ASIA FUTURE SUMMIT 2026

企业也正积极部署，并与合作伙伴合作以确保持续获得芯片供应

11月27日，副总理颜金勇在SPH Media（新报业媒体）举办的亚洲前瞻峰会上，出席由《海峡时报》国际新闻编辑 Li Xueying 主持的对话会。 图片来源：《海峡时报》

【新加坡】副总理颜金勇于11月27日表示，新加坡尚未证实有关美国芯片巨头Nvidia已停止向我国发货的报道。

政府正在与本地公司接洽，以评估美国最新芯片管制措施的影响，并正与美方合作，探讨新加坡公司如何能够继续确保获得高端芯片。

颜金勇补充说，企业也正积极部署，并与合作伙伴合作，以确保持续获得芯片供应。

他是在新报业媒体（SPH Media）举办的亚洲前瞻峰会的一场对话会上发表上述言论。当时，他被问及有关媒体报道称，Nvidia已告知其合作伙伴停止运送含有其芯片的服务器至东南亚国家。

此前，美国于11月宣布一项新规，要求新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚和巴西的公司为先进芯片获取出口许可证。此举是美国为打击其所认为的中国获取这些处理器的渠道。

颜金勇说：“我们已多次声明，新加坡不希望成为任何形式非法贸易的渠道。”他补充说，我国正在评估如何加强监管和监督，以确保这种情况不会发生。

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他表示，政府仍在研究这些措施的具体形式，因为新加坡已经有一套相当全面的体系来监督在本地的公司活动。

他补充说：“但有些在新加坡境外进行的活动，我们没有相关信息”，这需要国家之间的合作。他说，新加坡希望一如既往地加强合作与合伙业务，以分享可靠信息。

主持该对话会的《海峡时报》国际新闻编辑 Li Xueying 提问，尽管我国已明确阐述了调查违规行为和寻求美国合作的措施，但似乎已出现了一种“特定的印象”，这对新加坡的声誉造成了何种损害。

颜金勇表示，信任对新加坡作为国际商业中心至关重要。“我们展开调查，并对那些藐视我们法律的人采取法律行动……我认为这反映了我们维护声誉的决心。”

他重申：“但为了让我们能够执法并采取实际行动，我们需要证据。” “我们确实需要其他国家的合作来提供信息、提供证据，因为我们无法在其他国家进行调查。”

颜金勇是在一场年度会议上向约370名与会者发表讲话，其中包括决策者、商界领袖和行业专家。该会议由《海峡时报》、《商业时报》、《联合早报》、《每日新闻》和《淡米尔之声》联合主办。

华侨银行 (OCBC) 是2026年亚洲前瞻峰会的主题赞助商，滨海湾金沙为官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 为官方云端合作伙伴。

在对话会上，颜金勇也谈及了新加坡应对美国不断变化的关税制度的策略，从解放日征税到各种301条款和232条款关税。

他说：“我们的方针没有改变，即使是现在我们也没有改变。”两天前，美国以其所谓的结构性产能过剩问题为由，提议对新加坡征收高达20%的新关税。

“即便在谈判时，我们也必须清楚我们的原则立场，而这始终会基于新加坡的核心利益。”

颜金勇表示，新加坡迄今未与美国达成互惠贸易协定。他指的是华盛顿为换取较低关税税率而与其他国家谈判达成的双边协议。

美国不一定需要通过此类协定来降低关税——华盛顿在最新公告中表示，准备接受“其他谈判”，以解决其在产能过剩方面的调查结果。

颜金勇表示，谈判不保证成功，并且需要权衡利弊。“但我们同样必须牢记，每一次谈判，当对方要求的代价太高时，我们都必须做好放弃的准备。”

在被问及中美竞争背景下经济战和技术武器化的趋势时——从几年前的5G到近期的AI芯片——颜金勇表示，“我们今天面临的这一新格局将持续存在”。

他补充说，世界已经改变并且仍在变化，在一个不确定性已成为新常态的世界里，加强抵御波动的韧性至关重要。

他表示，新加坡国家规模小是一种优势，这有助于国家迅速行动，而其对投资者的快速响应能力是推动我国经济增长的关键驱动力。

颜金勇还指出，将在2027年庆祝成立60周年的亚细安，可将其多样性视为力量的源泉。

他说：“你可以想象，如果亚细安的所有11个国家都生产完全相同的东西，我们就会相互竞争，没有合作的空间。”

“但正因为我们11个国家都具有多样性，我们彼此互补。如果我们能够专注于互补性并开辟合作途径，那将是推动亚细安前进的动力。” 《海峡时报》