The Business Times
business-time-50

政府对私召车个人买家实施贷款限制

新规包括贷款顶限为汽车购买价的70%，以及最长七年的贷款偿还期

Derryn Wong

Derryn Wong

Published Thu, Oct 29, 2026 · 08:00 PM
    • 贷款限制不适用于商用车辆（包括货车和巴士）、公司名下的私召车或摩托车。
    • 贷款限制不适用于商用车辆（包括货车和巴士）、公司名下的私召车或摩托车。 照片：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】从周五（10月30日）起，购买私召车（PHC）的个人将面临与普通汽车买家相同的融资限制。这包括最高贷款额为汽车购买价的70%，以及最长七年的贷款偿还期。

    交通部、新加坡金融管理局、能源、贸易与工业部以及律政部周四发表联合声明表示，此举是为了应对越来越多个人名下的私召车利用较宽松的融资条件，但并未实际用于提供载客服务的情况。

    声明指出：“为了确保购买私召车不能被用作规避适用于私家车买家的融资限制，私召车的个人买家如今将受到与私家车买家相同的融资限制。这也将确保新的私召车司机能像其他私家车买家一样，保持财务上的审慎。”

    融资受限

    从周五起，汽车抵岸价（OMV）为2万新元或以下的私召车，最高可贷款购买价格的70%。购买价格包含所有税款和拥车证（COE）保费。

    汽车抵岸价超过2万新元的车辆，最高贷款额为总价的60%。所有车辆的融资偿还期上限均为七年。

    这些限制适用于向金融机构和持牌/豁免放债人申请汽车贷款的个人，也适用于租购或有条件销售协议。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    贷款限制不适用于商用车辆（包括货车和巴士）、公司名下的私召车或摩托车。

    然而，以独资经营者身份购车的个人也将受到融资限制的约束。

    联合声明补充说，在规则修改之前，个人名下的私召车因被视为用于商业用途而豁免于融资限制。

    但近期有更多个人买家利用这项豁免，却无意提供载客服务。

    声明表示：“近期个人名下的自驾私召车注册数量激增（每月约500辆），这表明一些人这样做可能主要是为了获得更宽松的融资条件。”

    当局也曾考虑过其他措施，包括为私召车设立一个单独的拥车证类别。

    但这可能会导致私召车司机的租金成本增加和乘客的乘车费用上涨，“从而对那些没有车或不会开车的人不利”。

    声明补充说：“这还将要求对私召车司机和车辆制定更多规范性规则，从而降低满足私召车用户出行需求的灵活性。”

    至于其他可能规避贷款限制的方法，当局也可能采取行动。声明指出，“政府将监控市场发展，并采取进一步措施，以确保在所有融资安排中（如内部贷款）一致地实施相同的限制”。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Ride-hailingCarsAutomotive

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

    If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

    Shares of BCA, one of Indonesia’s largest banks, surged more than 7% on Wednesday to 5,275 rupiah. As at noon on Thursday, it retreated to 5,025 rupiah.

    DBS denies rumours of Indonesia unit merging with Bank Central Asia; analysts see sense in a deal

    From left: Ng Chun Ying of Dentons Rodyk; Emily Low of Dentons Rodyk; Prof Dan W Puchniak from SMU; Gopi Mirchandani of Schroders; Selena Ling from OCBC; and Mark Wong of Dentons Rodyk.

    Singapore’s easy wins in attracting global capital are over, say panellists

    An "In Europe For Europe" sign beside an XPeng EV at the Paris Motor Show in Paris, France, on Oct 13.

    The limits of China’s trade concessions to Europe

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More