报告将中国货物经由一个关税较低的中间国进行转运的行为，描述为一种旨在掩盖其真实来源的精心策划。

贸工部发言人表示：“新加坡严肃对待贸易合规问题。”

该部指出，新加坡的经济竞争力以健全的法治、透明的法规以及对欺诈、腐败和犯罪活动的零容忍态度为基础。

贸工部表示，作为一个值得信赖的国际商业中心，新加坡致力于维护其长期建立的国际声誉，并捍卫我们商业环境的诚信。

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货物的转运受《进出口管制法1995》(Regulation of Imports and Exports Act 1995) 和《战略性商品（管制）法2002》(Strategic Goods (Control) Act 2002) 的管辖。

贸工部引用了新加坡关税局 (关税局) 2025年6月向所有贸易商和报关行发布的一份通告，该通告重申了在准证申请中准确申报“原产国/地区”的重要性。

该通告指出，根据《关税法》(Customs Act) 和《进出口管制法》(Regulation of Imports and Exports Act)，所有报关单，包括新加坡的进口、出口和转运准证申请，都必须准确和真实。

通告称：“不正确的申报，包括原产国/地区的申报，可能构成犯罪并导致处罚。”

贸易商还被要求将与其货物的采购、进口、销售或出口相关的文件记录（包括原产地证明）从准证申请批准之日起至少保存五年。

贸工部表示：“新加坡不会纵容企业利用其与新加坡的关联，通过欺诈和不诚实的手段来规避或违反其他国家的法律法规。新加坡也将毫不犹豫地对任何违反我国法律的行为采取坚决果断的行动。”

白宫报告称，在2018年对中国商品征收关税后，美国的进口来源发生了重大调整。随着中国在美国商品进口中的直接份额下降，由转运国供应的合计份额则有所增加。

尽管白宫承认，部分贸易转移可能反映了生产、投资和采购方面的合法变化，但这两种趋势的时间、规模和方向表明有必要进行进一步调查。

该报告援引政府和私营部门研究的估算数据，估计潜在的逃税转运规模可能在每年400亿至3030亿美元之间。

报告还称，美国政府将采用由人工智能驱动的“侦探边境”(Detective Border) 等措施，以帮助打击非法转运。

该报告点名了包括新加坡在内的约40个经济体为“影子转运网络”的参与者，并根据其参与程度将它们分为三个层级。

第一层级经济体包括加拿大、欧盟、印度、以色列、日本和台湾，被描述为主要的对美出口平台，其转运风险嵌入在广泛的合法贸易流中。

第二层级经济体是那些与中国有显著经济融合的国家，包括巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其和越南。

白宫将新加坡列为第三层级，报告称该层级由“机会主义的小型中国目标”组成。其他被列入第三层级的还包括柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾。

“这些是规模较小、非法转运绝对量较低的经济体，但它们具有特定的薄弱环节优势——包括廉价劳动力、自由区、港口或边境准入、保税仓储、利基组装能力、对美优惠准入或有限的海关执法能力——这些优势使其成为与中国相关的转运路线中具有吸引力的机会主义目标。”

然而，贸工部表示，新加坡已经并将继续执行贸易合规规定。

贸工部举例说明了执法行动：一家新加坡注册公司和三名个人——两名新加坡居民和一名中国公民——于8月14日被控，他们涉嫌参与一项计划，虚假申报运往美国的床上用品的原产地。该调查于2026年2月展开。

白宫报告并未说明将立即采取何种行动。2025年8月，美国宣布将专门针对那些被认定为通过非法转运以逃避关税的商品，额外征收40%的关税。海峡时报