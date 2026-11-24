他补充说，新加坡不应被寻求规避美国限制的企业“利用和滥用”作为渠道。

【堪培拉】新加坡正与美国合作建立一个机制，以协助执行美国的芯片出口管制。与此同时，新加坡正继续调查总部位于该国的 Megaspeed International 公司是否可能违反了国内法律。

总理黄循财在周二（11月24日）发表了上述言论。就在几小时前，美国因先进计算技术存在被转移的风险，已将位于新加坡、马来西亚和泰国的 Megaspeed 及其六家关联公司列入黑名单。

黄循财总理在与澳大利亚总理 Anthony Albanese 举行的联合新闻发布会上补充说，新加坡也正在调查那些可能利用其贸易中心地位，将先进人工智能芯片转运至其他国家的公司。

他在回答澳大利亚广播公司（SBS）的提问时说：“美国对其芯片实行出口管制。我们不执行美国的出口管制，但我们不希望新加坡被寻求规避美国出口管制的公司利用和滥用为渠道。”

“我们正就此与美国政府密切合作，以促进信息共享，并制定一个让美国可以自行执法的机制。”

但他补充说，这是一项复杂的任务，因为新加坡并不完全掌握这些芯片的最终去向信息。

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当被问及美国是否为新加坡的调查提供了足够协助时，黄循财总理说：“我们确实要求了一些信息，但并非所有信息都得到了提供。”

他说，新加坡正继续与美国当局讨论，以确定 Megaspeed 购买的芯片的最终用户，并核实与这些交易相关的文件。

“在新加坡方面，我们正专注于调查 Megaspeed 是否违反了任何新加坡法律。我们仍在继续进行调查。”

美国商务部于周一采取行动，将 Megaspeed 及其六家关联公司列入其“实体清单”，理由是先进计算技术存在被转移给未经授权的最终用户或用于未经授权的用途的风险。

被列入该清单的公司将受到额外的美国出口许可要求限制，其相关申请很可能会被拒绝。

另外两家被点名的新加坡公司是 Apex Enterprise Solutions (Singapore) 和 Swiftdata。三家被列名的公司在马来西亚——MSFusion、Megaspeed International 和 Speedmatrix，还有一家在泰国——Megaspeed (Thailand)。

Megaspeed 是一家云计算和人工智能基础设施公司。该公司于2025年10月受到公众关注，此前有报道称，美国当局正在调查其是否曾帮助中国客户获取受美国出口管制的先进 Nvidia 芯片。

在 Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 与 Megaspeed 前高管 Alice Huang 的恋情曝光后，争议进一步加深。美国情报机构怀疑 Alice Huang 曾为中国情报部门工作。北京方面否认了这些间谍指控。

在周一的另一项进展中，Nvidia 恢复了 Jensen Huang 的首席执行官和董事职务。此前，美国总统 Donald Trump 公开呼吁他回归，Nvidia 因此推翻了不到一周前排除其回归的决定。

这家芯片制造商表示，其董事会已收到美国政府高级官员的意见，并相信 Jensen Huang 的复职不会构成国家安全风险。

但该公司将继续对有关他成为外国情报目标的报道进行独立调查。

消息公布后，Nvidia 的股价飙升超过30%，使其市值增加了近1万亿美元。

在回答《澳大利亚人报》关于 Jensen Huang 复职以及他是否无意中帮助了中国人工智能发展的问题时，黄循财总理表示，新加坡未参与对这位 Nvidia 掌门人的调查。

他说：“这应由美国政府决定，我们让他们去进行调查和判断。Nvidia 的董事会必须做其需要做的事。他们已经做出了决定，那就这样吧。”

谈及新加坡对 Alice Huang 的调查处理，黄循财总理表示，当局进行了彻底的调查，但由于缺乏进一步起诉的依据，最终释放了她。

内政部 (MHA) 于11月12日表示，警方和新加坡关税局 (关税局) 已于2025年2月独立对包括 Megaspeed 在内的几家公司及其主要负责人展开调查。

调查涉及与服务器采购相关的可能不准确的申报，以及新加坡法律下的其他潜在罪行。

Alice Huang 于2025年6月接受警方问询，其护照被扣押。2026年2月，警方得出结论，认为证据不足，无法证实她犯下了与可能不准确申报相关的罪行。

在警方评估认为她故意提供不准确信息以淡化其在 Megaspeed 的作用后，她受到了严厉警告，并被禁止再次进入新加坡。

内政部表示，新加坡当局未就间谍活动对她进行调查。对 Megaspeed 和其他六名个人的调查仍在进行中。

黄循财总理周二强调，新加坡将对任何被发现违反其法律的公司采取坚决的执法行动。

他指出，美国越来越关注芯片经由新加坡转运或改道至其他国家的情况，双方正在这一领域密切合作。

当被问及全球监管人工智能的努力是否因 Nvidia 争议而受到影响时，黄循财总理和 Albanese 都强调了国际合作的重要性。

黄循财总理表示，无论是美国还是中国，没有任何一个国家能够决定人工智能应如何在全球范围内被治理。他说，各国必须共同合作，并补充说新加坡将继续促进此类对话。

他说：“最终，我们确实需要一个更强大的全球框架，以确保负责任且安全地使用人工智能，并确保我们永远不会失去对这些非常强大的自主系统的控制。”

Albanese 表示，澳大利亚和新加坡在此问题上持有相似的观点，各国需要在区域和多边层面分享信息和经验，并发展最佳实践。

两位领导人是在共同主持于堪培拉举行的第11届新澳领导人年度会议后向媒体发表讲话的。此次会议是黄循财总理从周一至周三对澳大利亚进行为期三天正式访问的一部分。《海峡时报》