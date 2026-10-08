从烘焙到流量：Z世代夫妇通过蛋糕内容实现18%的收入增长

新加坡的CakeInspiration正押注于名人效应和社交媒体，力求在竞争激烈的市场中脱颖而出

Chan Kai Yang和Zhuo Jiayi正在利用社交媒体，围绕其创意作品打造品牌，将他们的家族蛋糕生意带出厨房的局限。 图片来源：TAY CHU YI, BT

【新加坡】从精致的三层蛋糕到为世界顶级名人制作的复杂设计，CakeInspiration的作品在网络上十分引人注目。

首席执行官Chan Kai Yang和他的妻子、公司所有者Zhuo Jiayi，正在利用社交媒体，围绕他们的创意作品打造品牌，将业务带出厨房的范畴。

这一策略帮助这家总部位于新加坡的特色蛋糕店的年收入增长了约18%，从2024年的72万新元增至2025年的85万新元。

Chan表示：“市场营销和品牌建设确实帮助业务起飞。就产品而言，很多人都在做定制蛋糕，所以我们定位自己的唯一方式就是通过品牌建设。每次我们发布内容，都能看到数据的激增。”

他补充说，CakeInspiration有望在本财年实现100万新元的收入。

去年，业务迎来了一次重大提振。当时，这对均为26岁的夫妇登上了由内容创作者Max Klymenko主持的社交媒体访谈系列节目《The Career Ladder》，而这位创作者拥有超过450万名订阅者。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

这期节目迅速获得了关注；Chan回忆说，它在10分钟内就达到了10万次观看。

他说：“就在同一天，我收到了很多问题。那个月的收入几乎翻了三倍。我们得到了非常多的支持。当我们外出时，也会被大家认出来。这太疯狂了；那一刻，你感觉自己像个名人。”

这次曝光也为他们带来了更多名人订单。CakeInspiration此前曾为到访新加坡的名人制作定制蛋糕，包括Blackpink的Lisa。自那次采访后，他们为更多国际名人制作了蛋糕，从美国歌手Nick Jonas到韩国流行说唱歌手Jay Park。

Zhuo和Chan在Jason Derulo今年到访新加坡举办演唱会期间，为他制作了一款定制的银色滴落蛋糕。 图片来源：CAKEINSPIRATION

在定制蛋糕日益普遍的市场中，这对搭档正寄望于名人合作和社交媒体内容，让自己的业务脱颖而出。

Chan说：“我们从与名人相关的内容中获得了大量转化，人们通过网站进行了购买。这些转化效果非常明显。”

接掌业务

但这对夫妇的市场营销方法并非一蹴而就。

对Zhuo来说，烘焙是她成长过程中的一部分。她的父母都曾是工程师，但最终放弃了本行，成为烘焙师和企业主，于2010年创立了CakeInspiration，并于2013年在如切（Joo Chiat）开设了实体店。

除了定制蛋糕，CakeInspiration也销售其他可定制的烘焙产品，如纸杯蛋糕和蛋糕粒。 图片来源：TAY CHU YI, BT

2020年新冠疫情来袭时，由于各种活动和庆祝会被取消，订单量有所放缓。在生意面临倒闭风险之际，当时年仅22岁的Zhuo挺身而出，从父母手中接管了生意。

她说：“我父母在我很小的时候就创办了这家公司，所以从小我就有接班的想法。在理工学院时，我修读的是餐饮商业课程，当我接手后，我慢慢地熟悉了所有不同的岗位，比如烘焙。”

一年后，Chan也加入了公司。他们一起开始尝试利用社交媒体，将他们的蛋糕设计转化为内容，通过口碑之外的渠道触达客户。

Chan说：“我们希望在内容创作上加倍投入；这是当前的大势所趋，而个人品牌建设是中小企业（SME）的出路。现在重要的不再是你的产品是什么，而是人们是否认识你、信任你。”

如今，Zhuo负责公司的运营，而Chan则处理市场营销和客户关系。

公司同时服务于个人客户和企业客户，其中60%的销售额来自B2C（企业对消费者）客户，40%来自包括酒店和餐厅在内的B2B（企业对企业）客户。

Petissier于2022年推出，专注于为宠物提供定制烘焙产品。 图片来源：TAY CHU YI, BT

除了CakeInspiration，这对夫妇还经营着另外两个品牌：专营定制便当蛋糕的Eggyi Co，以及为宠物制作定制蛋糕的宠物品牌Pettisier。

Zhuo说：“我创办Eggyi Co是出于兴趣，我喜欢便当蛋糕，想为它创立一个品牌。它取得了成功，当时也为CakeInspiration提供了一些支持，因为疫情期间生意很淡。”

Eggyi Co的成功最终促使Zhuo探索另一个细分市场：宠物蛋糕。

在宠物主的强烈需求下，Pettisier迅速走红，为这对夫妇在核心蛋糕业务之外带来了另一个客户群。

CakeInspiration拥有一支13人的团队负责蛋糕装饰，其装饰师都接受过烹饪艺术培训。 图片来源：TAY CHU YI, BT

更大蓝图的一部分

如今，这对夫妇领导着一个13人的团队，负责运营旗下三个品牌。

但即使今年的收入接近100万新元大关，他们的生意也未能幸免于整个餐饮业面临的诸多挑战。

Chan说：“现在，我认为最困难的部分是维持我们的利润率。”

Zhuo补充道：“以前，做餐饮能赚到不错的钱。但现在，如果在这个行业里不亏钱，就算做得不错了——这很令人难过。”

这对夫妇表示，自疫情以来，尽管受劳动力成本上升和经济前景疲软的推动，成本已经翻了三倍，但CakeInspiration的价格基本保持不变。

在此背景下，这对夫妇正通过将其内容变现并向其他企业提供指导和咨询服务，来实现蛋糕销售以外的多元化经营。

Chan说：“我们清楚自己想在什么年龄赚到多少钱、拥有多少财富。现在的餐饮业限制很多，利润率也不高，因此我们计划在实现品牌多元化的同时，将我们的内容变现。”

CakeInspiration位于如切（Joo Chiat）的唯一实体店，店内也设有其中央厨房。 图片来源：TAY CHU YI, BT

在寻求多元化发展的同时，这对夫妇对未来几个月的销售情况保持乐观，预计需求将随着新加坡F1大奖赛、圣诞季和几场大型演唱会等活动的到来而回升。

Chan说：“我们明年的目标不在于收入，而在于我们的商业计划以及在此过程中出现的商业机会，特别是名人蛋糕带来的机会。”