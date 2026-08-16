贸工部：经新加坡转运货物的公司须申报真实原产国

美国点名新加坡及其他数十个经济体，称其存在被中国出口商利用以规避美国关税的风险

贸工部指出，新加坡的经济竞争力建立在强大的法治、透明的法规，以及对欺诈、腐败和犯罪活动的零容忍态度之上。 照片：《商业时报》

【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 于周六（8月15日）表示，经新加坡转运货物的公司必须完全遵守我国的法律法规，包括准确申报原产国和地区。

贸工部是在回应《海峡时报》的询问时作出上述表态。该询问关于美国总统 Donald Trump 政府于8月13日发布的一份报告，报告点名新加坡及其他数十个经济体，称其存在被中国出口商利用以规避美国关税的风险。

这份由白宫发布的报告题为《巨大的转运骗局》（The Great Transshipment Scam），将中国货物通过一个关税较低的中间国转运的行为，描绘成一个旨在隐藏其真实来源的精心骗局。

贸工部发言人表示：“新加坡严肃对待贸易合规问题。”

贸工部指出，新加坡的经济竞争力建立在强大的法治、透明的法规，以及对欺诈、腐败和犯罪活动的零容忍态度之上。

贸工部表示，作为一个值得信赖的国际商业中心，新加坡致力于维护其长期建立起来的国际声誉，并捍卫我国商业环境的诚信。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

货物转运受1995年《进出口管制法令》和2002年《战略物资（管制）法令》的管辖。

贸工部援引了新加坡关税局 (关税局) 于2025年6月向所有贸易商和报关行发布的一份通告，该通告重申了在准证申请中准确申报“原产国/地区”的重要性。

该通告指出，根据《关税法令》和《进出口管制法令》，所有海关申报，包括新加坡的进口、出口和转运准证申请，都必须准确真实。

该通告写道：“不正确的申报，包括原产国/地区的申报，可能构成犯罪并导致处罚。”

贸易商还必须保存与货物采购、进口、销售或出口相关的文件记录（包括原产地证明），自准证申请批准之日起至少保存五年。

贸工部表示：“新加坡不容忍企业利用与新加坡的关联，通过欺诈和不诚实的手段来规避或违反其他国家的法律法规。对于任何违反我国法律的行为，新加坡也将毫不犹豫地采取坚决果断的行动。”

白宫的报告称，自2018年美国对中国商品加征关税后，美国的进口来源地发生了重大调整。随着中国在美国商品进口中的直接份额下降，由转运国供应的合计份额则有所增加。

尽管白宫承认，部分贸易转移可能反映了生产、投资和采购方面的合法变化，但这两种趋势发生的时间、规模和方向都值得进一步调查。

该报告援引政府和私营部门研究的估算数据，估计每年可能存在的逃税转运行为的金额在400亿至3030亿美元之间。

报告还称，美国政府将采用由人工智能驱动的“边境侦探”（Detective Border）系统及其他举措，以帮助打击非法转运。

该报告点名了包括新加坡在内的约40个经济体，称其为“影子转运网络”的参与者，并根据其参与程度将其分为三类。

第一类经济体包括加拿大、欧盟、印度、以色列、日本和台湾，被描述为主要的对美出口平台，其转运风险嵌入在广泛的合法贸易流之中。

第二类经济体是与中国经济高度融合的经济体，包括巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其和越南。

白宫将新加坡列为第三类，报告称这类经济体是“机会主义的中国小型目标”。第三类中的其他经济体还包括柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾。

“这些是规模较小、非法转运绝对量较低的经济体，但它们具有特定的薄弱环节优势——包括廉价劳动力、自由贸易区、港口或边境准入、保税仓储、利基组装能力、对美优惠准入或有限的海关执法能力——这些优势使其成为与中国相关的转运活动具有吸引力的机会主义目标。”

然而，贸工部表示，新加坡过去、现在以及将来都会继续执行贸易合规规定。

贸工部举例说明执法行动时提到，一家新加坡注册公司和三名个人（两名新加坡居民和一名中国公民）因涉嫌参与为运往美国的床上用品进行虚假原产地申报的计划，于8月14日被控。相关调查始于2026年2月。

白宫的报告并未说明接下来会立即采取何种行动。2025年8月，美国宣布对被认定为通过非法转运逃避关税的商品，额外加征40%的关税。《海峡时报》