因应伊朗战争影响 新加坡推出9亿新元援助配套帮助企业和家庭

援助措施包括提高政府贷款风险分担比例、发放一次性中小型企业现金补贴以及为摊位提供租金援助

全球能源供应持续受到美国和以色列在伊朗的战争威胁。 照片：YEN MENG JIIN摄，《商业时报》

[新加坡] 为了帮助企业和家庭应对中东持续冲突带来的成本压力，政府将推出总值9亿新元的新一轮援助配套。

财政部第二部长 Jeffrey Siow 在星期三（7月29日）的记者会上表示：“我们相信，鉴于当前的经济状况，这是正确的应对措施。”

他补充道，全球局势仍然多变，政府正与商会、企业、工会、工人以及基层领袖和居民保持密切联系。“如果情况有变，我们随时准备好应对。”

他表示，这项新配套既考虑了经济的不确定性，也采纳了来自企业的反馈。

约三分之一的资金将用于援助企业。这包括强化企业融资计划、为中小型企业（SME）提供一次性的中小型企业现金补贴，以及为巴刹和熟食中心摊主提供租金援助。

家庭将获得更多社理会邻里购物券和水电费回扣，中期援助计划（ComCare Interim Assistance）也将得到加强。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

这是为应对此次冲突而推出的第二批援助措施，此前政府已在4月份宣布了总值10亿新元的援助配套。

第一批援助配套的措施包括为企业提供更高的企业所得税税务回扣和扩大节能津贴计划的范围，以及为受燃料成本上涨影响的员工（如平台员工和私召车司机）提供定向援助。

局势“脆弱”

Siow 指出，人们一度担心伊朗冲突会进一步升级并严重扰乱航运。他表示，虽然最坏的情况得以避免，“但局势依然脆弱”。

他补充道，虽然此前曾有希望重开霍尔木兹海峡，但此后战火重燃，波斯湾的航运仍然中断。

“美国和伊朗之间要实现持久停火非常困难。该地区的不确定性将持续一段时间。”

他表示，全球能源价格预计将保持高位，这意味着汽油、柴油、电力和某些进口商品的价格将会更高。

他指出，新加坡经济“表现好于预期”，但各领域的表现并不均衡。那些更容易受到供应中断和能源成本影响的企业，尤其是中小型企业，面临着更大的成本压力。

Siow 表示，第二个援助配套旨在“帮助家庭和企业度过这个不确定的时期”。

政府提高风险分担比例

贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 表示，政府理解许多企业“对运营成本上升和现金流感到担忧”。援助的目的是帮助他们管理短期成本，同时支持长期的业务调整。

首先，企业融资计划（Enterprise Financing Scheme，简称 EFS）将得到强化，调整将从2026年9月生效至2027年3月。

在企业融资计划下的中小型企业流动资金贷款计划方面，政府的风险分担比例将从目前的50%提高到70%。

在企业融资计划下为有担保的海外项目提供融资的项目贷款方面，政府的风险分担比例也将从目前的50%提高到70%。此外，该贷款的覆盖范围将扩大，以涵盖本地建筑公司的国内项目。

Low 表示：“这将使他们在充满挑战的环境中更容易获得融资，以管理更高的成本。”

援助小型企业

另一项针对企业的援助措施是新的2026年中小型企业现金补贴，该补贴面向至少拥有一名本地员工的活跃中小型企业。

这是一笔一次性的现金补贴，每名本地员工可获500新元，每家中小企业的补贴上限为2500新元。符合条件的独资经营、合伙业务和有限责任合伙公司，只要至少有一名本地所有者，将获得500新元的统一补贴。

企业无需申请此项补贴，补贴将于11月自动发放。

最后，政府将为由政府或政府指定运营商管理的巴刹和熟食中心的摊主提供租金援助。

熟食摊位将总共获得1200新元，巴刹摊位将总共获得600新元。这笔援助将在六个月内（从9月到明年2月）分发。

预计约有15200个摊位将从中受益，其中包括6900个熟食摊位和8300个巴刹摊位。Low 表示，摊主们向政府反映，他们面临着原材料、包装和水电费成本上涨的问题。

她说：“我们正密切关注我们企业的经营状况，并随时准备在局势变化时根据需要提供额外的定向支持。”

当被问及与4月份援助配套的差异时，Siow 指出，4月份的配套为企业提供了广泛的措施，当时的首要任务是速度，即尽快将援助发放出去。

他表示，而最新的这个配套则有机会做到更加集中和有针对性。这包括帮助那些应对成本上涨“缓冲空间较小”的中小型企业。

为了资助这项额外援助，政府将首先在本财政年度的批准预算内运作。如果需要追加预算，将在晚些时候寻求批准。