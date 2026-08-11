星狮地产将于8月28日就酒店投资组合重组计划进行股东投票

截至6月底，未确认的住宅收入约为10亿新元

【新加坡】星狮地产（Frasers Property）将于8月28日召开股东特别大会，寻求股东批准一项关于星狮酒店信托（Frasers Hospitality Trust）投资组合的优化提案。此举是其更广泛战略的一部分，旨在从稳定资产中释放资本，并优化其酒店业战略。

根据该集团于周二（8月11日）发布的截至2026年6月30日的九个月业务更新报告，这项提案将帮助集团从稳定的酒店资产中释放资本，同时继续为第三方资本管理这些资产，以赚取经常性费用收入。

星狮地产表示，将保留具有增值潜力的资产，并持有其余非核心资产以备未来伺机脱售。

该计划还包括整合新加坡辉盛阁国际公寓（Fraser Suites Singapore）的全部所有权。集团表示，此举将有助于Valley Point地块的重新开发。

此举是星狮地产在这九个月期间更广泛的投资组合重组的一部分。集团持续从稳定资产中回收资本，同时有选择地将其再投资于住宅以及工业与物流（I&L）开发项目。

在2026财年前九个月，该集团通过其战略性房地产投资信托（Reit）平台、资本合伙业务和第三方资产出售，总共回收了约22亿新元的资本。

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这包括向星狮物流与商业信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）以及星狮地产泰国工业永久及租赁地契房地产投资信托（Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold Reit）脱售了价值约4.6亿新元的稳定工业与物流物业。

此外，该集团通过一项为其澳大利亚工业与物流业务而扩大的战略资本合伙业务，获得了价值约4.2亿新元的资产注入，并向第三方完成了约13.3亿新元的非核心资产出售，其中大部分为澳大利亚的零售物业。

在投资方面，星狮地产通过在澳大利亚收购住宅地块来补充其土地库存，其中包括位于昆士兰州的334公顷的SkyRidge项目和位于吉朗的60公顷地块，为其项目储备增加了约3800个单位。

在新加坡，该集团于2026财年前九个月成功购得加冷坊的政府售地（GLS）地块，预计于2027年下半年推出。今年7月，集团又成功夺得柏シャー道的政府售地地块。

在此期间，该集团的工业与物流土地库存也增加了约68,300平方米。

另外，该集团表示已整合了The Centrepoint购物中心的租赁地契地块的所有权，这使其在评估该地块更广泛的翻新计划时拥有更大的灵活性。

业务更新

截至6月底，该集团在新加坡、澳大利亚、泰国和中国的未确认住宅收入约为10亿新元，低于去年同期的14亿新元。

该集团指出，近期推出的项目为盈利可见性提供了支持，其中包括新加坡的Dunearn House项目，在7月25日至26日的首个推售周末，其380个单位中已有56%售出。

集团还提到了位于上海松江区的枋颂项目，在5月7日第三批推售后，其191个单位中已有80%售出。

在开发方面，星狮地产在九个月期间交付了约205,538平方米的工业与物流项目。集团表示，随着这些项目转型为“建后即核心”资产，将有助于巩固其经常性收入基础。

星狮地产的经常性收入业务在过去九个月的运营指标普遍向好。

在其工业与物流、零售和商业领域的所有报告市场中，租金复归率均为正数，但集团并未在集团层面披露具体的复归百分比。

工业与物流及零售投资组合的出租率普遍保持在90%以上，而商业物业的出租率则因市场不同而差异较大。

资产提升计划（AEIs）也进展顺利。后港购物中心的资产提升计划在其2026年9月完工前已完成99%的招商承诺，而Nex购物中心第一阶段的资产提升计划也达到了87%的预租率。

酒店业务的表现则好坏参半。由于平均每日房价走软，除泰国外的亚太地区以及泰国本地的每间可用客房收入（RevPAR）同比下降。

与此同时，在英国强劲的长住和团体需求，以及德国持续的企业和公共部门需求的支撑下，欧洲、中东和非洲地区的每间可用客房收入有所上升。

星狮地产表示，将继续专注于积极的资本管理。截至2026财年第三季度末，其净负债与股东权益比率为93.6%，高于2025财年末的89.2%。

截至第三季度末，该集团持有20亿新元的现金和银行存款，并表示有能力偿还或再融资即将到期的债务，同时将继续努力延长债务期限，并专注于绿色和可持续融资。