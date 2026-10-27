联合国核监督机构2027年进行审查 新加坡提前委任顾问

为准备国际原子能机构的评估，新加坡将在2026年底前任命更多技术顾问

能源市场管理局 (能源局) 总裁Puah Kok Keong表示，有必要发展“严格评估核能安全性和适用性”的能力。 照片：CMG

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【新加坡】为迎接国际原子能机构（IAEA）在2027年进行的审查，两个新加坡机构已委任国际核能顾问，以深化我国在这一领域的能力。

国家环境局 (环境局) 和能源市场管理局 (能源局) 在周二（10月27日）宣布，环境局已委任三家顾问公司研究核能对环境的影响及安全问题，而能源局则委任了12家公司就一系列问题提供专业知识。

能源局将在2026年底前委任第二批核能技术顾问，“以支持新加坡的核能能力建设工作”。

能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng周二重申，尽管核能是一个“有前景的解决方案”，但在新加坡就部署核能做出明智决定之前，仍需进行多项研究。

“最重要的是，任何核电计划都必须以最高的安全、安保和保障标准为基础，”Tan See Leng医生在新加坡国际能源周期间举行的IAEA@SIEW论坛上说。

这些最新任命将支持新加坡为2027年国际原子能机构综合核基础设施审查的第一阶段做准备。这家联合国核监督机构通过此类自愿评估，旨在确保考虑部署核能的国家做好准备并能负责任地发展。

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在此之前，能源局和能源、贸易与工业部于周一启动了旨在培养本土核能专家的计划。

能源局总裁Puah Kok Keong在一份声明中强调，作为加强新加坡能源安全的一部分，有必要发展“严格评估核能安全性和适用性”的能力。

环境局委任的公司包括：

Enconet Consulting，负责研究核设施的国际环境标准；

AtkinsRealis Singapore，负责研究全球核安全标准和要求；以及

Environmental Resources Management，负责研究核电站对环境的影响。

能源局委任的12家公司将帮助新加坡建立涵盖核能技术和经济问题（从放射性废物管理到融资）以及相关法律和监管框架的专业知识。

他们的工作还将涵盖组织性问题，例如国家对核能的立场、产业参与和人力资源发展。这些公司是：

Aecom Singapore；

Afry Singapore；

AtkinsRealis Singapore；

Excel Services Corp；

EY Corporate Advisors；

GNE Advisory；

Helixos；

Kellogg Brown & Root Asia Pacific；

Mott Macdonald Singapore；

Pinsent Masons Mpillay；

Boston Consulting Group；以及

WSP Consultancy。

Tan See Leng医生在他的演讲中表示，随着新加坡将于2027年担任亚细安轮值主席国，我国正寻求在核能领域深化区域合作与对话。

新加坡将利用亚细安原子能监管机构网络和核能合作次领域网络等渠道来实现这一目标。

“即使本区域各国都在推进其核能计划，但在更紧密合作方面仍有巨大空间，以确保任何核能的部署都能安全、可靠地进行，”他说。

“深刻的全球复兴”

国际原子能机构核能部门规划、信息和知识管理司司长Huang Wei指出，目前有42个国家正在积极考虑发展核能。

他说，预计这种日益增长的兴趣将使得运营核电站的国家数量到2035年时，比目前的31个增加10到12个。

Huang在IAEA@SIEW论坛的演讲中表示，今年9月，国际原子能机构连续第六年上调了对核电扩张的预测，此举标志着“全球核能的深刻复兴”。

他还观察到，人们对小型模块化反应堆（SMRs）——一种先进的核反应堆——的兴趣激增，这得益于其“较低的前期成本、工厂化模块建造（以及）极高的设计灵活性”等潜力。

对于考虑投资核电的金融家而言，小型模块化反应堆可能会改变他们的风险演算方式。

星展银行（DBS）项目融资主管Ganesh Padmanabhan在一个论坛小组讨论上说，由于规模庞大，商业银行历来不为核电站提供融资，“但小型模块化反应堆所做的就是减小了单位规模”。

他指出，银行家仍必须考虑许多其他因素，例如开发风险和运营往绩，并补充说，政府的支持可以使项目更具融资可行性。

熟练人才是核能发展的另一个关键因素。在同一个小组讨论上，菲律宾能源部长Sharon Garin表示，她的国家正专注于其核能劳动力的培训和认证。

菲律宾的目标是到2032年实现1.2吉瓦的核电装机容量。该国周一宣布，将探讨与新加坡在核能方面合作的机会。

但即便人们对此热情日益高涨，Garin仍强调需要谨慎行事。

“你不能因为想成为第一个，或者希望在自己任期内实现就仓促行事，”她说。“我认为你必须谨慎行事……这样才能确保一切透明、安全和可靠。”