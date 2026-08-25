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合格投资者认证：衡量的是资产负债表，而非投资者本身

投资者仍需对不同资产类别及其在个人投资组合中的相互作用有基本了解

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    • 每年，新加坡都有更多人达到净个人资产、收入或净金融资产的门槛，成为“合格投资者”。
    • 每年，新加坡都有更多人达到净个人资产、收入或净金融资产的门槛，成为“合格投资者”。 照片来源：商业时报资料图

    Amanda Ong

    Published Tue, Aug 25, 2026 · 03:43 PM

    本文由AI辅助翻译

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    每年，都有更多新加坡专业人士跨过“合格投资者”的门槛。

    随之而来的是可投资范围的显著扩大，涵盖了私募股权和风险投资、私募信贷以及定制化的结构性收益产品。这意味着投资组合的构成可能发生重大变化。

    市场对此的需求已相当成熟。根据 Capgemini 发布的《世界财富报告》，今年年初，另类投资在全球高净值人士的投资组合中占比达12%，且超过三分之二的投资者表示计划增加其私募股权的投资配比。

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