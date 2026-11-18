会谈内容涵盖区域合作、贸易、数码经济及碳信用

【深圳讯】黄循财总理星期三（11月18日）抵达中国展开访问行程，并在深圳举行的为期两天的亚太经济合作组织（Apec）经济领袖会议期间，分别会晤了越南、智利和秘鲁的领导人。

讨论内容涵盖区域合作、贸易、数码经济和碳信用。

黄总理在社交媒体上分别就这三场会晤发帖，概述了双边合作的领域。

例如，在与越南国家主席苏林会谈后，他强调了新加坡与越南日益增长的合伙业务关系。这包括新越战略对话的启动，以及今年庆祝的新越工业园成立30周年。

黄总理说：“新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国，而越南将担任Apec轮值主席国。我们期待相互支持彼此的优先事项，共同致力于建设一个更繁荣、更互联互通的区域。”

这是黄总理今年第二次与苏林会晤。他们上一次会面是在五月，当时这位越南领导人对新加坡进行国事访问。

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两国于2025年3月将双边关系提升为全面战略合伙业务关系。

黄总理也首次会晤了智利总统Jose Antonio Kast和秘鲁总统Keiko Fujimori。

在与Kast的会晤中，他讨论了在贸易、数码经济和碳信用领域加强合作。新加坡和智利也将努力加强两地之间的经济联系，包括通过Apec以及智利在2032年主办该论坛的机会。

在与Fujimori会晤后，黄总理指出了支撑两国经济关系的几项协定，包括《秘鲁—新加坡自由贸易协定》、《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）以及《太平洋联盟—新加坡自由贸易协定》。

他说：“秘鲁也是食品和关键矿物的重要来源。”他补充说，新加坡期待在数码经济和碳信用领域深化与秘鲁的合作，并在秘鲁于2027年担任CPTPP轮值主席国期间与其密切合作。

当晚，黄总理出席了由中国国家主席习近平为Apec领导人举办的欢迎晚宴。俄罗斯总统Vladimir Putin和美国总统Donald Trump等嘉宾也出席了晚宴。

黄总理是在星期三下午抵达深圳的。他此前在马尼拉出席了第49届亚细安峰会，并在星期二晚的闭幕式上，新加坡接任了该组织的主席国职务。

在交接仪式上，黄总理表示，亚细安必须在金融、数字技术和能源等领域深化合作，同时加强与区域外伙伴的关系。

其他在深圳出席Apec会议的亚细安领导人包括马来西亚首相Anwar Ibrahim、泰国首相Anutin Charnvirakul和菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr.。

在星期三发表的一篇评论文章中，黄总理表示，在全球不确定性和碎片化日益加剧的背景下，各国“比以往任何时候都更需要敞开大门、加强联系，为共同繁荣而努力”。

他表示，希望通过此行加强新加坡与中国的合伙业务关系，并探讨新加坡如何能为一个更开放、互联和繁荣的亚太地区做出贡献。

黄总理将于星期四参加Apec领导人全体会议。

峰会结束后，他预计将在深圳与习近平会面，随后前往北京与中国总理李强举行会谈并共进工作午餐。他还预计将与北京市委书记尹力会面，尹力是中共中央政治局委员。