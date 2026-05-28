新加坡中华总商会发布战略投资指南，支持中国企业在新加坡发展

该指南也为中国企业提供关于亚细安市场机遇的深刻见解

【新加坡】新加坡中华总商会（SCCCI）为有意在新加坡及更广泛的东南亚地区探索商业和投资机会的中国企业，发布了一份投资指南。

这份《新加坡投资指南》于周四（5月28日）在年度国际产业合作大会上发布，内容涵盖了今年至2027年。

该指南以中文撰写，内容涵盖新加坡的商业环境信息，例如知识产权、就业和财富规划等。

其中关于亚细安市场机遇的章节重点介绍了新兴趋势，并为寻求区域扩张的企业指明了发展路径。

与中国机电产品进出口商会（CCCME）共同主办此次大会的新加坡中华总商会指出，该指南的发布正当其时。

新加坡中华总商会表示：“这正值新加坡巩固其作为全球创新与投资中心地位之际，同时中国日益开放也为国际合作不断创造新机遇。”

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保持联系，搭建桥梁

贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 在大会上指出，在全球充满不确定性和供应链转移的背景下，开放、互联互通和值得信赖的合伙业务“至关重要”。

她补充说：“那些能够脱颖而出、变得更强大的国家和企业，不是那些选择固步自封的，而是那些继续合作、保持联系并搭建桥梁的。”

她表示，为了实现可持续的产业未来，绿色增长、人工智能和国际化是各国“必须共同投资、合作和成长”的领域。

新加坡中华总商会会长 Kho Choon Keng 在活动致辞中强调，新加坡和中国在绿色经济和人工智能等领域的合作“日益深化”。

他援引了去年10月升级的亚细安-中国自由贸易区3.0版，以及新加坡在2026年财政预算案中对人工智能的优先发展策略，并表示两国“高度互补”。

他补充说，两国的合作可以实现“高质量的双边增长”。

同样，中国机电产品进出口商会会长 Liu Chun 指出，中国与亚细安之间的贸易和经济交流势头持续强劲。

他还强调，中国近期已成为新加坡最大的新增投资来源国。

深化区域联系

此外，新加坡中华总商会和中国机电产品进出口商会在会上与华侨银行（OCBC）签署了一份谅解备忘录。

华侨银行环球商业银行主管 Elaine Heng 表示，鉴于该行与华人社群的紧密联系，该行希望在建立亚细安与中国之间的关系方面扮演一个“有意义的角色”。

她以华侨银行的客户 Yinson GreenTech 为例。这家绿色科技解决方案供应商利用了中国先进的电池技术和能源管理系统，打造了新加坡第一艘全电动货船。

她说，这展示了新加坡和中国如何能够“结合各自优势”，为未来构建更具可持续性的产业，而更紧密的区域联系将有助于“释放新的增长机遇”。

华侨银行已支持越来越多拓展亚细安市场的中国企业，这些企业涉及可再生能源、电动汽车、先进制造业和数字基础设施等领域。

她补充说：“这些行业也正在塑造该区域未来更庞大的供应链和更可持续的增长，我们已经看到许多行业正在发生转型。”

活动现场还签署了另外四项协议。

中国机电产品进出口商会与中国的暨南大学和盘谷银行（Bangkok Bank）签署了两份谅解备忘录。该商会还与非营利性全球仲裁与调解机构——亚太国际仲裁院达成了一项协议。

双边合作项目“中新天津生态城投资开发有限公司”与中国工商银行新加坡分行签署了一项协议。

本次大会还见证了一个绿色贸易公共服务平台和一个网联化全链路商业卫星星座项目的启动。前者旨在帮助企业追踪碳排放，后者则用于商业太空运营。