公共部门的工作真的是‘铁饭碗’吗？

【新加坡】一年前，Sarah（非真名）参加了某政府部门一个政策官员职位的面试。

她这么做的部分原因是，她一直认为政府工作是“铁饭碗”——这个中文词汇指的是有稳定工作保障的职业。

因此，当她得知这个职位并非永久性，而是一份为期三年的合约，并且这在公共服务领域是“标准做法”时，她感到非常惊讶。

接着，在7月15日，政府科技局（GovTech） 宣布 ，作为向新运营模式转型的一部分，该机构裁退了93名职员。预计未来两年内将有约300名员工受到影响。

因此，当她得知这个职位并非永久性，而是一份为期三年的合约，并且这在公共服务领域是“标准做法”时，她感到非常惊讶。

接着，在7月15日，政府科技局（GovTech） 宣布 ，作为向新运营模式转型的一部分，该机构裁退了93名职员。预计未来两年内将有约300名员工受到影响。

鉴于公共部门裁员在新加坡极为罕见，这则消息令人震惊。

据亚洲新闻台（CNA）报道，根据2011年11月的一份国会书面答复，上一次公共服务部门有公开报道的裁员要追溯到2006年至2010年间，当时有20名职员在“特别辞职计划”下离职。

这种罕见情况加深了人们认为公共服务工作是铁饭碗的信念。政府也强调，政府科技局的裁员是一个 特殊案例 ，并非一项广泛行动的一部分。

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但如果合约聘用已是标准做法，那么公共部门“铁饭碗”的观念是否已经过时了呢？

合约聘用并非新鲜事

在2025年，时任公共服务部长Chan Chun Sing提供的数据显示，大多数新聘的公共服务人员都是合约制，而非永久雇员。

在回答工人党议员Andre Low的国会提问时，Chan表示，公共服务领域在2020年至2024年间平均每年招聘约1万4000名职员。

这些职位中的大多数——约76%——都属于服务合约。

在2020年和2021年以这类合约加入公共服务部门的人员中，约有45%随后被转为永久雇员（emplaced）。另有28%在两年内离职。

其余的人可能仍在等待转正评估，或在工作两年多后离职，或受聘于固定期限的项目。

这些数据涵盖了公务员体系，即在政府各部门工作的职员。数据不包括法定机构和纪律部队的公职人员。

公共服务署并未追踪法定机构中合约职员转为永久雇员的比例。

但合约聘用并非近年才出现的情况。

在2007年至2009年间，共有1万2090名公务员以合约形式受聘，占该时期所有公务员招聘人数的56%。

2012年，时任副总理Teo Chee Hean解释说，这种安排让政府部门和新职员在做出永久承诺前，有时间评估彼此是否适合。

“对于工作不适合的职员来说，合约安排提供了一种体面的退出方式。他们的离职可以与合约到期挂钩，而不是因为未能转正，或是在服务一小段时间后辞职。”

他补充说，合约职员也享有与永久雇员相同的服务福利。

转正并无保证

31岁的Jack（非真名）去年底加入一家法定机构时，同样对收到一份三年期合约而非永久职位感到惊讶。

与Sarah及其他受访者一样，他要求匿名，因为他不得公开评论此类政策。

当他看到一位更资深的同事——一名助理署长——因合约到期未能转正而离职时，他对“铁饭碗”的看法受到了进一步的挑战。

Jack说：“这相当令人震惊，因为至少在我看来，他的职业道德很好，而且他做事一丝不苟，工作也很勤奋。”

这件事让他为自己的处境感到担忧。

“我当时心想，那我应该如何表现？我现在做的够不够好？我的老板还在关注哪些其他方面？”

“通过与主管的交谈，我了解到他们希望找到一个积极自信、并愿意承担超出常规工作范围任务的人。”

他补充道：“所以即使你在某项任务上表现出色……那也已经不再是获得转正的基准了。”

他还指出，有些人可能会错误地认为，加入公共部门就能保证职业稳定，或是在获得职位后就可以高枕无忧。

从私营部门转来的Jack表示，作为一名新员工，他在法定机构的环境同样充满竞争。由于无法保证转为永久雇员，他感到必须付出超常努力来证明自己的压力。

Anthony（非真名）在获得某政府部门人力资源部一份为期一年的合同时，也感到惊讶。

尽管他申请这份工作的部分原因是为了寻求工作保障，但他认为这种安排是公平的，因为他相信公共部门倾向于提供更优厚的早期福利。

他说：“与私营部门相比，你的起步相当不错，即使长期的薪酬增长曲线可能不那么陡峭。”

尽管如此，合约职位的不确定性还是给他带来了压力。他说：“这让我觉得我应该随时关注就业市场，以防万一情况有变。”

申请政策官员职位的Sarah，在招聘人员解释说这份三年期合约基本上是试用期的替代品后，最终接受了这份工作。

“虽然我是合约制，但并没有实质性差异。我的薪水和年假政策（与永久雇员相同），所以没什么好担心的。”

“铁人才”

经常收到公共部门客户人力需求的招聘顾问Joyce Goh表示，合约聘用确实很普遍。

但她补充说，这类安排不应与零工或自由职业混淆。合约工依然是雇员，享有公积金缴交额和法定的雇佣保障。

招聘机构Cornerstone Global Partners（CGP）的总经理说：“公共服务是‘铁饭碗’的观念已逐渐改变。如今，没有任何组织——无论是公共还是私营部门——能够完全不受技术、技能和运营需求变化的影响。”

她补充说，合约聘用的普及也反映了在继续提供结构化就业的同时，劳动力向更具灵活性 转变的大趋势 。

她的建议是：不要依赖组织的稳定性。要不断提升自己的技能，对新职责持开放态度，并了解自身角色的变化。

“如今，工作保障不仅来自我们工作的地方，也来自我们自身保持与时俱进的能力。”

CGP的总监Sean Wong补充说，私营机构需要对股东负责，而政府机构也必须为了纳税人的利益而谨慎行事。

他说，在瞬息万变的经济环境中，所有组织——包括政府在内——都必须保持敏捷。

“与其追求‘铁饭碗’工作，我们或许应该转变思路，思考如何成为‘铁人才’。”