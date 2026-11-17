总理Wong前往中国出席Apec峰会，将会见习近平与李强
此次峰会还将举行一场历史性的中、俄、美三国领导人三方会谈
- AELM将讨论的议题包括区域一体化与互联互通、创新与数码转型。 照片：BLOOMBERG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【深圳】总理Lawrence Wong将于本周对中国展开为期四天的访问，期间预计将会见国家主席习近平和总理李强。
总理Wong也将出席一个重要的国际峰会，届时习近平、美国总统Donald Trump和俄罗斯总统Vladimir Putin将举行史无前例的会晤。
身兼财政部长的总理Wong将于周三（11月18日）和周四到访中国南方科技中心深圳，出席第33届亚太经济合作组织（Apec）经济领导人非正式会议（AELM）。
之后他将前往首都北京，并于周六结束访问行程。
新加坡总理公署（PMO）在周二发布的一份声明中表示，总理Wong将参加AELM全体会议。
在“共建繁荣亚太共同体”的主题下，Apec领导人将讨论区域一体化与互联互通、创新与数码转型，以及旨在支持可持续和包容性增长的合作。
作为今年该区域经济论坛的主席国，中国为AELM提出了四份成果文件，目前这些文件正在协商中。它们是：
- 《Apec领导人宣言》；
- 一份2026年至2035年的互联互通蓝图；
- 一份关于数码经济和人工智能的声明；以及
- 一个贸易数码化框架。
总理公署表示，除了参加全体会议，总理Wong还将与Apec的其他与会领导人举行双边会谈。
峰会结束后，他预计将在深圳与习近平举行会谈，之后前往北京与李强会晤并共进工作午餐。他还预计将会见中共中央政治局委员、北京市委书记Yin Li。
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总理Wong此次访华，是在他刚出席完于马尼拉举行的第49届亚细安峰会及相关峰会之后进行的。
多位亚细安领导人预计也将抵达深圳出席Apec会议，包括来自印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国的领导人。
Apec的21个成员经济体还包括澳大利亚、日本和越南。这些经济体共占全球名义国内生产总值的62%以上，以及全球贸易总额的约一半。
新加坡近80%的全球商品和服务贸易是与Apec经济体进行的，这使得该论坛成为新加坡的一个重要平台。
为了在供应链的韧力、贸易便利化和数码化等领域支持Apec，新加坡正在牵头两项倡议。
第一项是与Apec的政策支持小组共同对《供应链联通框架行动计划》进行最终审查。初步结果显示，贸易数码化方面取得了进展，但互操作性方面仍存在差距。
第二项是Apec无纸化贸易卓越中心，该中心是在去年的AELM上宣布的。
该中心将设在新加坡工商联合总会，旨在加速Apec地区的无纸化贸易。新加坡正与Apec经济体和业界合作，制定该中心的工作计划，相关活动定于2027年开始。
新加坡将于2030年担任Apec轮值主席国。
这是总理Wong自2025年首次访问北京和天津以来，第三次访问中国。
在应李强邀请进行的首次访问中，两国纪念了新中建交35周年。当时总理Wong也与习近平会面。
2026年3月，总理Wong访问了海南岛，并在2026年博鳌亚洲论坛年会上发表了主旨演讲，会见了全国人大常委会委员长Zhao Leji和中共海南省委书记Feng Fei。
在此次最新的访华行程中，陪同总理Wong出访的有他的夫人Loo Tze Lui以及外交部长Vivian Balakrishnan。
外交部兼内政部第二部长Sim Ann、人力部兼能源、贸易和工业部政务部长Foo Cexiang以及国会议员Hamid Razak也将随行。
副总理Gan Kim Yong将在总理Wong出访期间担任代总理。
历史性会晤
在Apec领导人齐聚讨论区域经济一体化之际，中国外交部周一表示，习近平将于周四在深圳主持与Trump和Putin的首次三边峰会。
中国外交部未透露议程细节。Trump表示，他希望讨论无核化及伊朗战争问题，而《华尔街日报》（The Wall Street Journal）则报道称，Putin提议利用此次会议讨论结束俄罗斯在乌克兰的战争。
这次会晤可能为Putin提供一个机会，以对抗俄罗斯在入侵乌克兰后所面临的外交隔离，同时也为习近平提供了将自己定位为调解人的机会。
据Reuters报道，Trump和习近平今年已会晤两次。这些会晤似乎有助于稳定两国关系，但在缩小两国分歧方面收效甚微。
两国的贸易休战协议将持续到2027年1月10日，但在关税、中国购买美国商品、稀土和技术限制等问题上仍存在争议。
Nvidia首席执行官Jensen Huang辞职事件的后续影响，重新引发了华盛顿方面要求收紧对华先进芯片出口限制的呼声。
Huang于上周辞职，此前他承认与总部位于新加坡的云计算公司Megaspeed的一名前高管有染，而美国当局怀疑该高管为中国从事间谍活动。中国方面否认了这些说法。
《海峡时报》（The Straits Times）报道称，Megaspeed涉嫌将部分Nvidia芯片转移至中国。北京方面已威胁，如果华盛顿对先进芯片的销售实施新的限制，将会采取报复措施。
尽管两国在人工智能领域争夺领导地位，但美国财政部长Scott Bessent在11月10日表示，两国将推进一项关于该技术的新对话。
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