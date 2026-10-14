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Grace Fu：新加坡正收集烟霾数据，对是否采取法律行动将“保留所有选项”

她表示，新加坡提出的援助提议依然有效，至今印尼方面尚未有任何回应。

    • 新加坡已遭遇数次烟霾来袭，其严重程度已达到触发《跨境烟霾污染法》的门槛。
    • 新加坡已遭遇数次烟霾来袭，其严重程度已达到触发《跨境烟霾污染法》的门槛。 图片：CMG

    Shabana Begum

    Published Wed, Oct 14, 2026 · 10:01 PM — Updated Wed, Oct 14, 2026 · 10:13 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】永续发展与环境部长Grace Fu于10月14日表示，新加坡对于是否会根据其《跨境烟霾污染法》对违规公司采取行动，“正保留所有选项”。

    身为裕华单选区议员的她，在当地一场口罩分发活动的间隙告诉记者：“我们现在正在收集数据，并将仔细审查。”

    Fu说：“我们希望印尼当局能够控制火势。因为厄尔尼诺现象，今年是非常困难的一年。”她指的是会导致赤道亚细安国家天气更干燥、更炎热的这一天气现象。

    她补充说：“我们正保留所有选项，并将对我们正在收集的数据给予应有的考量，我们会在适当的时候与大家分享。”

    自9月4日新加坡的空气质量首次降至不健康水平以来，该国已遭遇数次烟霾来袭，其严重程度已达到触发《跨境烟霾污染法》的门槛。

    这项于2014年颁布的法律，旨在针对那些引发或纵容林火的责任方，前提是烟霾导致本地的空气质量衡量标准——空气污染指数（PSI），在新加坡任何地区连续24小时或更长时间处于不健康范围。当空气污染指数水平达到101及以上时，空气质量即被视为不健康。

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    永续发展与环境部长Grace Fu（右）于10月14日在裕华单选区出席一场口罩分发活动。 图片：BERITA HARIAN

    Fu补充道：“天气一直非常干燥，我们也知道问题非常复杂。我们祝愿他们一切顺利，并随时准备在他们需要时提供援助。”

    她说新加坡提出的援助提议依然有效，至今印尼方面尚未有任何回应。

    Fu补充道：“此外，我们期待在区域层面，即在亚细安层面，与我们的亚细安伙伴们展开讨论。”

    在她发表此番言论之际，本地的24小时空气污染指数（PSI）于晚上9点在西部地区突破了非常不健康的水平，读数为203。这是在此次持续的烟霾事件中，空气质量首次恶化至如此水平。海峡时报

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