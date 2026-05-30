2026年香格里拉对话：Hegseth称赞亚洲伙伴增加安全开支，但点名时遗漏台湾

他于5月30日在该安全与防务论坛上发表讲话

【新加坡】美国已承诺，将优先与那些响应其号召、在全球范围内更公平地分担安全责任的“模范盟友”合作。

美国战争部长Pete Hegseth在一次讲话中，赞扬了印太地区伙伴对特朗普政府期望各国将国内生产总值（GDP）的3.5%用于国防开支的回应，这与欧洲盟友形成了鲜明对比。

“对于那些迎接挑战、作为真正的伙伴承担起责任的国家，其好处将是显而易见的，”Hegseth在周六（5月30日）于第23届香格里拉对话上发表讲话时表示。香格里拉对话是聚焦于亚太地区（Apac）的顶尖安全与防务论坛。

他补充说：“正如我们的战略所述，我们将优先与模范盟友合作，即那些最有能力、头脑最清醒、并准备好捍卫自身国家利益的国家。”

“对于这些国家，我们正将它们置于优先位置：加快武器销售、深化产业基础合作、扩大情报共享。”

Hegseth列举了澳大利亚、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、韩国、新加坡、泰国和越南，称这些国家正在加大投入。台湾和新西兰未被提及。

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Hegseth的讲话对中国采取了更为和解的基调。这是自两周前中国国家主席习近平与美国总统Donald Trump在北京举行峰会以来，美国首次发表重要的国防政策演讲。在那次峰会上，两国领导人就世界两大经济体之间“建设性战略稳定”的新框架达成了一致。

Hegseth在周六表示：“我们所寻求的——也是总统一直阐明的——是一种真正稳定的均衡，这种均衡对美国人及其盟友有利。这是一种有利但持久的力量平衡，在这种平衡中，任何国家（包括中国）都不能将其霸权强加于人，也不能将我们国家及盟友的安全或繁荣置于疑问之中。”

他强调，美国将采取“强有力、低调且明确”的行动来促进该地区的稳定。

一些被点到名的亚洲国家的代表松了一口气。一位菲律宾代表对一位日本代表俏皮地说：“我们被提到了。”

但台湾前国防部长Andrew Yang注意到了台湾被遗漏，并表示，美国是否支持台湾的问题显然只能由Trump来回答。“对此你能怎么办呢？”

Hegseth没有直接回答现场有关对台军售的问题。

在最近与中国领导人举行北京峰会后，美国总统Trump表示不确定是否会批准对台军售，这增加了不确定性。该军售案本可能成为对台最大规模的军售。台湾作为一个自治岛屿，是亚太地区及中美关系中的一个主要安全热点。

1979年颁布的《与台湾关系法》允许美国向台湾提供其有效自卫所需的资源。

Trump在优先处理与中国的贸易谈判时表现出的交易主义，已让其在亚太地区的一些最大伙伴担心台湾的重要性会被降级。

去年11月，日本首相Sanae Takaichi在国会表示，任何威胁到日本的对台攻击都将构成采取军事回应的理由，此言激怒了北京，并引发了两个邻国之间的重大外交争端。此后，Trump的公开沉默最初加剧了这种不确定性。

在特朗普政府的领导下，美国要求盟友为其自身安全需求承担更多责任。其国防战略的前提是保卫美国，重点是主导西半球并在印度-太平洋地区威慑中国。

特朗普政府的2026年国防战略文件因其对华措辞似乎更为温和而引人注目。

美国参议员Tammy Duckworth在Hegseth于新加坡发表演讲后对记者表示：“我知道Hegseth提到这里的承诺依然坚定，但事实是，由Trump和Hegseth起草的最新国防战略降低了印度-太平洋地区的重要性，这与Trump第一任期内的情况恰恰相反。”

尽管如此，Hegseth周六的表态似乎表明，美国认识到印度-太平洋地区较小规模伙伴的国家利益。美国人使用“印度-太平洋”一词来指代印度洋和太平洋周边的国家。

Hegseth说：“只有当联盟是真正的合伙业务时，它们才能发挥作用。我们准备好与你们所有人合作，根据你们所处的位置、你们自身的地理、文化、政治和经济现实，确保一个没有任何主导霸权的太平洋地区的安全。”

亚洲许多国家受到了不成比例的影响，这是由特朗普政府对伊朗采取的“史诗之怒行动”（Operation Epic Fury）造成的，因为这些国家是波斯湾生产的原油和液化天然气的主要接收方。

尽管声称要避免永久战争，但特朗普政府与以色列一道，从2月底开始攻击伊朗，表面上是为了消除德黑兰的进攻能力，同时期望能迅速从该地区脱身——就像其部队在委内瑞拉为实现政权更迭而逮捕Nicolás Maduro后所做的那样。

然而，事实证明伊朗在抵抗中是一个更强大的对手，并已有效关闭了霍尔木兹海峡。该海峡是处理全球20%石油和天然气的咽喉要道。《海峡时报》

Kalicharan Veera Singam补充报道