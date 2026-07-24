经济学家：美国强迫劳动关税对新加坡经济的影响可能有限

半导体和电子产品的豁免，预计将使这个城邦国家的出口引擎基本不受影响

美国贸易代表办公室已对新加坡出口到美国的产品额外征收12.5%的关税。 图片来源：路透社

【新加坡】经济学家周五（7月24日）表示，由于对半导体和其他关键产品的豁免预计将缓冲冲击，美国出于对强迫劳动问题的担忧而对新加坡征收新关税所带来的经济影响可能有限。

与此同时，本地企业呼吁就新关税的实施方式提供更明确的信息。

美国贸易代表办公室 (USTR) 在结束其对60个经济体的301条款调查后，宣布从周五起对新加坡出口到美国的产品额外征收12.5%的关税。

美国贸易代表办公室发现，包括新加坡在内的所有被调查经济体，都未能实施和/或有效执行禁止进口强迫劳动产品的禁令。

受232条款关税影响的产品可获豁免。此外，能源产品、药品、某些电子产品、航空航天产品、半导体以及用于货币和金银的金属也享有特定豁免。

新加坡对美国的国内出口中，约有三分之一将受到新关税的影响。

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新加坡贸易及工业部 (贸工部) 表示，将继续与美国贸易代表办公室接洽，探讨此事的解决方案，并将在准备就绪后分享更多实施细节。

贸工部重申，新加坡不容忍强迫劳动，并且在国内拥有全面的执法框架来打击此类行为。

贸工部补充说，任何贸易限制都需与新加坡经济韧性工作组和商界协商并仔细考量。

另外，新加坡正因制造业产业群的结构性产能过剩问题而接受美国贸易代表办公室的调查，调查结果尚未公布。

影响有限

经济学家表示，半导体和电子产品（属于232条款豁免产品之列）的豁免，是限制此次事件对新加坡经济造成负面影响的关键因素。

马来亚银行（Maybank）经济学家 Brian Lee 表示，鉴于临时的122条款关税于同日到期，2.5个百分点的关税增幅是“温和的”。

他指出，由于豁免范围基本保持不变，且新加坡对美国的国内出口中只有约三分之一受新关税影响，因此对这个城邦国家出口的实际税率增幅远小于表面上的2.5个百分点。

不过他表示，悬而未决的产能过剩调查仍可能带来额外关税。

尽管如此，只要半导体继续获得豁免，对美国整体非石油国内出口 (NODX) 的影响预计将保持在可控范围内。

Lee 补充说，在内需资本支出增加的背景下，来自其他出口市场（尤其是中国）的需求可能会在专业机械和科技零部件的支撑下保持强劲。

他表示，马来亚银行维持其对新加坡2026年经济增长4.8%的预测。

该预测基于下半年同比增长放缓至3.7%，以及环比增长势头从上半年的1.2%放缓至0.5%的假设。

他补充说，贸工部在8月份将其全年增长预测从目前的2%至4%上调至4%至5%的范围，也是“有可能的”。

星展银行 (DBS) 高级经济学家 Chua Han Teng 表示，该关税将导致美国对新加坡的平均实际关税率温和上升。这也将继续对新加坡本已表现不佳的对美非电子类非石油国内出口构成压力。

他补充说：“对某些电子产品和半导体的豁免至关重要。”

“这意味着，在与人工智能相关的强劲全球需求的推动下，区域和新加坡电子产品出口的强劲表现很可能在未来几个月保持不变。

“尽管部分由于高基数效应会出现一些放缓，但这应有助于保持新加坡国内生产总值 (GDP) 增长的韧性。”

华侨银行 (OCBC) 首席经济学家 Selena Ling 也认为，新关税的短期影响可能不显著。

她表示，更大的风险在于美国政策的不可预测性，其他调查和潜在的额外关税仍在进行中，包括对制造业产业群产能过剩的审查。

她指出，如果政策不确定性进一步上升，特别是在美国中期选举临近以及中东冲突持续的背景下，这可能会抑制近期的扩张和资本支出计划。

她维持了4.3%的2026年增长预测，因为现在评估其影响还为时过早。“从2025年解放日关税公告中可以得出的关键启示是，情况仍在不断变化中。”

她补充说，与人工智能相关的热潮仍然是新加坡经济的最大增长动力，如果出现大幅回调——无论是由新的惩罚性关税还是其他因素引发——这都可能构成更大的风险。

商界呼吁明确信息

新加坡工商联合总会 (SBF) 主席 Mark Lee 表示，商界认识到解决全球供应链中强迫劳动风险的重要性，并准备好尽自己的一份力。

他说：“新加坡尚未对强迫劳动产品实施进口禁令，我们感谢政府一直关注这对我们公司以及新加坡作为全球贸易中心地位的潜在影响。”

鉴于任何新的监管条例都可能对商业运营、供应链、合规成本以及新加坡作为值得信赖的全球贸易和转运中心的地位产生影响，因此应与业界密切协商，审慎研究和制定。

这家最高商业总会补充说，公司在评估影响之前，应首先确定其出口产品是否在关税覆盖范围内，或属于规定的豁免范围。

在美国市场有业务的公司应审查产品分类，尽早与客户沟通，并评估对定价、合同和供应链的影响。

新加坡工商联合总会将与受影响的企业密切合作，了解其影响，并在此期间为他们提供支持。

与此同时，新加坡国际商会 (SICC) 的一位发言人表示，现在评估关税的全面影响还为时过早，该商会将咨询其会员，以更好地了解各行业所受的影响。

该发言人表示，商界重视确定性、可预见性和开放市场，并补充说，新加坡国际商会仍希望美国和新加坡能继续进行建设性讨论。

该商会将继续关注事态发展，收集会员反馈，并在必要时与有关当局分享相关商业观点。