债券巨头Pimco发力私募配售，彰显实力

随着公开市场与私募市场界限日益模糊，该公司正利用部分借款人的迫切融资需求拓展业务。

Pimco集团首席投资官Dan Ivascyn表示，私募配售交易是“一个我们可以利用自身规模和体量来主导交易条款的领域”。 图片来源：PIMCO

PIMCO正试图利用一些大型借款人对现金的迫切需求，通过私募交易介入公开市场，这最新迹象表明，这两个传统市场之间的界限正开始变得模糊。

这家基金管理公司管理着2.3万亿美元的资产，历史上主要专注于公开交易的固定收益产品。近几个月来，该公司主导了一系列私募配售交易，在多项备受瞩目的交易中占据了大量头寸。

这些交易包括为中东国家政府的战时债务提供融资，向一只股份遭抛售的Blue Owl私募信贷基金提供贷款，以及为Meta和Oracle的大型数据中心项目提供主要资金。

这些交易凸显出，随着拥有巨大资金实力的基金公司在承销过程中掌握了更多控制权，私募信贷（即贷款人绕过传统银行直接向借款人提供资金）与公开信贷市场之间的传统界限正日益模糊。

像Apollo Global、KKR和Blackstone这样的私募投资集团，正越来越多地利用其自身实力和庞大的保险委托资金，来主导价值数十亿美元的交易。

与此同时，由于投资者对伊朗战争感到不安，以及与人工智能相关的发行大量涌现，许多借款人在公开市场融资时困难重重。

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Pimco首席投资官Dan Ivascyn在接受《金融时报》采访时表示：“这是一个我们可以利用自身规模和体量来主导交易条款的领域。如今，我们正面临一个机会窗口，可以发掘相当长一段时间以来所仅见的更优价值。”

他补充道：“市场供应充足而需求减少，加上不确定的宏观背景，使得借款人迫切需要锁定资金。我们将继续在这一领域保持活跃。”

私募配售允许借款人以更大的灵活性和私密性来筹集资金，但这可能会限制他们能接触到的投资者数量，并意味着他们必须支付更高的利息。

与此同时，作为承担额外风险的回报，投资者通常可以协商获得更高的收益率和更优的条款。这些风险包括在市场承压时出售资产的能力受限，或对单一发行人的风险敞口更为集中。

根据PitchBook的数据，此类交易的日益普及反映了私募信贷行业的迅速增长。在过去十年左右的时间里，该行业规模已超过3万亿美元，投资者愿意为了追求更高回报而牺牲流动性。

信贷对冲基金公司Sona Asset Management的首席投资官John Aylward表示：“公开市场和私募市场已经交织在一起。”

他补充说，双边交易（即贷款人与借款人直接谈判，绕过中介机构）正在增多，因为公开市场“不够灵活，无法提供创造性的解决方案”。

据知情人士透露，海湾国家阿布扎比、卡塔尔和科威特最近就利用了这种机制，在伊朗战争期间悄悄地从Pimco筹集了近100亿美元。

Ivascyn表示：“由于存在一些地缘政治风险和不确定性，该市场的交易价格总是略微偏低。”他补充说，自己“在该地区一直持有重要的核心头寸”。

据熟悉该公司交易情况的人士称，通过私募而非银行银团方式进行债券销售，可以为Pimco带来额外的收益率，同时政府也能够快速筹集资金。

特别值得一提的是，Pimco去年底通过私募配售方式购买了约60亿美元的哥伦比亚比索债券，这笔投资正在获得回报。

这笔债券销售满足了哥伦比亚在今年选举前大部分的年度借款需求，其成交收益率略高于当时的市场定价。

自右翼民粹主义者Abelardo de la Espriella在6月份赢得总统选举以来，这些债券价格已上涨。

加大力度

Pimco专注于与新兴市场政府进行的数十亿美元的私募交易，这标志着其业务规模相较于这些市场历史上更常见的、针对公司的小规模私募贷款，有了一次重大飞跃。

根据持仓数据，Pimco目前持有哥伦比亚主要本币债券外国持有量的约五分之一，自去年以来，该公司已将这些购买分散到数十只基金中。

JPMorgan Chase美国高等级信贷策略主管Nathaniel Rosenbaum表示，虽然投资级债券通常通过银团广泛分销，但像数据中心贷款这样结构更复杂的新型交易，有时更适合能够投入大量资金的锚定投资者。

Pimco还试图利用市场对企业私募贷款健康状况日益加剧的焦虑症，这种情况已导致投资者今年试图从私募信贷基金中撤出数十亿美元，并引发了对未来可能出现更多问题的警告。

今年4月，在一项不同寻常的举动中，Pimco全盘收购了Blue Owl一只私募信贷基金发行的4亿美元投资级债券。此前的不久，该资产管理公司旗下部分基金遭到了散户投资者的赎回请求。

Blue Owl拒绝对此置评。

Ivascyn表示，收购Blue Owl的交易“在某种程度上是在市场对（私募信贷）表现的恐慌情绪达到顶峰时进行的一次性投资”，并补充说，公司认为这笔交易是“高度选择性的……而且几乎是常规操作”。

今年4月，Pimco作为锚定投资者，参与了为Oracle在密歇根州的新数据中心园区进行的一项大规模私募债券销售。随后，该公司利用所谓的144A市场——一个仅限大型机构进入、流动性低于公开市场的半私募市场——出售了其部分投资。

据知情人士透露，当时华尔街银行的放贷意愿有限，因为这家科技公司已经为在得克萨斯州、威斯康星州和新墨西哥州的另外两个类似项目借入了近560亿美元。

Pimco此前已购买了Meta公司270亿美元债券发行中的绝大部分，该笔资金用于资助其于2025年底在路易斯安那州的旗舰“Hyperion”数据中心项目。

一位熟悉该交易的人士表示：“说实话，Pimco是极少数几家在初期就表现出合作精神并愿意承诺认购大部分债券的公司之一。”

知情人士称，这家资产管理公司以折扣价从Oracle发行的140亿美元债券中购买了约100亿美元，随后通过144A市场将其中一部分出售给了其他投资者。金融时报

（Eric Platt于纽约补充报道）