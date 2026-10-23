人民行动党党内选举：10月25日是否会有新面孔？我们能期待哪些变化？
党内人士预计，鉴于该党在2025年大选中的表现，不会出现重大变动。
- 2025年11月9日的人民行动党颁奖与党员大会。人民行动党将于10月25日举行会议，选举其最高领导机构，任期两年。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】人民行动党将于本周日（10月25日）选举领导层，预计高层不会有太多变动，但新晋升的部长们或将首次迈入党的权力核心。
党内人士预计不会出现重大变动，该党在2025年大选中赢得了65.57%的选票，这一表现使其变革的动力不大。
但在7月内阁改组之后，本周末可能会见证该党下一代领导人开始接管部分权力。
这遵循了总理 Lawrence Wong 设定的时间表。他于2024年接任执政党秘书长，完成了从国务资政 Lee Hsien Loong 手中的代际领导层交接。
在2025年的党大会上，Wong 总理表示，他希望人民行动党下一代领导人的轮廓能在下届大选前显现。
下届大选最迟须在2030年举行，这意味着本周末和2028年的下一次党内选举将是实现这一目标的关键时机。
本周日，超过2000名党员干部将聚集一堂，选举人民行动党新一届的中央执行委员会（Central Executive Committee, 简称“中委会”），任期为两年。
这将是人民行动党27名首次当选的国会议员中，部分人当选进入该委员会的首次机会。
中委会的大多数成员由党的第四代领导人组成，显著的例外是国务资政 Lee 和 K Shanmugam。两人自1980年代起就担任国会议员。
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新鲜血液的加入将为下一代领导人在决策层赢得一席之地，并让他们在党的各方面拥有发言权，包括决定谁能成为党员或干部的成员构成，以及党的更广泛发展方向。
这对于那些来自公共服务领域的人士尤其重要。
由于公务员参与政治活动受到限制，他们不像党内的一些同僚那样，能够花费数年时间来熟悉党的体系和人事。
进入中委会有助于他们在党内建立影响力，并获得动员基层活动人士的能力，这对于在选举时赢得选票以及在任期内服务居民至关重要。
在7月的内阁改组后，Jeffrey Siow、David Neo 和 Jasmin Lau 三人开始执掌部门，而 Goh Pei Ming 则被擢升为高级政务部长。
Siow 和 Neo 晋升为正式部长，以及 Lau 被任命为代部长，使他们成为进入中委会的热门人选，因为传统上，该党的最高领导层由众多国会前座议员组成。
另一方面也值得关注：如果有新人进入，就必须有人离开中委会，为高层腾出空间。
这可能预示着谁将在下届大选前退出政坛，尽管有些党内领袖，如前党主席 Gan Kim Yong，也曾离开中委会但仍留在政府担任高职。
在2018年的党内选举中，时任基础建设统筹部长 Khaw Boon Wan 在2020年大选退出政坛前，先行离开了中委会。
当时，在近期改组中成为后座议员的前部长 Yaacob Ibrahim 和 Lim Swee Say 也退出了最高领导层。
票选或增补
在人民行动党的选举中，现任中委会会公布一份约19人的候选人名单，供党员干部选择。
在这份名单中，一个约七人的小组会被标示为党的权力核心所推荐的核心领导人。
这两份名单都受到忠诚党员的密切关注。
党员干部通常会从这些名单中选出12名候选人进入中委会，之后中委会再在其成员中分配主席、财政等不同职务。
任何新议员被列入这两份名单中的任何一份，都将表明领导层的支持，而这份支持还有待更广泛的投票来验证。
得票最高的12人当选，而按照惯例，接下来得票最高的两人将被增补入会。中委会还有权再增补最多四名成员，因此委员会的最终成员人数通常为18人，即最高限额。
过去，该党曾通过票选和增补这两种途径，将潜在领导人加入中委会，并选举或增补了数位后来成为杰出政治人物的首次当选国会议员。
在2011年当选的新一批国会议员中，Heng Swee Keat、Chan Chun Sing 和 Tan Chuan-Jin 在同年当选国会议员约六个月后，被委任进入中委会。
他们被委任是为了填补包括前总理 Lee Kuan Yew 和 Goh Chok Tong 在内的党内资深领袖留下的空缺，这些资深领袖离开中委会旨在促进党的更新换代。
随后在2012年的党内选举中，Chan 和 Heng 直接赢得议席，而 Wong 总理本人也被增补进入该届中委会。Tan 则在2014年当选进入下一届中委会，当时仍是他的首个国会议员任期。
2015年当选的新一批国会议员中，也有两人在首个任期内进入中委会：Ong Ye Kung 和 Ng Chee Meng。Ong 在2016年党内选举后被增补入会，而 Ng 则在2018年的下一次选举中当选。两人目前都在 Wong 总理的内阁中任职。
但在2020年当选的一批议员中，只有 Tan See Leng 在首个任期内进入中委会，他是在2022年党内选举投票后被增补入会的。
2024年，他与 Chee Hong Tat 作为得票数紧随前12名之后的两人，再次被增补入会。同时被增补进入中委会的还有 Sim Ann、Desmond Choo 和 Lam Pin Min。
自2024年接掌党和政府以来，Wong 总理已将领导层更新作为一项关键优先任务。
他在2025年的党内会议演讲中强调了更新领导层的紧迫性，并表示更新换代必须永不停止。
7月的内阁改组在政府层面实现了这一点。
在党务方面，要实现 Wong 总理希望下一代领导层在2030年前涌现的愿景，关键就在于本周末以及两年后的下一次党内选举。海峡时报
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