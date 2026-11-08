新型捐赠工具在新加坡新一代慈善家中日益普及

Lombard Odier的一项调查显示，年轻的授权人对创新和合作持更开放的态度。

【新加坡】授权人建议基金（DAF）和合作捐赠等另类捐赠工具，正在新加坡新一代慈善家中兴起。这些慈善家更具实验精神，对新方法持更开放的态度。

Lombard Odier今年早些时候发布的一项名为《慈善事业的下一（代）篇章》（The Next (Gen) Chapter of Philanthropy）的调查显示，约60%的新加坡受访者预计未来将使用新的或不同的慈善工具。

该调查访问了来自瑞士、新加坡、阿拉伯联合酋长国和英国的260名高净值受访者，每个市场65人。预计在未来二十年内，将有多达83万亿美元的财富被传承。

调查发现，报告中定义为45岁以下的年轻授权人，往往对创新持更开放的态度。授权人也在利用新技术、新投资方法和新合作形式。

Lombard Odier全球慈善事业负责人Dr Maximilian Martin表示：“我们看到慈善家之间的联系日益紧密。如果你想实现更大规模的变革，你需要与志同道合、能带来其他工具的人合作。”

授权人建议基金的兴起

调查指出，在这四个司法管辖区中，新加坡的DAF平台使用率最高，达到35%。

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DAF是一种结构化捐赠工具，由一个主办机构设立和管理，允许授权人将资金投向慈善事业，并就其捐款的规模和时机提出建议。

来自新加坡社区基金会 (CFS) 的数据显示，从2019年3月底到2026年6月底，DAF的数量从122个增至336个，几乎增加了两倍。财富管理学院（Wealth Management Institute）2024年的一份报告估计，从2025年到2030年，DAF账户的数量预计将增长五倍。

CFS前主席Christine Ong表示：“DAF让授权人可以灵活地现在就预留资金，然后慢慢决定支持谁，而无需承担运营私人基金会的行政成本。”

她补充说，DAF让慈善大众化，并且不局限于超级富豪——在CFS设立一个DAF账户只需预留20万新元。CFS是首个将DAF引入新加坡的组织。

CFS前主席Christine Ong表示，DAF让慈善大众化，并为授权人提供灵活性。 图片来源：新加坡社区基金会

越来越多的金融机构和慈善组织开始提供DAF作为一种另类捐赠工具，例如新加坡银行 (Bank of Singapore)。

Dr Martin指出，DAF是“有吸引力的”选择，特别是对于那些不确定自己想支持何种事业的授权人而言。

他表示：“DAF是迈向战略性慈善的重要一步——即在组织层面具有战略性，但又不必立即投入所有这些繁重的架构。因此，这是很好的第一步。”

该调查还指出，新加坡慈善事业的一个“决定性特征”是它被置于更广泛的财富规划框架内的方式。捐赠行为通常与遗产规划和长期财务目标一并考虑。

Ong说：“DAF可以将一个家族的价值观代代相传。现在，如果你谈论继承规划等问题，它会让事情变得容易得多。”

合作努力

调查指出，超过78%的受访者表示，老一辈和下一代在价值观和创新意愿上是一致的。约91%的受访者表示愿意与同侪、非政府组织和政府合作。

Dr Martin说：“（财富持有者）因科学、技术和金融的进步而感到更有能力去做出更大的改变。为了做到这一点，他们越来越想了解同侪正在做什么。”

他补充说，下一代对“慈善教育有一定的渴求”，因为他们正在寻找更多合作和互相学习的方式。

根据Bridgespan今年早些时候发布的一份题为《全球最富裕家庭如何捐赠》（How the World’s Wealthiest Families Give）的报告，其调查了全球近200个富裕家庭（包括115个亚洲家庭），发现这些家庭最常见的合作伙伴是政府。原因包括将解决方案融入公共政策以及解锁公共财政资源。

同样，Bridgespan同期发布的另一份名为《高影响力家族慈善：是什么让家族捐赠与众不同》（High-Impact Family Philanthropy: What Makes Family Giving Distinctive）的报告指出，社区组织、慈善事业、商界和政府之间的“持续协调”可以改变健康、气候或教育景观。

Bridgespan新加坡办事处合伙人兼负责人Gwendolyn Lim强调，战略性转赠机构是另一种另类捐赠工具。 图片来源：BRIDGESPAN

Bridgespan东南亚办事处合伙人兼负责人Gwendolyn Lim表示：“家族们明白，他们个人可以起到催化作用，但这仍然是沧海一粟……如果他们联合起来，就可以资助更宏大、时间跨度更长的项目。”

慈善家可以设立合作基金，供多方共同出资。

例如，在2025年亚洲慈善峰会（Philanthropy Asia Summit）上启动的“人类潜能健康”计划，旨在到2030年动员1亿美元的催化资金，以减少东南亚地区可预防的死亡和疾病。淡马锡基金会 (Temasek Foundation) 和陈江和基金会 (Tanoto Foundation) 等组织都参与其中。

Lim还强调了战略性转赠机构作为一种另类捐赠工具。这些组织从主要出资方获得资金，然后将资金分配给更贴近社区的本地或基层实体。

她补充说：“我们认为，合作平台和战略性转赠机构是解锁大量资金所需的下一代工具或专业知识。”