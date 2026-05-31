马来西亚就取消导弹协议斥责挪威，并抨击全球在战争罪问题上的“虚伪”

国防部长 Khaled 还猛烈抨击了国际社会，称其在种族灭绝和战争罪问题上表现出“虚伪”。

5月31日，马来西亚国防部长 Khaled Nordin 在香格里拉对话会的一场关于“全球竞争下的区域紧张局势管理”的全体会议上发表讲话。 图片来源：路透社

【新加坡】马来西亚国防部长 Khaled Nordin 公开指责挪威取消其海军导弹系统合同，称此举意味着对国际协议和战略合伙业务的信任丧失。

在第23届香格里拉对话会（SLD）一场关于“全球竞争下的区域紧张局势管理”的全体会议上，Khaled 表示，信任已不再是普适的，而是变得有条件的、选择性的，并且日益交易化。

他意指挪威时说道：“如果一个以颁发诺贝尔和平奖而闻名的国家都能不计后果地背弃承诺，那么恐怕国际关系将不再受原则约束。”

据此前报道，挪威政府以保护国家安全为由，撤销了向马来西亚出口海军打击导弹系统及其相关发射系统的许可证。

马来西亚国家通讯社（Bernama）援引 Kongsberg Defence & Aerospace US 的消息报道称，该公司与马来西亚皇家海军部队于2018年4月签署了这份采购协议，旨在为六艘新型濒海战斗舰提供装备。

据报道，在合同被取消前，马来西亚已支付1.47亿美元（约合1.88亿新元），约占合同总价值的95%。目前，马方正在寻求总计约2.51亿美元的直接和间接损失赔偿。

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5月30日，这位马来西亚部长告诉记者，在他与美国战争部长 Pete Hegseth 的交谈中，华盛顿方面正在探讨向马来西亚出售导弹，以满足其需求。

他在5月31日的演讲中说：“当发展中国家违反协议时，它们会面临谴责和压力。”

他补充说：“但当强国或其盟友做同样的事情时，国际社会的反应却变得异常沉默。”他指的是他认为国际社会对挪威单方面决定的沉默。

他表示，这种可憎的沉默传递了一个危险的信号，即某些国家可以“凌驾于监督之上”。

5月31日，在与挪威国防部长 Tore O. Sandvik 举行双边会晤后，Khaled 对记者表示，马来西亚已就此事表达了失望和遗憾。

他表示，这一事件已导致两国关系受挫，只有在马来西亚的付款被退还后，造成的损害才能得以修复。据 Khaled 称，对方并未就此作出承诺。

Khaled 对记者说：“这一事件将成为我们关系中的一个污点。我们一直以来所维持的关系将不复从前。”

在他的演讲中，Khaled 还猛烈抨击了国际社会，称其在种族灭绝和战争罪问题上表现出“虚伪”。

他说：“同样的双重标准在全球范围内显而易见，对于正在发生的种族灭绝、战争罪和违反国际法的行为，国际社会的反应往往因涉事方的不同而具有选择性。”

马来西亚是巴勒斯坦的坚定支持者，并一贯将以色列的定居者殖民主义，特别是在加沙地带的行为，称为“种族灭绝和种族清洗”。

他补充说：“这种虚伪对基于规则的国际秩序的合法性和信誉具有极大的破坏性。”

在问答环节，一名来自印度尼西亚的代表询问与 Khaled 同场座谈的嘉宾——日本防卫大臣 Koizumi Shinjiro 和荷兰副首相 Dilan Yesilgoz-Zegerius——是否同意这位马来西亚部长的观点，即国际法存在被选择性适用的情况。

Koizumi 未直接回答该问题，而 Yesilgoz-Zegerius 则以俄乌冲突为例，说明国际法的执行至关重要。

这位荷兰国防部长说：“我们必须确保俄罗斯不会获胜，这一点至关重要。我认为这不仅对我们的大陆，也对整个世界都非常重要。”

她补充道：“这也发出了一个明确的信号，即普京无法通过残酷的侵略和非正义的战争得逞。我认为这对普京以及所有其他寻求冲突的人来说是关键的一点。”她指的是俄罗斯总统 Vladimir Putin。《海峡时报》