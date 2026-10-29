政府对私召车个人买家实施贷款限制

新规包括贷款顶限为汽车购买价的70%，以及最长七年的贷款偿还期

贷款限制不适用于商用车辆（包括货车和巴士）、公司名下的私召车或摩托车。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】从周五（10月30日）起，购买私召车（PHC）的个人将面临与普通汽车买家相同的融资限制。这包括最高贷款额为汽车购买价的70%，以及最长七年的贷款偿还期。

交通部、新加坡金融管理局、能源、贸易与工业部以及律政部周四发表联合声明表示，此举是为了应对越来越多个人名下的私召车利用较宽松的融资条件，但并未实际用于提供载客服务的情况。

声明指出：“为了确保购买私召车不能被用作规避适用于私家车买家的融资限制，私召车的个人买家如今将受到与私家车买家相同的融资限制。这也将确保新的私召车司机能像其他私家车买家一样，保持财务上的审慎。”

融资受限

从周五起，汽车抵岸价（OMV）为2万新元或以下的私召车，最高可贷款购买价格的70%。购买价格包含所有税款和拥车证（COE）保费。

汽车抵岸价超过2万新元的车辆，最高贷款额为总价的60%。所有车辆的融资偿还期上限均为七年。

这些限制适用于向金融机构和持牌/豁免放债人申请汽车贷款的个人，也适用于租购或有条件销售协议。

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贷款限制不适用于商用车辆（包括货车和巴士）、公司名下的私召车或摩托车。

然而，以独资经营者身份购车的个人也将受到融资限制的约束。

联合声明补充说，在规则修改之前，个人名下的私召车因被视为用于商业用途而豁免于融资限制。

但近期有更多个人买家利用这项豁免，却无意提供载客服务。

声明表示：“近期个人名下的自驾私召车注册数量激增（每月约500辆），这表明一些人这样做可能主要是为了获得更宽松的融资条件。”

当局也曾考虑过其他措施，包括为私召车设立一个单独的拥车证类别。

但这可能会导致私召车司机的租金成本增加和乘客的乘车费用上涨，“从而对那些没有车或不会开车的人不利”。

声明补充说：“这还将要求对私召车司机和车辆制定更多规范性规则，从而降低满足私召车用户出行需求的灵活性。”

至于其他可能规避贷款限制的方法，当局也可能采取行动。声明指出，“政府将监控市场发展，并采取进一步措施，以确保在所有融资安排中（如内部贷款）一致地实施相同的限制”。