国会本周将辩论政治职务薪金；总理Lawrence Wong与Chan Chun Sing将于9月8日发表讲话

国会将于9月10日就此事项展开辩论

总理Lawrence Wong与公共服务统筹部长Chan Chun Sing将于9月8日就该议题发表声明。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 国会预定在本周复会时，辩论政治职务薪金的拟议调整，其中包括部长薪金。

根据周一发布的国会议程，总理Lawrence Wong与公共服务统筹部长Chan Chun Sing将于周二（9月8日）就此议题发表声明。

他们将公布政府对政治职务薪金检讨委员会所提建议的回应。国会将于周四就此事项进行辩论。

四个月前，政府曾表示将推迟审议这些建议，以待中东冲突对新加坡的影响更为明朗。

Chan在5月时曾表示，始于2月的这场冲突造成了经济不确定性，并为新加坡的前景蒙上了阴影。

他当时补充说，委员会的报告和政府的回应将在“适当的时候”公布，届时国会议员将能审阅这两份文件，“以进行更有意义的辩论”。

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今年1月，政府宣布成立一个委员会，负责检讨新加坡政治职务担任者的薪金，其中包括所有部长和国会议员。部长级薪金自2012年以来未曾调整。当时的调整追溯至2011年新一届政府任期开始之时。

这是近年来全球不稳定局势第二次影响政治职务薪金的检讨工作。

政府在2023年推迟了此类检讨，理由是有更紧迫的问题需要处理。这些问题包括：中东和乌克兰冲突导致地缘政治局势更加不确定；政治竞争加剧；以及全球经济存在重大不确定性。

负责本次检讨的委员会由Gan Seow Kee担任主席，他是新加坡液化天然气公司 (Singapore LNG Corporation) 的主席，也是总统顾问理事会的候补委员。

该委员会的任务是根据现有薪金框架建议合适的薪金水平，并在必要时提出改进建议，以确保该框架保持其适用性。

该框架涵盖所有政治职务担任者的薪金，包括非选区议员和官委议员。

目前，一名入门级部长的标准年薪为110万新元，包括花红。

部长级薪金上一次调整是在2012年，当时政府采纳了一个检讨委员会的建议，确立了现行的薪金框架，将入门级部长的年薪削减了超过三分之一。

当时国会就这些提案的辩论持续了两天半，共有29名来自朝野双方的议员发言。

当时拥有八名国会议员的工人党 (WP)，在辩论中同意了决定部长薪金的基本原则，但最终投票反对该提案，并坚持自己的薪酬方案。

国会在2012年通过的调整包括每五年委任一个独立委员会来检讨薪金。

在下一次检讨到期时，一个委员会在2018年建议每年根据基准薪金的变动来调整政治职务薪金，该委员会指出，基准薪金自2011年以来已上涨了9%。

然而，政府当时拒绝了对政治职务薪金的拟议微调。政府表示，现有的薪金结构依然有效，且过去几年存在经济不确定性。

部长级薪金的制定基准是收入最高的1000名新加坡公民的收入中位数，并在此基础上给予40%的折扣，以体现公共服务的精神。

这1000名最高收入者包括担任高级管理职位的人士（如首席执行官、首席运营官、首席财务官）、从事金融服务的人员，以及律师、医生和会计师等专业人士。

部长的年薪由固定部分和可变动部分组成。

固定部分包括部长的月薪和第13个月花红。

可变动部分则包括由总理决定的个人表现花红、基于新加坡经济表现的常年可变动花红，以及国家花红。

国家花红定为三个月，前提是以下四个指标都达到目标：实际收入中位数增长率、最低20%收入者的实际收入增长率、失业率以及实际国内生产总值增长率。海峡时报