因商场改造，Golden Village将在营业28年后关闭其新加坡广场影院

Golden Village发言人表示，目前没有计划关闭任何其余影院。

8月16日是Golden Village新加坡广场影院的最后营业日，该影院已运营28年。 图片：ST

[新加坡] Golden Village Multiplex将于8月16日之后，停止其在新加坡广场的影院运营，该影院已在该地点营业28年。

Golden Village在周三（7月1日）的一份声明中表示，这家于1998年开业的影院之所以关闭，是因为其所在的乌节路商场将进行“重大改造”。

其中六个影厅将于8月2日进行最后一场放映，而其余影厅将继续运营至8月16日的最后营业日。

根据其网站信息，在新加坡广场影院关闭后，Golden Village在新加坡将剩下16家影院。

Golden Village发言人周三在回应询问时表示，目前没有计划关闭任何其余影院。

该连锁影院的最新门店位于世纪广场，于今年2月开业。

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靠近新加坡广场的影院包括位于乌节路的GV Cineleisure、GV Bugis、GV Funan、GV Grand和GV City Square。

Golden Village首席执行官Clara Cheo表示：“我们深深感谢几代电影观众在过去28年里对GV Plaza的支持。”

Cheo说道：“这家影院承载了无数共享的美好经历，我们感谢我们的顾客、合作伙伴、员工以及我们的业主新加坡广场和CapitaLand，感谢他们成为这段非凡旅程的一部分，也感谢他们多年来的支持。”

声明中称，在关闭之前，该影院将推出一系列告别活动。

这些活动包括向符合条件的观众赠送免费爆米花或饮料，以及举办一场私人放映派对。

此次商场改造是市区重建局计划的一部分，该计划旨在将商场前的乌节路路段改造为步行街并扩建总统府公园。

改造计划定于2026年第三季度至2028年第四季度进行，并将分阶段实施，期间商场将保持营业。

今年三月，Golden Village宣布在租约到期前关闭其位于中峇鲁广场的影院。

2025年，连锁影院Cathay Cineplexes关闭了其最后四家影院，并于2025年9月1日在新加坡正式停止运营。 《海峡时报》