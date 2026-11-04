NEWS ANALYSIS
车展需求带动 普通车拥车证成价创纪录 超越豪华车组别
经销商抢夺销量，买家赶在激励措施削减前入场，需求集中于高压市场
- 在11月的第一轮投标中，主流的A组拥车证价格上涨至13万9001新元，打破了9月初创下的13万3009新元的先前记录。 摄影：YEN MENG JIIN，商业时报
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[新加坡] 普通汽车的拥车证 (COE) 保费上涨5.3%，创下新纪录，而其他组别的价格则普遍保持稳定。
在周三（11月4日）下午4点截止的11月第一轮投标中，主流的A组拥车证价格上涨5.3%，即6997新元，达到13万9001新元。
这一价格轻松打破了9月初创下的13万3009新元的先前记录，并且也高于豪华车组别和公开组别的保费。
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