黄总理内阁改组：主要变动与晋升

贸易及工业部也将更名为能源、贸易及工业部

黄总理（左四）新内阁成员包括（从左至右）Goh Pei Ming、Zaqy Mohamad、Jeffrey Siow、David Neo 及 Jasmin Lau。 照片：ZB

【新加坡】总理 Lawrence Wong 于周三（7月22日）宣布最新内阁改组，晋升三名政治职务担任者为正式部长，并调动数名部长至新职务。此外，他也让职总秘书长 Ng Chee Meng 重返政府。

此次改组的大部分变动将于7月27日生效。K Shanmugam 将升任国务资政，Jasmin Lau 将受委为代人力部长，贸易及工业部则从10月1日起更名为能源、贸易及工业部。

Ng Chee Meng 的这项任命标志着他重返内阁。

在2025年大选中当选为 Jalan Kayu 区国会议员后，这位全国职工总会 (NTUC) 秘书长曾要求不接受政府职务，以便专注于他的国会及职工运动职责。

黄总理曾表示这项安排是暂时性的，并指出全国职工总会秘书长传统上都会在内阁任职。

以下是主要变动：

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1. Shanmugam 出任国务资政；另有三人晋升为正式部长

Shanmugam 将被任命为国务资政，同时继续担任国家安全统筹部长和内政部长。他将加入前总理兼国务资政 Lee Hsien Loong 的行列。

现任代交通部长兼财政部高级政务部长 Jeffrey Siow，将升任交通部长并兼任财政部第二部长。

现任代文化、社区及青年部长 David Neo，将升任文化、社区及青年部长并兼任教育部第二部长。

现任外交部兼内政部高级政务部长 Sim Ann 将晋升为部长，并受委为外交部第二部长兼内政部第二部长。

（顺时针方向，左上起）K Shanmugam、Jeffrey Siow、David Neo 及 Sim Ann。 照片：MDDI

2. 主要职务调动

Dr Tan See Leng 将从人力部调任为贸易及工业部长（能源与产业）。副总理 Gan Kim Yong 将同时兼任贸易及工业部长（贸易）。

全国职工总会秘书长 Ng Chee Meng 将重返政府，出任总理公署部长。他曾在2018年至2020年担任此职。

现任政务部长 Lau 将出任代人力部长。她也将晋升为数码发展及新闻部高级政务部长，同时卸下在教育部的职务。

3. 其他任命与晋升

Goh Pei Ming 将晋升为高级政务部长，并将在内政部和社会及家庭发展部任职。

Zaqy Mohamad 在7月20日受委为代回教事务主管部长后，将继续担任国防部高级政务部长。他将卸下在永续发展与环境部的职务。

Alvin Tan 将出任外交部政务部长，同时继续担任国家发展部政务部长。他将卸下在贸易及工业部的职务。

Zhulkarnain Abdul Rahim 将出任内政部政务部长，同时继续担任外交部政务部长。他将卸下在社会及家庭发展部的职务。

在2025年大选中进入国会的前公务员 Foo Cexiang 和 Shawn Loh 也将成为政治职务担任者。

Foo 将从9月1日起受委为人力部兼贸易及工业部政务部长，而 Loh 将从2027年1月1日起受委为教育部兼卫生部政务部长。

在2025年大选中进入国会的前公务员 Foo Cexiang（左）和 Shawn Loh 也将成为政治职务担任者。 照片：早报档案

4. 贸工部将更名

贸易及工业部将从10月1日起更名为能源、贸易及工业部。

黄总理表示，此次更名反映出能源“对于新加坡的经济竞争力、产业转型和长期韧性正变得日益重要”。

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黄总理内阁完整任命名单