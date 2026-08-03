工人党将于8月4日在国会提出动议 阐述其对新加坡经济的愿景

阿裕尼集选区议员 Kenneth Tiong 表示，此举标志着该党尝试“撰写自己的经济战略”。

提出动议的 Tiong（左）与附议该动议的盛港集选区议员 Jamus Lim，在8月1日的新闻发布会上阐述了相关计划。 照片：CMG

【新加坡】工人党将于周二（8月4日）在国会提出一项动议，阐述其对新加坡经济的愿景，并回应政府的经济计划。

该反对党的12名国会议员中，大部分将就此发言，涵盖的主题包括创新、经商成本、就业，以及帮助新加坡企业区域化。

提出该动议的阿裕尼集选区议员 Kenneth Tiong 与附议该动议的盛港集选区议员 Jamus Lim，在周六的新闻发布会上阐述了这些计划。

该动议包含两部分。第一部分将提问国会，是否相信一个更平等、更具包容性的经济体：一个让企业家有机会去尝试，让家庭和企业能够取得成功，让工人能够蓬勃发展，让思想和创新也能够繁荣昌盛的经济体。

第二部分将提问国会，是否相信一个由充满活力的本土公司、健康的内需以及新加坡国民和资本走向海外所驱动的经济引擎。

首次当选议员的 Tiong 表示，该动议是工人党试图回应当今的紧迫问题，并“撰写自己的经济战略”。

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他说，新加坡的经济历来由大型跨国公司（MNCs）的投资驱动——这一策略过去行之有效，但如今正面临挑战。

他说，由于亚洲其他地区的人力和租金成本较低，一些公司现在正将区域总部设在别处，并举了近期的一些例子，例如 Standard Chartered 银行将工作岗位转移到印度。

从事科技行业的 Tiong 表示，因此新加坡面临着一系列新挑战，不能再依赖同样的策略来取得成功。

Lim 指出，政府已对新加坡经济展开检讨，并在6月发布了其计划。

负责政府经济战略检讨的委员会随后在一份报告中，针对八个重点领域提出了32项建议，以应对人工智能和关税等全球变化。

Lim 表示，工人党将在未来几个月内就报告中的细节向政府追问，但同时也希望勾勒出自己对于如何执行这些细节的愿景。

他说，例如，报告谈到了工人党所支持的本土公司国际化，但并未充分讨论新加坡企业持续面临的一些痛点。

Lim 表示，他希望工人党在动议中提出的想法不被视为政府计划的替代品，而是作为其补充。

他说：“我们认为该愿景仍存在一些差距，而我们提供了一个替代愿景和前进方向，我们认为这可以填补其中的许多空白。”

Tiong 表示，工人党提出这项动议，是其国会议员作为政治代表职责的一部分。

他说，他接触过的许多新加坡人最关心的问题，就是新加坡的经济模式如何继续提供包容性繁荣和更平等的增长。他说：“我们有责任提出我们的答案。”

Tiong 将为动议开场，作为首位发言者，他将有40分钟的发言时间。他也将为动议总结，其他每位议员则有20分钟的发言时间。

工人党上一次在国会提出动议是在2023年，当时党魁 Pritam Singh 就如何帮助新加坡人应对生活成本问题提出辩论。

经过七小时的辩论，该动议在人民行动党（PAP）提出修正案后获得通过。工人党最终对修正后的动议投了反对票。《海峡时报》