因商场改造，Golden Village将在营业28年后关闭其新加坡广场影院
Golden Village发言人表示，目前没有计划关闭任何其余影院。
- 8月16日是Golden Village新加坡广场影院的最后营业日，该影院已运营28年。 图片：ST
本文由AI辅助翻译
[新加坡] Golden Village Multiplex将于8月16日之后，停止其在新加坡广场的影院运营，该影院已在该地点营业28年。
Golden Village在周三（7月1日）的一份声明中表示，这家于1998年开业的影院之所以关闭，是因为其所在的乌节路商场将进行“重大改造”。
其中六个影厅将于8月2日进行最后一场放映，而其余影厅将继续运营至8月16日的最后营业日。
根据其网站信息，在新加坡广场影院关闭后，Golden Village在新加坡将剩下16家影院。
Golden Village发言人周三在回应询问时表示，目前没有计划关闭任何其余影院。
该连锁影院的最新门店位于世纪广场，于今年2月开业。
靠近新加坡广场的影院包括位于乌节路的GV Cineleisure、GV Bugis、GV Funan、GV Grand和GV City Square。
Golden Village首席执行官Clara Cheo表示：“我们深深感谢几代电影观众在过去28年里对GV Plaza的支持。”
Cheo说道：“这家影院承载了无数共享的美好经历，我们感谢我们的顾客、合作伙伴、员工以及我们的业主新加坡广场和CapitaLand，感谢他们成为这段非凡旅程的一部分，也感谢他们多年来的支持。”
SEE ALSO
声明中称，在关闭之前，该影院将推出一系列告别活动。
这些活动包括向符合条件的观众赠送免费爆米花或饮料，以及举办一场私人放映派对。
此次商场改造是市区重建局计划的一部分，该计划旨在将商场前的乌节路路段改造为步行街并扩建总统府公园。
改造计划定于2026年第三季度至2028年第四季度进行，并将分阶段实施，期间商场将保持营业。
今年三月，Golden Village宣布在租约到期前关闭其位于中峇鲁广场的影院。
2025年，连锁影院Cathay Cineplexes关闭了其最后四家影院，并于2025年9月1日在新加坡正式停止运营。 《海峡时报》
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
Taiwan’s wealthy seeks diversification to Singapore, sparking private banking race: Bloomberg
Serenity Park condo owners lower asking price to S$440 million in second shot at collective sale
SGX to roll out post-trade custody model, changes to bid mechanics in July, cut board lots in October