涉嫌与柬埔寨诈骗集团太子集团 (Prince Holding Group) 有关联的女子将被控

Chen 是多家新加坡注册公司的董事，据信这些公司由 Chen Zhi 实际拥有。

新加坡籍女子 Chen Xiuling（又名 Karen Chen）于11月5日在樟宜机场被捕。 照片：新加坡警察部队

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一名44岁女子因涉嫌与设在柬埔寨的跨国诈骗集团太子集团 (Prince Holding Group) 有关联，将于11月6日被控。

警方在同日发表的声明中表示，新加坡籍女子 Chen Xiuling（又名 Karen Chen）于11月5日在樟宜机场被捕。此次逮捕是根据一项与该集团正在进行的调查相关的逮捕令执行的。

Karen Chen 是多家新加坡注册公司的董事，据信这些公司由太子集团的创始人兼董事长 Chen Zhi 实际拥有。

这些公司包括 Skyline Investment Management 和 Capital Zone Warehousing。

警方表示，2022年9月，Skyline 向裕廊集团 (JTC Corporation) 提交了一份商业计划和一份虚假协议，以申请批准接管一处房产的租约。

Karen Chen 被指控教唆 Capital Zone Warehousing 的一名职员伪造该协议，意图进行欺诈。

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她还被认为提交了这份虚假协议，企图欺骗裕廊集团。

她将被控教唆他人伪造账目罪和企图欺骗罪。

警方表示，对这起涉嫌欺诈案的调查仍在进行中。

《海峡时报》曾在10月份报道，当局已对 Karen Chen 发出逮捕令，据信她已逃往柬埔寨。

据称，她牵涉至少17家新加坡注册公司。这些公司因与 Chen Zhi 和太子集团有关联而成为美国财政部制裁的目标。在一项相关调查中，美国当局已查获价值数十亿美元的比特币和其他资产。

如果教唆他人伪造账目罪名成立，她可能面临长达10年的监禁、罚款或两者兼施。

至于企图欺骗罪，她可能面临最高10年的监禁和罚款。

警方表示，自6月以来，他们已对另外14处房产发出资产处置禁令，并查封了多个银行和证券账户，总价值估计为1亿新元。

这使得与太子集团相关的被查封和/或禁止处置的资产总值超过7亿新元。

10月，柬埔寨当局宣布已冻结与太子集团相关的近10亿美元（约12.8亿新元）的资产，同时正向国际刑警组织（Interpol）寻求协助，以追查29名因涉嫌技术型欺诈和洗钱案而外逃的头目。《海峡时报》