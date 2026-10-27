新加坡投资1.5亿新元用于人工智能驱动的新材料研发，并推出企业人工智能应用支持计划

Marvel-AI平台将专注于四大类材料，应用于能源和化工等领域

副总理Gan Kim Yong表示：“我们必须将人工智能的能力转化为我国产业的新机遇、更强大的企业和为人民创造更好的就业机会。” 图片：海峡时报

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【新加坡】随着新加坡政府投资1.5亿新元用于“材料研究、风投与企业加速器”（Materials Accelerator for Research, Venture and Enterprise Launchpad，简称Marvel-AI），先进制造业将获得巨大推动。

副总理兼能源、贸易和工业部长（贸易）Gan Kim Yong在周二（10月27日）的新加坡科技创新周开幕致辞中宣布了这一消息。

该平台将有助于新材料的研发，这项投资是总理Lawrence Wong早前概述的四大领域人工智能行动计划的一部分。

Marvel-AI由新加坡科技研究局 (新科研) 领导，并获得能源、贸易和工业部 (METI)、新加坡企业发展局 (企发局)、经济发展局 (经发局) 及国家研究基金会的支持。

Marvel-AI将专注于四大类材料——金属合金、聚合物和有机物、陶瓷和复合材料，其应用领域包括半导体、先进制造业、能源和化工等。

该平台在预测、实验和验证方面采用人工智能技术，形成一个迭代闭环，并利用机器人技术实现整个流程的自动化。人工智能模型从每次实验的结果中学习，以进一步提升其能力。

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这可以加快工作流程。例如，平台能在24小时内生产75个聚合物样本，比人类研究员的效率高出约25倍。此外，平台一天内最多可筛选和测试470种独特的金属合金，是传统方法效率的400多倍。

副总理Gan Kim Yong指出：“我们还将培养具备材料科学、人工智能和自动化能力的专才，创造良好的就业机会。”

Marvel-AI执行董事Loh Xian Jun教授表示，新平台建立在新加坡在材料科学领域的优势之上，并将其与人工智能相结合。

他补充说：“这将有助于缩短从研发到应用的差距，让企业能够评估有前景的材料是否可以在现实环境中得到验证、生产和应用。”

Marvel-AI拥有多个正在寻找新材料的行业合作伙伴，例如Foxconn Industrial Internet和新科工程 (ST Engineering)。

企业和投资者将通过新科研、企发局和经发局与Marvel-AI对接，以获取所需的专业知识、基础设施和验证能力，从而更快地应用新材料。

Gan Kim Yong副总理说：“这些努力将共同深化我们的产业能力，开发新的增长来源，并巩固新加坡在先进材料创新领域的地位。”

人工智能领军者计划

此外，Gan Kim Yong副总理还宣布了“人工智能领军者”（Champions of AI）计划，旨在支持总部位于新加坡的企业将人工智能作为增长和转型的核心驱动力。

该计划的首批参与者包括24家公司，其中包括华侨银行 (OCBC)、大华银行 (UOB)、新电信 (Singtel)、Seatrium、胜科工业 (Sembcorp Industries)、吉宝 (Keppel)、凯德投资 (CapitaLand Investment)、新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 和新科工程。

Gan Kim Yong副总理说：“我们的领军企业致力于发展员工队伍、创造新工作、重新设计岗位，并在整个组织内建立人工智能能力。”

他补充说，对人才的投资对于有效利用这项技术也至关重要。

新加坡企业发展局 (企发局) 将帮助这些领军企业识别问题，制定量身定制的长期人工智能转型路线图，并为他们提供获取人工智能专业知识、解决方案供应商和能力建设支持的渠道。

Seatrium首席执行官Chris Ong表示：“这可以为解决复杂挑战开辟新途径，并设立新的行业基准，以应对不断变化的全球能源需求和格局。”

领军企业将专注于劳动力发展、加强整个组织的人工智能能力，以及在各自的供应链和生态系统内推广人工智能的应用。

大华银行此前宣布，目标是到2030年，通过在全行范围内部署和衡量人工智能计划，创造9亿新元的经济价值。该行首席执行官Wee Ee Cheong表示，银行希望从提高生产率而非削减成本的角度来衡量该技术的影响。

他补充说：“这已是生活中不可或缺的一部分，我们应该充分利用它。”

针对员工的培训将根据不同的能力水平进行调整，以克服组织惰性。

Wee表示：“重点不在于速度，而在于目的。”

中小型企业 (SMEs) 在其人工智能发展道路上也将获得支持。新加坡企业发展局 (企发局) 将推出一系列名为“以人工智能驱动创业精神”的代理式人工智能工作坊，提供实践指导。

另一项名为“催化性人工智能解决方案”（Catalytic AI Solutions）的计划也将启动，以帮助企业采纳人工智能。

这些工作坊面向微型企业家和小型企业主，帮助他们识别出人工智能的应用场景，并根据自身需求构建可行的原型。试点工作坊已覆盖超过280家小企业，使他们能够在运营中应用代理式人工智能工具。

“催化性人工智能解决方案”计划将支持中小型企业提高生产力、加强运营和应对行业挑战。该计划初期将涵盖先进制造业、贸易和物流行业，更多细节将在稍后公布。

企发局的目标是在2027年初宣布一系列支持措施。

Gan Kim Yong副总理表示：“我们必须将人工智能的能力转化为我国产业的新机遇、更强大的企业和为人民创造更好的就业机会。”