陆交局提议合并汽车拥车证组别，并增设回扣与附加费制度
新制度将合并A组和B组，拥车证保费将附带高达15,000新元的回扣或附加费。
- 陆交局也就拥车证更新和E组等相关课题征求反馈。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 陆路交通管理局 (陆交局) 提议合并A组和B组这两个私家车拥车证 (COE) 组别。 此举将与一项基于汽车价值的收费或回扣制度同步推行，以便在拥车证系统中更好地区分大众市场和高端汽车。 周四（10月8日），该监管机构公布了拟议变革的详情，同时启动了一项公开咨询，旨在就新方案征求反馈，该咨询将持续到11月2日。
陆交局首席运营官 Lim Zhijian 表示，随着汽车技术和市场的不断发展，现在是时候“适时检讨”目前的汽车分类方法是否仍然适用。
他说：“我们希望通过这次咨询，邀请公众就拟议的变革和其中涉及的权衡取舍分享看法，以便拥车证分类框架能够保持其现实意义，并继续适当地划分大众市场和高价值汽车。”
公众和业界相关人士可上网提交反馈，并查阅有关该提案的更多详情，包括陆交局公开咨询文件中对其他解决方案的评估。
本次咨询是陆交局检讨过程的一部分。在此之前，当局已于4月至8月间进行了规模较小的咨询活动，参与者包括超过200名公众、业界人士和学者。
在这些咨询会上，一些人建议合并私家车组别，同时引入其他方法来区分大众市场和高端汽车的价格。
这项拥车证检讨预计将在今年年底完成，陆交局将在2027年上半年公布其调查结果和建议。
与汽车价值挂钩的回扣与收费
今年3月，交通部长 Jeffrey Siow 在国会参与其部门的供应委员会辩论时，提出了检讨拥车证制度的建议，理由是A组和B组拥车证的价格日趋接近。
自2026年初以来，这两个组别的车辆价格非常接近，差价不到5000新元。事实上，今年A组汽车的价格曾三次超过B组汽车，分别是在2月、4月和6月。
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在过去几年，这两个组别之间的价格差距通常至少为20,000新元，在2023年10月甚至高达42,000新元。
陆交局在周四表示，汽车技术的进步，特别是电动汽车的出现，使得这些分类标准的效果打了折扣。
该监管机构正就以下几点征求反馈：是否应推行单一汽车组别及回扣/附加费制度；是否应使用汽车抵岸价 (OMV) 来划分附加费/回扣计划的等级；以及该制度是否应适用于拥车证的更新。
汽车抵岸价是指汽车运抵新加坡时、包含船运费但在征收主要税款之前的价值。拟议的计划将使用同款车型过去注册记录的汽车抵岸价中位数，将每个汽车型号分入不同的等级。
等级划分将根据上一年度注册车辆的百分位数来决定，而拟议的拥车证回扣或收费则会考虑两个汽车组别之间的历史价差。等级和回扣/附加费每年都将进行检讨。
当局提出了两种等级制度，两者的运作方式相似，但汽车抵岸价的等级数量不同。
这些等级考虑了2025年私家车注册的全部汽车抵岸价分布情况，这意味着价格较高的汽车必须支付附加费，而价格较低的汽车则无需支付，或可享有回扣。
例如，在三级制下，汽车抵岸价在第35个百分位数及以下的汽车将获得15,000新元的回扣。这包括比亚迪 Atto 3、Mazda 3、Toyota Noah 和 MG S5 等主流车型。
该回扣/附加费计划将解决A组中出现高档或豪华车，以及反之（B组中出现大众车）的问题。
例如，BMW 216i 和 Tesla Model 3 RWD 110 这两款目前属于A组的高档车型，将被征收附加费；而属于B组车的主流多用途车 Nissan Serena，则没有回扣或附加费。
其他待解决的拥车证问题
陆交局也就拥车证更新和E组等相关课题征求反馈。
拥车证有效期为10年，续期时必须支付现行配额保费——即相应拥车证组别过去三个月保费的平均值。但如果合并组别，那么就只会有一个现行配额保费。
这就引发了如何处理现有A组或B组汽车续期的问题。陆交局表示，如果该提案得以实施，可以考虑为现有车主设立“过渡性安排”。
与此同时，E组——即公开组拥车证——可用于注册除摩托车外的任何车辆，包括商用车辆。
该组别的设立旨在提供灵活性，以适应不同组别需求的变化。通常，E组拥车证被用来注册B组汽车，因为B组通常是价格最高的组别。
在只有一个汽车组别的情况下，E组可能会继续主要用于注册汽车。这将对商用车辆不利，因此，可能的措施包括取消E组，或将其仅限于购买汽车。
不会设立单独的私召车组别？
该监管机构还回应了其他旨在改善拥车证制度的建议反馈。
关于为私召车设立一个单独的拥车证组别，当局表示，这将需要从汽车组别中抽取配额。配额太少将意味着此类汽车供应减少，租金和车费上涨；但配额太多则会减少私家车买家的配额并推高保费。
在回应针对拥有一辆以上汽车的车主征收附加费的建议时，陆交局表示，由于这类车主并非当前拥车证市场的主要需求驱动力，征收附加费不会对价格产生重大影响，并且在执行上难以做到公平。
对于根据家庭情况分配拥车证的建议，该监管机构表示，这将需要就谁的需求应获得更高优先权做出艰难的判断。
当局称：“优先考虑某个群体，也意味着其他有迫切交通需求的群体的拥车证会更少。家庭情况在拥车证的有效期内也可能发生变化，这使得这样一个制度难以公平执行。”
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