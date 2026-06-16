Gan Kim Yong：近1亿新元将投入市政和工业水资源解决方案

副总理 Gan 表示，气候变化带来极端天气，新加坡三分之一地区面临沿海洪水风险。

【新加坡】近1亿新元将被投入城镇和工业的水资源解决方案研发，其中包括建立一个中水（再生水）处理研究设施。

副总理 Gan Kim Yong 于周二（6月16日）在新加坡国际水资源周的开幕式上透露了这一消息。他还宣布，即使登加新镇尚未完全开发，新加坡最新的登加蓄水池已经竣工。

第11届新加坡国际水资源周汇集了约2000名代表，其中包括700名全球领袖和500家参展公司。

Gan 强调，水资源挑战在新加坡绝非纸上谈兵。他表示，气候变化将带来更多极端干旱和洪涝天气，而从长远来看，若不采取行动，随着海平面上升，新加坡近三分之一的地区将面临沿海洪水的风险。

与此同时，经济发展也需要越来越多的水资源来支持高耗水行业。

他表示：“因此，我们必须采取紧急行动，但同时也必须有远见地进行规划。”

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新加坡应对水资源挑战的方法是进行长期投资、利用创新和开展国际合作。

根据“研究、创新和企业2030计划”（Research, Innovation and Enterprise 2030 plan），国家水务局（PUB）将获得8500万新元，用于加强新加坡的水资源安全和可持续性，推动海水淡化和新兴污染物管理等领域的研发。

同时担任贸易及工业部长的 Gan 表示：“我们的目标不仅是满足新加坡自身的需求，我们还希望开发能够应用于世界各地城市和工业的解决方案。”

“如果我们能帮助工业用户更有效地减少用水、再利用和循环用水，这将同时支持经济增长和环境可持续性。”

PUB在一份声明中表示，部分资金将用于新建一个研究设施，该设施利用中水（再生水）来产生比其消耗更多的能量，从而实现发电。

该设施预计于2027年开发，将为研究机构和行业合作伙伴提供与PUB共同开发中水处理解决方案的机会。

另有1200万新元将拨给PUB，用于为晶圆制造和数据中心行业开发提高用水效率和促进水循环的解决方案。

Gan 指出，之所以选择这两个行业，是因为它们对新加坡经济至关重要，并且属于耗水量最大的行业之列。

副总理 Gan Kim Yong 于6月16日在滨海湾金沙举行的新加坡国际水资源周开幕式上发表讲话。 图片来源：海峡时报

PUB表示，将联合大学、行业协会和其他利益相关者，共同开发和验证支持这些行业的技术。

该机构补充说：“成功的项目将被整合为一个水循环和冷却技术组合，用于本地部署和商业化。”

“这些项目也将考虑在海外部署，以巩固我们作为全球先进水技术枢纽的地位，并为新加坡创造更长期的经济和技术价值。”

在本届新加坡国际水资源周上将签署两项协议，以启动为晶圆制造和数据中心行业开发解决方案的联盟。

另外，PUB表示，耗资约1.2亿新元的登加蓄水池已于2025年11月竣工。

蓄水池是新加坡供水网络中的关键基础设施，用于储存来自PUB水处理厂的已处理食水/食用水，然后再通过管道输送到家庭和企业。

Gan 以该蓄水池为例，说明新加坡如何投资水利基础设施以支持不断增长的人口和经济。

他表示：“事实上，这个蓄水池的规划始于10年前，也就是2016年。”

“这就是长期规划和投资在实践中的意义。这不仅关乎扩大容量，更关乎在需求出现前提早建立韧性，将水资源规划与城市和经济规划相结合，并确保子孙后代继承稳健可靠的系统。”

该蓄水池位于登加新镇的最高点，旨在满足登加未来住宅开发和商业活动的预期用水需求增长。

根据PUB的数据，该建筑的蓄水量约等于22个奥运标准游泳池的食水/食用水量。

该机构表示，这是其首次在蓄水池建设中使用滑模施工法。

其网络建设高级副处长 David Loh 表示，这种方法使得每面池壁都能在七天内完工，同时无需在池壁上设置水平施工缝。

他表示：“这最大限度地减少了潜在的渗漏，并提高了蓄水池在其使用寿命内的水密性和性能。”

登加蓄水池将于2026年底投入运营，届时将加入由PUB联合运营中心进行远程操作和全天候监控的十多个蓄水池的行列。

PUB表示，由于该蓄水池建在登加森林的一片区域内，因此已采取措施将对周围栖息地的影响降至最低。

登加蓄水池（上）附近的野生动物通道（下），用于帮助动物通行。 图片来源：海峡时报

这一做法基于2019年11月完成的一项针对该蓄水池的环境影响研究，当时大多数项目尚未被强制要求披露此类信息。

Loh 表示，研究确定了数种具有保育价值的动植物。其中包括本地的易危物种灰头渔雕和全球极度濒危的草头鹎。

已实施的措施包括野生动物引导计划、在清理植被前检查是否有活跃的鸟巢，以及调整蓄水池设计以减少其占地面积和对林区的影响。

新加坡国际水资源周于6月16日至18日在滨海湾金沙举行。 海峡时报